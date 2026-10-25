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Actualitate

INTERVIU O cercetătoare româncă din Germania, care a anticipat cu trei luni înainte seceta severă de pe râul Elba, vorbește despre ce se poate întâmpla în iarna acestui an 

Vlad Barză
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Monica Ioniță-Scholz trăiește în Germania, și este cercetătoare la Institutul Alfred Wegener pentru Cercetări Polare și Marine din Bremerhaven.

  • Omul de știință explică șocul cercetătorilor când au văzut că oamenii încep să creadă că Dunărea curge invers. Sau că dacă plouă în sud-estul României, de ce e deficit de apă pe Dunăre? „Pentru că sud-estul României nu face parte din bazinul Dunării”, spune Monica Ioniță-Scholz.
  • Ce au decis atunci cercetătorii să facă. 