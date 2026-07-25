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Actualitate

INTERVIU. Mesajul uneia dintre cele mai cunoscute prozatoare române: „În punctul în care a ajuns societatea, un exercițiu bun ar fi să domolim ura”

Ana Tepșanu
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Prozatoarea Doina Ruști revine în atenția publicului cu „Nas de bulgar”, continuarea romanului „Ferenike”, apărut în 2025. „Fiind un roman autobiografic, totul se leagă de istoria mea de ființă orfană și de asasinarea tatălui meu”, povestește Doina Ruști într-un interviu pentru publicul HotNews. Tatăl scriitoarei a fost ucis când ea avea 11 ani, în condiții neelucidate până astăzi.

  • „Nas de bulgar” vorbește despre origini amestecate, despre sudul Dunării, despre migrații, despre lumea balcanică în care identitatea nu e niciodată pură, cum nu e nicăieri în lume”, povestește scriitoarea pentru HotNews. 
  • Prozatoare și profesoară universitară cu specializare în istoria culturii și civilizației universale, Doina Ruști (69 ani) este una dintre cele mai puternice voci ale literaturii române contemporane. Are peste 15 romane lansate, premiate și traduse în mai multe limbi.
  • Cum trebuie să ne raportăm la comunism, în opinia scriitoarei: „Comunismul nu poate fi judecat post factum; el merită însă povestit”.
  • O opinie surprinzătoare a Doinei Ruști despre societatea de astăzi: „Din experiența mea, într-o proporție copleșitoare, femeile împiedică ascensiunea unei femei”.