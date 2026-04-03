INTERVIU O voce de la Budapesta explică „marile greșeli” făcute de Viktor Orbán înainte de alegeri. Ce șanse sunt să piardă puterea după 16 ani, în fața lui Péter Magyar

Una dintre erorile Fidesz a fost aceea că inițial a subestimat partidul Tisza, al opozantului Péter Magyar, care conduce acum în sondajele de opinie, a spus într-un interviu pentru publicul HotNews Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta. Greșeli au fost făcute și în campanie, unde Fidesz nu a reușit să ofere alegătorilor un mesaj pozitiv, a mai spus analista.

Fidesz, partidul premierului maghiar Viktor Orbán, este condus în sondajele de opinie independente de partidul de opoziție Tisza, al lui Péter Magyar.

Cu toate acestea, resursele și mobilizarea Fidesz, precum și sistemul electoral fac ca rezultatul alegerilor din 12 aprilie să nu poată fi anticipat cu exactitate.

„Dacă alegerile ar avea loc astăzi, atunci o victorie a Tisza este mai probabilă. Dar asta nu înseamnă că același lucru va fi valabil și pe 12 aprilie”, a spus într-un interviu acordat publicului HotNews Andrea Virág, de la think-tank-ul liberal Republikon.

Ea a vorbit și despre greșelile făcute de Fidesz, care a subestimat inițial importanța Tisza, „crezând că entuziasmul uriaș din jurul său se va stinge”.

Un alt exemplu oferit de ea: Fidesz, cunoscut altădată pentru campaniile profesioniste, a adoptat un mesaj puternic negativ. „Singura temă a campaniei lor este războiul”.

De partea cealaltă, spune ea, Magyar și partidul său au avut un obiectiv mai clar, nu au reacționat prea mult la atacurile lui Orbán, au criticat sistemul actual, în timp ce au avut și mesaje puternice și pozitive, mizând pe construirea unor rețele locale.

Chestionată pe tema sondajelor care sugerează că partidele liberale sau de stânga nu vor mai intra în parlament pe 12 aprilie, Virág a făcut referire la polarizarea electoratului, în jurul lui Orbán.

„Prioritatea alegătorilor anti-Orbán nu este să aibă un partid verde în parlament. Prioritatea nu este să aibă un partid liberal puternic în parlament. Prioritatea este să-l învingă pe Orbán”, a spus ea.

„Ar putea exista surprize”

HotNews: Prima întrebare se referă la sondaje. Observăm un avans semnificativ pentru Tisza în unele sondaje independente, în timp ce sondajele realizate de organizații aliniate guvernului plasează Fidesz în frunte. Pe baza acestor date, care credeți că sunt scenariile electorale cele mai probabile în acest moment?

Andrea Virág: Cred că este foarte greu de spus care ar putea fi rezultatul alegerilor. Ceea ce putem spune cu exactitate, așa cum ați menționat, este că marea majoritate a sondajelor publicate în ultimele luni arată că Tisza are un avantaj semnificativ față de Fidesz.

Cu toate acestea, mai avem două săptămâni de campanie (interviul a fost realizat luni, 30 martie – n.r.), Fidesz dispune de mult mai multe resurse decât Tisza. Au instrumente și tactici de mobilizare foarte eficiente. Și aceasta este o parte a ecuației.

Cealaltă parte ține de sistemul nostru electoral, care este un sistem mixt – avem 93 de locuri alocate prin liste naționale de partid și 106 locuri decise în circumscripții uninominale.

Sondajele nu pot fi transpuse în rezultate, deoarece nu știm cum s-ar putea desfășura lucrurile în acele 106 circumscripții. Ar putea exista surprize.

Desigur, există circumscripții federale cruciale, și chiar și câteva voturi pot decide soarta acestor circumscripții și, prin urmare, a alegerilor.

Așadar, este foarte, foarte greu de spus. În acest moment, pot spune doar că, dacă alegerile ar avea loc astăzi, atunci o victorie a Tisza este mai probabilă.

Dar asta nu înseamnă că același lucru va fi valabil și pe 12 aprilie.

„Marea greșeală a Fidesz pe termen lung a fost subestimarea Tisza”

– Ați spus într-un interviu recent acordat presei maghiare că schimbările și greșelile din strategia de campanie a Fidesz, precum și din comunicarea partidului, sugerează că mitul invincibilității sale ar putea fi spulberat. Ce greșeli s-au făcut în timpul campaniei?

Putem gândi atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.

Cred că marea greșeală pe termen lung a fost subestimarea Tisza. Atunci când Péter Magyar a intrat pe scena politică maghiară și după ce Tisza a fost înființat ca partid, cred că Fidesz a crezut că entuziasmul uriaș din jurul său se va stinge și că nu vor reprezenta o amenințare majoră la aceste alegeri.

Și cred că și-au dat seama puțin prea târziu că nu este așa și că Tisza reprezintă un pericol uriaș pentru puterea lor.

Cred că, dacă ne uităm la campania din ultimele câteva luni, o mare greșeală a Fidesz este că, practic, nu mai au mesaje pozitive.

Tema principală a campaniei lor și, practic, singura temă a campaniei lor este războiul. Este o chestiune de război sau pace, războiul din Ucraina, dacă Ungaria va fi târâtă în război sau nu și așa mai departe. Acesta este singurul lor punct de discuție.

În campaniile anterioare din 2022 și dinainte, au avut întotdeauna mesaje pozitive puternice, fie în ceea ce privește prețurile la energie, politicile familiale și așa mai departe. Deci aveau programe de asistență socială.

Aveau mesaje pozitive puternice alături de mesajele negative puternice.

Dar acum au doar această campanie negativă privind amenințarea războiului, care, cel puțin până acum, vedem că nu este atât de eficientă pe cât sperau.

Celelalte sunt greșeli politice comise de politicieni de frunte ai guvernului. Ei spun lucruri care nu sunt utile pentru campania lor.

Ideea este că Fidesz a fost întotdeauna renumit pentru campaniile sale foarte concentrate și foarte profesioniste. Iar acum această campanie nu este cea cu care suntem obișnuiți.

Péter Magyar a pus un accent foarte puternic pe rețelele locale, așa-numitele „insule Tisza”

– Și cum ați evalua campania condusă de Péter Magyar?

– Cred că au un obiectiv mai clar. Este foarte important faptul că Péter Magyar organizează mitinguri, în patru sau cinci localități pe zi, merge într-adevăr în fiecare colț al țării.

Este peste tot. Vorbește cu oamenii. Este foarte vizibil. Arată că nu se concentrează doar pe marile orașe, ci merge și în sate cu 500 de locuitori.

Este un mesaj foarte important. Și cred că au mesaje puternice și pozitive cu privire la economie, la sistemul de sănătate și așa mai departe.

Dar, desigur, ei leagă toate aceste probleme de Fidesz și de modul în care funcționează acest sistem condus de Orbán, despre care, desigur, susțin că este un sistem corupt, conceput doar pentru a-i menține puterea și a-i face din ce în ce mai bogați în fiecare zi.

Ei spun că este un sistem eșuat și vorbesc despre cum îl vor schimba.

Cred că știu ce fac. Nu reacționează prea mult la Orbán. Așadar, își urmează propriul drum, ceea ce pare să dea roade. Și cred că se pune un accent foarte puternic pe rețelele locale, așa-numitele „insule Tisza”, aceste comunități locale.

Și vedem că există un entuziasm uriaș în aceste organizații locale, organizații de partid, care îi ajută foarte mult campania.

„Alegătorii opoziției maghiare chiar s-au săturat de politicieni”

Afișe electorale ale Fidesz. Foto: Bence Árpási / Alamy / Profimedia

– A riscat Péter Magyar alegând candidați care nu au neapărat un trecut politic? Reușește să convingă oamenii cu alegerile sale?

– Cred că a fost oarecum necesar pentru el să aleagă în acest fel. Desigur, există un risc în alegerea candidaților fără experiență politică sau trecut politic.

Dar și alegătorii opoziției maghiare, precum și mai mulți alegători de centru, alegători indeciși, chiar s-au săturat de politicieni, de politicieni existenți, consacrați.

Și cred că, pentru a se adresa cu adevărat noilor alegători, alegătorilor care nu au votat pentru opoziție acum patru ani, acum opt ani, a trebuit să arate că este diferit, că nu face parte din trecut, că nu este ca politicienii și liderii opoziției din trecut.

Și a trebuit să demonstreze acest lucru și la nivel local, deoarece ar fi fost ușor atacat, dacă ar fi ales pe cineva care avea legături și cu alte partide de opoziție.

Așadar, pentru un nou început pe care îl dorește și pe care pretinde că îl reprezintă, a trebuit să aleagă oameni care, în esență, nu aveau experiență politică.

Care e prioritatea alegătorilor anti-Orbán

– Revenind la sondaje, unele sugerează că Ungaria ar putea ajunge să aibă doar două partide în parlament, posibil trei, dar cel mai probabil fără partide liberale sau de stânga. Cum am ajuns aici? Ce înseamnă asta?

– Ei bine, cred că este o întrebare foarte complicată și trebuie să privim întreaga istorie politică a Ungariei, cel puțin schimbarea de regim, pentru a înțelege cu adevărat cum și de ce partidele de stânga și liberale au dispărut de pe scena politică maghiară și cum și-au pierdut credibilitatea.

Asta nu înseamnă că nu există alegători de stânga sau liberali. Există mulți liberali, există mulți alegători de stânga sau ecologiști în Ungaria.

Dar în acest moment, după 16 ani de guvernare Orbán, alegătorii anti-Orbán nu mai țin cont de valori, trebuie să spun. Ei nu gândesc în acești termeni.

Prioritatea nu este să aibă un partid verde în parlament. Prioritatea nu este să aibă un partid liberal puternic în parlament. Prioritatea este să-l învingă pe Orbán.

Și acum Péter Magyar are șansa să-l învingă, o șansă bună să-l învingă, iar asta este mult mai important pentru marea majoritate a alegătorilor anti-Orbán decât aceste detalii de identitate, decât aceste chestiuni de identitate.

De asemenea, aș spune că Tisza nu este un partid liberal în sine, sau cu siguranță nu este un partid de stânga, dar are, fără îndoială, elemente liberale în programul său. Are elemente de stânga, are elemente ecologiste.

Deși este un partid popular, trebuie să comunice cu oameni din medii diferite și cu valori diferite, identități diferite.

Dar cred că este important să vedem că valorile foarte importante de stânga, ecologiste, liberale și progresiste sunt reprezentate de Tisza. Așadar, faptul că nu există un partid liberal, ecologist sau de stânga nu înseamnă neapărat că aceste valori nu vor fi reprezentate în următorul parlament.

Scenariul unui guvern Péter Magyar. Ce înseamnă pentru politica externă a Ungariei

– La ce ar trebui să ne așteptăm de la un guvern condus de Péter Magyar? Ar putea aduce schimbări semnificative, inclusiv în politica externă, dar și în ceea ce privește libertățile civile, reforma justiției, lupta împotriva corupției, ținând cont de faptul că sistemul Fidesz este încă puternic înrădăcinat?

– Cred că foarte important va fi dacă un eventual guvern Magyar va avea o majoritate de două treimi sau nu.

Desigur, dacă vor avea o majoritate de două treimi, vor putea face mai multe lucruri decât cu o majoritate simplă.

Dar să presupunem că va exista un guvern cu majoritate simplă condus de Magyar. Cred că ceea ce este sigur este că ar exista o schimbare uriașă în politica externă a Ungariei.

Cred că un element crucial al promisiunilor de campanie ale lui Péter Magyar este faptul că va restabili poziția Ungariei în alianța europeană și în Uniunea Europeană.

El promite să acceseze fondurile europene care sunt acum înghețate din cauza politicii lui Orbán și să respecte criteriile statului de drept. Așadar, cred că aceasta este cu siguranță o schimbare majoră pe care am putea să o așteptăm de la Péter Magyar.

Și sunt sigur că știți că, în general, în ceea ce privește corupția și modul în care se face politica, vor exista schimbări uriașe.

El promite să suspende activitatea mass-mediei de stat până când independența acesteia va putea fi restabilită. Așadar, aceasta este o altă promisiune foarte simbolică.

Deci, cred că am putea vedea tot felul de schimbări, mai ales când vine vorba de atmosfera politică, noi fiind acum obișnuiți ca politica să fie condusă prin campanii de ură împotriva anumitor grupuri minoritare, de exemplu, comunitatea LGBT.

M-aș aștepta ca Péter Magyar să nu facă asta.

Ce rol pot juca etnicii maghiari din România

– Ultima mea întrebare se referă la etnicii maghiari din România. Au fost aceștia vizați în mod special în cadrul acestei campanii? Știm că Viktor Orbán se bazează pe voturile lor și, cel mai probabil, le va obține. A făcut Péter Magyar vreun efort pentru a ajunge la ei, pentru a stabili o legătură cu ei?

– Aș spune că a făcut mai mult decât partidele și politicienii de opoziție din trecut.

De exemplu, a avut acea acțiune de amploare când a călătorit de la Budapesta la Oradea, ceea ce a fost, cred, un mesaj puternic, un mesaj important pentru maghiarii care trăiesc în România.

Credibilitatea lui Orbán a suferit o lovitură în comunitățile etnice maghiare când și-a exprimat sprijinul pentru partidul de extremă dreaptă anti-maghiar pe care îl aveți în România (AUR, n.r.). Asta a fost, cred, o lovitură uriașă pentru Orbán, iar Péter Magyar a profitat mult de asta.

Totuși, nu văd ca Péter Magyar să se concentreze prea mult pe asta. Cred că, într-un fel, el a acceptat că marea majoritate a voturilor venite de la maghiarii care trăiesc în țările vecine vor fi pentru Orbán, așa cum se întâmplă întotdeauna.

Întrebarea este câte voturi vor veni și dacă acestea vor decide soarta a 0, 1 sau poate 2 mandate în parlament.