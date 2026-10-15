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Politic

INTERVIU „O coabitare de catifea” între Nicușor Dan și PSD. Cum va fi împărțită puterea în Guvernul Niculescu și ce au urmărit social-democrații

Ruth Novacovici
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„PSD deține ministerele care cheltuiesc, iar premierul, cu sprijinul discret al președintelui, va controla Finanțele”, este o primă analiză a politologului Cristian Pîrvulescu după apariția listei de miniștri a Guvernului Luca Niculescu.  

  • Într-un interviu acordat HotNews, politologul numește o serie de reforme promise de mulți dintre premierii care s-au perindat la Palatul Victoria, dar care nu vor fi adoptate nici de cabinetul Niculescu, în cazul în care acesta va fi învestit.
  • Alianța PSD – Cotroceni le aduce social-democraților câștiguri „fără riscul pe care îl poartă un premier”, explică Cristian Pîrvulescu. „Coabitarea e un câștig pentru ambele părți”.
  • Calculele care îi maximizează șansele lui Luca Niculescu să ocupe fotoliul de prim-ministru până la alegerile din 2028.