INTERVIU Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Avem expertiza și determinarea necesare pentru a contribui substanțial la transformarea digitală a României

Metaminds intră într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de o tranziție atent planificată. Andrei Cruceru, cofondator și fost CEO, își asumă un rol non-executiv, concentrându-se pe dezvoltarea strategică a businessului, în timp ce Ovidiu Ghiman revine într-o poziție executivă-cheie, cu obiectivul de a accelera transformarea operațională și de a consolida poziția Metaminds ca partener esențial în digitalizarea României. Într-un dialog despre viziune, priorități și provocări, cei doi lideri vorbesc deschis despre strategia pe termen lung, rolul tehnologiei în modernizarea serviciilor publice și modul în care cultura organizațională rămâne un pilon al inovației.

1.Domnule Cruceru, cum vedeți această tranziție de leadership și rolul dumneavoastră în perioada următoare?

Andrei Cruceru: Membru Fondator Metaminds, fost CEO

În urmă cu doi ani, alături de Ovidiu și ceilalți parteneri din companie, am inițiat un proces strategic de transformare, cu obiectivul clar de a crea valoare sustenabilă atât pentru clienții noștri, cât și pentru noi, în calitate de acționari ai companiei Metaminds. Acest proces de transformare este unul de durată, structurat pe mai multe etape, și are ca element central principiul potrivit căruia fiecare fază necesită implicarea oamenilor potriviți, în rolurile potrivite.

Pentru următoarea perioadă a acestui parcurs, toți partenerii considerăm că Ovidiu este cel mai potrivit să preia un rol executiv, prin care să contribuie direct la dezvoltarea operațională a companiei. În același timp, eu voi continua să susțin direcția strategică a businessului dintr-o poziție non-executivă, concentrându-mă pe inițiativele de business development. Este, practic, o tranziție de roluri în care avem încredere și care credem că va aduce valoare adăugată tuturor părților implicate.

Andrei Cruceru, fost CEO și co-fondator Metaminds, va continua să joace un rol activ în companie, concentrându-se pe dezvoltarea pe termen lung a proiectelor și viziunii Metaminds.

2. Domnule Ghiman, reveniți la o poziție executivă. Ce viziune aveți pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei și care sunt prioritățile imediate?

Viziunea mea este aliniată cu cea a tuturor partenerilor din cadrul companiei, o viziune conturată în mod colaborativ pe parcursul anului 2024. Ne propunem să dezvoltăm o companie cu un impact real în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin soluții de tehnologie care sprijină transformarea digitală a României. Obiectivul nostru este să contribuim activ la construirea unui ecosistem digital coerent, în care serviciile sunt interconectate și accesibile, simplificând astfel interacțiunea cetățenilor cu mediul digital.

Avem o strategie de creștere bine definită și o fundație solidă, construită pe expertiza tehnică a echipei Metaminds — peste 50 de ingineri de înaltă calificare. În perioada următoare, prioritatea noastră este implementarea rapidă și riguroasă a acestei strategii, astfel încât să valorificăm cât mai eficient resursele interne și oportunitățile din piață.

Pentru a ne atinge obiectivele, vom continua să investim în extinderea capabilităților tehnice, în consolidarea echipei de management și în creșterea vizibilității brandului Metaminds — un brand pe care îl dorim sinonim cu inovația, performanța și excelența în tehnologie.

Credem cu tărie că succesul va depinde de capacitatea noastră de a păstra claritatea și disciplina în execuție, dar și de cultura noastră organizațională puternică, care susține fiecare pas din direcția strategică asumată.

3. Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai importante bariere care încetinesc ritmul digitalizării în sectorul public?

Identific două provocări majore în accesarea și valorificarea reală a oportunităților de transformare digitală:

· Viteza de absorbție a fondurilor europene, care este strâns legată de rigoarea în execuție și de nivelul de competență al celor implicați în proces. Fără execuție disciplinată, oportunitățile rămân doar pe hârtie.

· Lipsa unui mecanism de transfer de know-how între mediul privat și sectorul public. România are acces la expertiză solidă în companiile private din zona tech – ceea ce lipsește este un proces constant de consultare și colaborare, pentru a aduce valoare reală în proiectele statului.

Atunci când sectorul public și cel privat colaborează eficient, impactul se vede imediat:

Serviciile digitale devin mai accesibile, mai ușor de utilizat și mai relevante pentru cetățeni, ceea ce crește rata de adoptare și reduce decalajele regionale;

Utilizarea resurselor comune și împărțirea riscurilor, prin valorificarea capacităților și expertizei din sectorul privat, ceea ce optimizează costurile și diminuează riscurile de implementare;

Accesul la tehnologii de ultimă generație și la competențele asociate acestora, aspect ce asigură relevanța și sustenabilitatea sistemelor implementate pe termen lung.

În ceea ce privește direcțiile strategice în care ne concentrăm, pe inovație, cercetare aplicată și dezvoltare de soluții tech scalabile. Ne aliniem evoluției accelerate din zone precum inteligența artificială, managementul datelor și arhitecturile cloud-native – domenii în care am livrat deja proiecte cu impact concret, precum soluții de observabilitate sau infrastructuri digitale agile.

Totodată, considerăm esențiale câteva direcții pentru succesul oricărei strategii digitale: identitatea digitală, platformele cloud-native, servicii publice construite în jurul nevoilor reale ale cetățenilor şi capacitatea de guvernanță digitală – toate inspirate, printre altele, din modele de succes la nivel european. Acestia sunt pilonii în care investim activ, pentru a susține un progres real și durabil în transformarea digitală a României.

4. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai mari provocări și cele mai mari oportunități pentru Metaminds în următorii ani?

Capitalul uman reprezintă cea mai valoroasă resursă a oricărei organizații, iar pentru Metaminds, potențialul echipei noastre este, fără îndoială, cea mai mare oportunitate strategică în anii ce urmează. Avem privilegiul de a lucra alături de profesioniști excepțional de bine pregătiți, iar obiectivul nostru este să creăm un cadru care să le stimuleze dezvoltarea individuală și să amplifice, implicit, performanța companiei.

Una dintre principalele provocări rămâne atragerea de noi colegi care nu doar să aibă un nivel ridicat de competență, ci și să rezoneze cu valorile și ambițiile noastre. În paralel, viteza cu care evoluează procesele de transformare digitală – atât în sectorul public, cât și în cel privat – ne cere adaptabilitate și agilitate constantă.

Este binecunoscut faptul că România se află pe ultimele locuri în clasamentele întocmite în State of the Digital Age Report privind transformarea digitală în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Acest context ne arată cât de mult spațiu de progres avem și cât de critică este accelerarea deciziilor strategice în această direcție. Dacă reușim să creștem gradul de conștientizare asupra impactului real al digitalizării – una făcută cu sens, în beneficiul utilizatorului final – atunci oportunitatea de a contribui semnificativ la modernizarea societății este una cu adevărat majoră.

5. Cum veți consolida echipa de management pentru a susține obiectivele ambițioase ale companiei în perioada următoare?

Pentru a susține obiectivele ambițioase pe care le avem în perioada următoare, vom consolida echipa de management printr-o abordare structurată și adaptată stadiului actual de dezvoltare al companiei. Ne ghidăm după un principiu esențial: omul potrivit la locul potrivit, în funcție de maturitatea organizațională și direcția strategică în care evoluăm. Aceasta înseamnă atât atragerea de lideri cu experiență relevantă, cât și repoziționarea internă a colegilor care au potențial de creștere și aliniere cu noile priorități de business. Impactul se va vedea în agilitatea decizională, coerența execuției și în creșterea capacității de livrare.

În paralel, investim constant în dezvoltarea capabilităților de management al capitalului uman – de la leadership operațional, la cultura feedbackului, până la managementul performanței și al talentelor. Construim structuri care susțin autonomia, claritatea obiectivelor și ownership-ul în echipe, ceea ce va amplifica atât eficiența internă, cât și atingerea obiectivelor strategice pe care le avem.

Nu în ultimul rând, ne asigurăm că extinderea echipei de management reflectă pe deplin cultura organizațională pe care am construit-o în ultimii ani. Ne dorim lideri care nu doar că înțeleg viziunea Metaminds, ci o trăiesc activ și o propagă prin propriul exemplu. Această aliniere culturală este esențială pentru menținerea echilibrului decizional și pentru susținerea unei direcții comune.

6. Care considerați că sunt principalele oportunități de transformare digitală cu impact semnificativ în sectorul public?

Consider că România are în față oportunități majore de transformare digitală cu impact semnificativ în societate, în special în domenii esențiale precum: educație, sănătate și finanțele publice.

În mod particular, tehnologia trebuie să ocupe un loc central în sistemul educațional, dacă ne dorim să pregătim noile generații pentru profesiile viitorului și, totodată, să ridicăm nivelul general al competențelor digitale în rândul populației. Aceste obiective sunt indispensabile pentru a construi o bază solidă care să susțină creșterea competitivității economice a României.

În zona educației, există câteva direcții concrete în care tehnologia poate genera un impact real:

Asigurarea accesului larg și echitabil la educație pentru toți elevii, contribuind astfel la reducerea decalajelor între mediul urban și cel rural;

Personalizarea conținutului educațional, adaptat nevoilor și ritmului fiecărui elev, în vederea dezvoltării competențelor digitale și a pregătirii pentru meseriile viitorului;

Utilizarea datelor în timp real pentru fundamentarea politicilor publice în educație – de la analiza diferențelor de performanță între elevi și monitorizarea absenteismului, până la evaluarea impactului investițiilor.

Acestea sunt doar câteva exemple de cum digitalizarea, aplicată cu sens și viziune, poate contribui direct la transformarea sustenabilă a sistemelor publice esențiale.

Tehnologia are potențialul de a contribui în mod semnificativ la creșterea speranței de viață și la îmbunătățirea calității acesteia, prin modernizarea și eficientizarea sistemului de sănătate.

Printre direcțiile cu impact concret se numără:

Extinderea accesului la servicii medicale prin soluții de telemedicină, care pot reduce considerabil inegalitățile de acces, în special în zonele rurale sau izolate;

Fundamentarea și ajustarea politicilor publice de sănătate pe baza datelor colectate în timp real, ceea ce permite o reacție rapidă și informată la nevoile populației;

Îmbunătățirea acurateței diagnosticului și reducerea semnificativă a costurilor și a timpului necesar pentru stabilirea acestuia, prin utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, cum ar fi interpretarea automată a imaginilor medicale.

Prin valorificarea acestor oportunități, tehnologia poate deveni un pilon esențial în crearea unui sistem de sănătate mai echitabil, mai eficient și mai orientat către pacient.

Inovația digitală reprezintă un accelerator esențial pentru creșterea eficienței cu care statul își gestionează finanțele publice. În special, în zona administrării fiscale, digitalizarea poate genera un impact semnificativ, cu beneficii directe pentru bugetul public și pentru încrederea contribuabililor.Digitalizarea administrației fiscale nu este doar un pas logic, ci o condiție esențială pentru modernizarea și sustenabilitatea sistemului financiar public. Printre beneficiile concrete se numără:

Creșterea nivelului de conformare fiscală, cu efect direct asupra volumului de taxe colectate și asupra stabilității veniturilor publice;

Accesul la date în timp real privind fluxurile financiare, care permite o mai bună planificare bugetară și poate contribui la scăderea costurilor asociate finanțării deficiențelor din economie;

Reducerea fenomenului de evaziune fiscală prin utilizarea tehnologiilor avansate de analiză și detectare a fraudelor;

Simplificarea proceselor administrative, cu efecte pozitive asupra productivității instituțiilor publice și asupra gradului de încredere al mediului privat și al cetățenilor în relația cu statul.

7. Cum vedeți rolul Metaminds în transformarea digitală a României și în creșterea standardelor de securitate digitală, atât în sectorul public, cât și privat?

Metaminds are expertiza și structura necesare pentru a contribui substanțial la transformarea digitală a României. Avem o echipă de specialiști de excepție, cu o abordare riguroasă atât din punct de vedere strategic, cât și tehnologic.

Soluțiile pe care le-am propus și pe care le vom propune în continuare sunt gândite pentru a aduce eficiență reală si urmăresc în mod constant creșterea eficienței tehnice și economice a proceselor de business.

În viziunea mea, obiectivul final este clar: să îmbunătățim interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice și să creștem în același timp nivelul de securitate și reziliență cibernetică.

Din perspectiva mea, aceste elemente sunt esențiale pentru modernizarea modului în care cetățenii interacționează cu serviciile publice. Într-o piață în care gradul de digitalizare este încă redus, capabilitățile Metaminds în proiectarea și implementarea de soluții inovatoare devin un diferențiator important. Acestea vor juca, cu siguranță, un rol esențial în contribuția noastră la procesul de transformare digitală a României, în anii care urmează.

8. Cum vă propuneți să gestionați cultura organizațională Metaminds și să continuați spiritul de inovație care a adus compania în poziția de lider?

În 2024, la nivelul acționariatului, am considerat esențială o intervenție strategică asupra culturii organizaționale. Am ales să colaborăm cu Adrian Florea și echipa Trend Consult într-un proces de realiniere, care a adus un plus semnificativ de claritate asupra direcției noastre strategice. Acest demers a avut ca scop definirea unor aspecte fundamentale – de la misiune, viziune și direcții strategice, până la definirea clară a comportamentelor pe care dorim să le încurajăm, respectiv a celor pe care dorim să le descurajăm la nivelul întregii organizații.

Printre comportamentele esențiale identificate se numără susținerea inițiativelor curajoase și încurajarea dialogului deschis. Acestea sunt în deplină armonie cu profilul profesional al echipei Metaminds și contribuie direct la cultivarea unui mediu care stimulează inovația tehnologică.Pornind de la această bază solidă, noua etapă de leadership va păstra consecvența față de valorile și cultura organizațională care ne definesc. În acest context, avem încredere că direcția noastră va continua să genereze soluții relevante și eficiente pentru provocările tot mai complexe ale transformării digitale – atât în sectorul public, cât și în cel privat.