Candidați „lipsiți de orice experiență politică”. Strategia cu care Péter Magyar vrea să câștige alegerile în fața lui Viktor Orbán și să preia puterea în Ungaria

Înainte de scrutinul crucial din aprilie 2026, liderul opoziției maghiare a ales să pună pe lista de candidați persoane mai degrabă necunoscute, provenite în mare parte din clasa medie maghiară, care a votat în trecut pentru Fidesz, dar care astăzi este dezamăgită de performanțele slabe ale economiei și de corupția din guvern, scrie Le Monde.

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, s-a declarat convins zilele trecute că oamenii aleși pentru a-i reprezenta partidul la alegerile parlamentare din aprilie 2026 îi vor învinge „cu un avans considerabil” pe cei ai prim-ministrului Viktor Orbán.

Este un anunț optimist, cu 4-5 luni înainte de scrutinul care îl va arunca într-o confruntare directă cu Orbán, omul care a condus Ungaria fără întrerupere din 2010 și până în prezent.

Magyar a reușit totuși, în mai puțin de doi ani, să depășească toate celelalte formațiuni de opoziție. Și de luni de zile, partidul său, Tisza, se află în fruntea tuturor sondajelor realizate de institute independente, înaintea Fidesz, formațiunea lui Orban.

Una dintre strategiile lui Magyar pare a fi concentrarea pe mulți candidați „lipsiți de orice experiență politică”, observă Le Monde.

El a ales persoane mai degrabă necunoscute, provenite în mare parte din clasa medie superioară maghiară, care a votat în trecut pentru Fidesz, dar care astăzi este dezamăgită de performanțele slabe ale economiei și de corupția din guvern.

Medici, antreprenori, avocați

Printre candidații prezentați de Magyar la finalul săptămânii trecute se află 17 medici, 15 antreprenori și 14 avocați.

O treime dintre ei sunt femei, o performanță în această țară în care Parlamentul are doar 15% deputate.

Alegerile primare pentru desemnarea acestor candidați s-au desfășurat pe internet în câteva zile, între candidații care fuseseră preselectați de partid și care s-au confruntat apoi fără o campanie reală și cu interdicția de a vorbi cu presa.

Magyar a apărat această metodă puțin transparentă, preferând să vorbească despre un „proces de selecție internă” mai degrabă decât despre alegeri primare.

Adversarul lui Viktor Orbán a spus că dorința a fost aceea de a nu repeta greșelile alegerilor legislative din 2022, când partidele de opoziție reunite într-o alianță au ajuns cu greu la un acord pentru a prezenta o listă comună împotriva prim-ministrului.

Numit atunci în urma unor alegeri primare care au atras peste 600.000 de alegători, candidatul desemnat, Péter Marki-Zay, a pierdut apoi multă energie și timp negociind cu diferitele formațiuni, ceea ce a dus la înfrângerea sa zdrobitoare la alegerile legislative, unde opoziția a adunat doar 34% din voturi față de cele 54% ale partidului lui Orbán.

Singura opoziție

În loc să încerce să negocieze cu partidele de opoziție, Magyar a decis în mod deschis să le ocolească.

În aprilie 2026, „va exista o singură posibilitate: să votăm pentru Tisza sau să jucăm rolul de a-l menține pe Viktor Orbán la putere”, a repetat regulat Magyar.

Această presiune a avut deja efecte: mai multe partide de opoziție au renunțat deja să candideze și niciun alt partid nu depășește în prezent în sondaje pragul de 5% din voturi necesar pentru a avea locuri în Parlament.

„Mulți oameni vor doar ca Orbán să fie învins și nu sunt interesați de chestiuni de dreapta sau de stânga”, a explicat pentru Le Monde Robert Laszlo, de la think-tank-ul Political Capital.

În același timp, pentru mulți alegători ai opoziției, lupta împotriva lui Orbán nu poate fi dusă decât pe dreapta, iar un fost membru al sistemului este cel mai potrivit pentru a încerca să atragă dezamăgiții de Fidesz.

Liderul opoziției are poziții similare cu cele ale lui Orban. În ceea ce privește imigrația, Magyar este aliniat cu politica ultra-restrictivă a lui Orban.

În ceea ce privește Ucraina, el s-a angajat, de asemenea, să continue politica actualului prim-ministru – refuzul de a livra arme Kievului și continuarea aprovizionării cu petrol și gaze din Moscova.

Principala sa diferență față de Orban constă în promisiunea de a restabili o democrație funcțională și de a împăca Ungaria cu Uniunea Europeană.

În orice caz, site-ul independent de știri Telex a observat o nervozitate a puterii în fața strategiei Tisza.

Potrivit Telex, Fidesz se pregătește să „prezinte figuri tinere” în mai mult de o treime din circumscripțiile țării, eliminând mai mulți baroni locali.