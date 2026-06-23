INTERVIU Momentul „rânjetelor lui Veștea când credea că va obține voturi”. Căderea are și o parte bună: „A câştigat ideea că nu poţi fi de o imoralitate absolută” / „Să nu uităm de cei 6 milioane de oameni care au votat împotriva lui Simion”

Căderea în Parlament a guvernului propus de Adrian Veştea arată că există totuşi o limită a compromisului în politică, spune filosoful Andrei Cornea, într-un interviu pentru publicul HotNews.

El spune că George Simion a fost readus în mijlocul jocului politic de felul în care a acționat Nicușor Dan.

Cornea se întreabă ce se va întâmpla acum în interiorul statului român și vorbește despre o variantă.

Guvernul Veştea a primit luni seara doar 189 dintre cele 233 de voturi necesare pentru învestire. PSD și aripa Veștea din PNL au susţinut cabinetul, însă parlamentarii AUR au părăsit sala înaintea votului.

„Să spargi un partid, apoi să te linguşeşti faţă de oricine”

Asta s-a întâmplat după ce Adrian Veştea mersese, în aceeaşi zi, la sediul partidului condus de George Simion pentru a negocia sprijinul acestuia.

Pentru Andrei Cornea, rezultatul votului are în primul rând o semnificaţie morală: „A câştigat ideea că nu se poate face chiar orice în politică, că nu poţi fi de o imoralitate absolută”

„Nu poţi să faci ca acest Veştea şi ca cei din jurul lui: să spargi un partid, apoi să te linguşeşti faţă de oricine, să te târăşti în patru labe în faţa adversarilor ideologici, să stai la masă cu toate acele personaje şi să încerci să aduni voturi”, crede Andrei Cornea.

Andrei Cornea. Inquam Photos / George Călin

„Simion şi-a bătut joc de el, a şters cu el pe jos”

Filosoful spune că imaginea negocierilor purtate de Adrian Veştea în ultimele zile a fost „dezgustătoare” şi consideră că eşecul din Parlament îi compromite politic şi pe cei care l-au susţinut.

„A fost ceva dezgustător să văd rânjetele lui Veştea, când credea că va obţine voturi. Bineînţeles, Simion şi-a bătut joc de el, a şters cu el pe jos”.

Adrian Veștea în timpul ședinței comune a camerelor Parlamentului pentru votarea guvernului, 22 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

„De asemenea, am remarcat figura aproape deznădăjduită a domnului Grindeanu, dar cred că niciunul dintre cei care l-au urmat pe Adrian Veştea nu mai are ce căuta în viaţa politică, pentru că e de o lipsă de onoare, de o imoralitate absolută. Şi cred că imoralitatea absolută a fost pedepsită luni seara, în Parlament”, spune Andrei Cornea, în dialog cu HotNews.

Cornea: 6 milioane de oameni au votat împotriva extremismului lui Simion

Andrei Cornea consideră că negocierea sprijinului AUR a produs deja un efect politic important, indiferent de faptul că partidul lui George Simion nu a votat în cele din urmă Guvernul Veştea.

„Prin simplul fapt că acest om scos din pălărie de preşedinte s-a dus la sediul AUR şi a negociat – chiar dacă apoi a primit o palmă şi propunerea lui de guvern s-a prăbuşit –, a fost o legitimare a acestui partid”, spune Andrei Cornea.

El leagă momentul de rezultatul alegerilor prezidenţiale de anul trecut, când peste şase milioane de români au votat împotriva lui George Simion: „E cu atât mai rău dacă ne gândim că, acum un an, am votat la alegerile prezidenţiale tocmai împotriva acestei situaţii, împotriva extremismului condus de George Simion. Au fost atunci peste 6 milioane de oameni împotriva lui Simion, un rezultat masiv prin care s-a demonstrat că România nu doreşte această cale”.

Președintele AUR a fost readus în centru de către Nicușor Dan

Discursul lui George Simion înainte de votul Parlamentului. Inquam Photos / George Călin

În opinia sa, AUR a fost readus în centrul jocului politic nu prin câştigarea unor alegeri, ci prin strategia aleasă de preşedintele Nicuşor Dan pentru formarea unei majorităţi.

„Fără ca domnul Simion să fi câştigat vreun scrutin, ci pentru că a fost introdus în calcule, pe uşa din dos, de către preşedintele Nicuşor Dan”.

„Cred că preşedintele Dan, prin tot demersul din ultimele săptămâni, a înşelat aşteptările propriului electorat. A mers împotriva manualului!”

Sistemul se va reorienta spre Simion?

Consecinţa cea mai importantă a episodului Veştea ar putea apărea însă în interiorul instituţiilor, avertizează Andrei Cornea.

El spune că funcţionarii publici şi reprezentanţii structurilor de forţă sau ai sistemului judiciar ar putea începe să privească AUR ca pe un posibil viitor partid de guvernare.

„Cred că e un anumit sentiment în rândul funcţionarilor, al poliţiştilor, al magistraţilor – toţi vor începe să se uite cu coada ochiului înspre aşa-zişii suveranişti. Sistemul se va adapta; se va adapta şi domnul Simion – Kelemen Hunor a vorbit despre «melonizarea» lui, cu referire la Giorgia Meloni”.

„Luni seara, în Parlament, George Simion a avut un discurs eficient, în sensul că şi-a atins scopul de a-i face pe parlamentarii AUR să iasă din sală. A câştigat bătălia. Şi era aproape imposibil să n-o câştige”, spune Cornea.