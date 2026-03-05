Interviu Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: „Cloud-ul Privat Guvernamental va înseamna mai puțină birocrație, mai multă încredere pentru cetățeni”

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, explică ce reprezintă Cloudul Privat Guvernamental, de ce acest proiect este esențial pentru transformarea digitală a administrației publice din România și cum se va reflecta concret în modul în care cetățenii accesează serviciile publice.

Instituțiile publice din România funcționează încă, în mare parte, pe sisteme IT izolate, care nu comunică între ele, iar cetățeanul ajunge adesea să mute dintr-o parte în alta documente și informații care există deja în bazele de date ale statului. Această fragmentare a infrastructurii contribuie inclusiv la nivelul scăzut de încredere în serviciile digitale, o problemă majoră a administrației publice.

Despre cum o să arate infrastructura comună care o să rezolve aceste blocaje, ce înseamnă, concret, Cloud-ul Privat Guvernamental și ce impact va avea asupra relației dintre cetățean și stat, vom discuta pe larg cu Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, compania care s-a ocupat de partea de implementare a cloudului intern.

Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă acest Cloud Privat Guvernamental și de ce este necesar?

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Cloudul Privat Guvernamental este infrastructura comună a tuturor instituțiilor statului, o infrastructură comună în care instituțiile publice de acum înainte se vor putea dezvolta, vor putea găzdui aplicațiile lor, vor putea migra și gestiona datele cetățenilor, conform celor mai bune standarde.

Acest proiect este unul extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă transformare digitală în România, deoarece stabilește practic o bază solidă pentru o administrație publică modernă, o administrație eficientă, conectată la cetățeni și la nevoile lor.

Cloudul Privat Guvernamental reprezintă o fundație solidă deoarece, astăzi, instituțiile publice au fiecare propriile sisteme IT izolate, care nu comunică între ele, nu fac schimb de date între ele. Experiența cetățeanului atunci când interacționează cu instituțiile, când interacționează cu serviciile publice digitale aflate la dispoziția acestora, este fragmentată.

În continuare, cetățeanul trebuie să se prezinte la ghișee cu copii ale documentelor care conțin informații care se află deja, în acel moment, undeva în alte aplicații de stat.

Astfel, Cloud-ul Privat Guvernamental va face posibilă transformarea reală a modului în care funcționează administrația publică, creând un cadru solid bazat pe câteva principii importante: interoperabilitate, bună guvernanță a datelor, scalabilitate, securitate cibernetică integrată încă de la început în sisteme, ceea ce înseamnă că avem șansa să vedem un impact concret al transformării digitale în următorii ani prin servicii publice digitale simple, transparente, care vor simplifica viața cetățeanului și vor fi construite pe transparență și încredere. Mai sunt pași de făcut, dar am pus bazele pentru a scăpa de dosarul cu șină.

Știu că Metaminds s-a ocupat de partea internă a Cloud-ului Privat Guvernamental. Care au fost principalele provocări pe care le-ați întâmpinat, atât din punct de vedere tehnic, cât și organizational? Pentru că știm cu toții cât de greu este să ne unim forțele în astfel de situații.

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Da, cu siguranță, a fost cel mai complex proiect pe care l-am implementat până acum, atât din punct de vedere tehnic, cât și organizațional. Din punct de vedere tehnic, arhitectura soluției implementate răspunde celor mai înalte standarde de securitate cibernetică, de interoperabilitate, permite o bună guvernanță a datelor.

Toate deciziile pe care le-am luat în implementare au fost menite să asigure stabilitatea și funcționarea în cei mai înalți parametri a soluției după implementare. Desigur, dincolo de tehnologie, în spatele acestui proiect au existat oameni, un număr semnificativ de experți de top, care au avut nevoie de obiective clare, aveau nevoie de termeni clari în care să livreze acest proiect, de responsabilități bine definite. A fost necesar să comunicăm cât mai des și să colaborăm.

Nu aș spune că a fost ușor, pentru că a trebuit să coordonăm atât echipele interne, cât și echipele beneficiarului. Am avut și parteneri de tehnologie, am avut și furnizori care ne-au ajutat să implementăm acest proiect. Bineînțeles, fiecare dintre aceste organizații vine cu propriile procese de lucru și propriul ritm de lucru și a fost extrem de important să aliniem toate aceste organizații la un singur proces de lucru și la un singur ritm de lucru, pentru a atinge obiectivele proiectului.

Aș spune că fiecare dintre participanții la acest proiect a avut foarte clar în minte ce avea de făcut și cum contribuie la buna implementare a acestui proiect. Și aceasta a fost o dovadă clară că transformarea digitală nu înseamnă doar tehnologie competitivă, achiziționarea de tehnologie performantă, ci este despre oameni care au un obiectiv comun, au standarde și reguli clare, pe care le respectă și au disciplină în execuție.

Cum vedeți impactul pe termen mediu și lung al Cloudului Privat Guvernamental?

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Putem vorbi mult despre acest subiect. Foarte pe scurt, pentru administrația publică există două sau trei elemente importante, odată cu implementarea a tot ceea ce înseamnă Cloudul Guvernamental Privat, atât cu componenta de cloud dedicată, cât și cu componenta de cloud intern, pe care am implementat-o noi.

Un lucru foarte important este că cloud-ul guvernamental facilitează interoperabilitatea, facilitează scalarea, asigură cele mai înalte standarde de securitate cibernetică care sunt integrate în toate aceste platforme, iar acest lucru deschide calea către servicii publice digitale cu adevărat simple, transparente, ușor de utilizat.

Un alt lucru important este, din punctul meu de vedere, eficiența costurilor de operare, deoarece atunci când nu mai există infrastructuri hardware izolate, care funcționează în diverse instituții publice, atunci când se elimină duplicările din infrastructură, scad costurile de operare cu infrastructura.

Nu în ultimul rând, se elimină activitățile repetitive, astfel încât angajații din instituțiile publice vor putea opera mai eficient și vor putea reduce interacțiunile care nu sunt necesare cu cetățenii.

Un alt lucru pe care îl consider important este gradul de adoptare a serviciilor publice digitale. Vorbim despre cât de des sunt utilizate serviciile și cred că un element foarte important este încrederea pe care cetățenii o au în aceste servicii publice digitale.

Pentru a construi încredere, un lucru pe care îl considerăm foarte important este ca datele cetățenilor care sunt administrate de instituțiile publice să fie utilizate corect, transparent, să fie administrate conform unor reguli clare, să se știe în orice moment cine are acces la ele și în ce scop, iar astfel încrederea cetățenilor în utilizarea acestor servicii va crește și va exista un impact clar asupra societății.

Dincolo de toate discuțiile pe termeni tehnici și pe probleme administrative, în final, cetățeanul este cea mai importantă persoană, pentru că el este beneficiarul acestui cloud. Spuneți-ne, cine îi explică cum funcționează toate acestea, care sunt beneficiile pentru el în Cloud-ul Guvernamental Privat?

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Scenariul ideal, din punctul meu de vedere, este ca toți actorii implicați în transformarea digitală să aibă preocupări și să le explice cetățenilor care este impactul concret asupra vieții de zi cu zi al tuturor investițiilor făcute de statul român, ce câștigăm fiecare dintre noi concret din aceste schimbări.

Fără această comunicare, cred că transformarea digitală va rămâne în continuare un concept abstract, complex, complicat, greu de înțeles, greu de integrat în viața de zi cu zi.

Primul lucru pe care cred că trebuie să-l schimbăm în abordarea comunicării publice este să clarificăm pentru toți cetățenii că transformarea digitală nu este despre tehnologii complicate, despre arhitecturi complexe, ci este despre timp câștigat pentru cetățean, despre simplitate, despre o viață mai ușoară în interacțiunea cu statul și bineînțeles, despre încredere.

Încrederea se construiește cu foarte mult dialog, nu cu explicații complicate despre soluții tehnice greu de înțeles. Aș spune că pentru cetățeni valoarea vine cu adevărat atunci când simt că viața lor este mai simplă, viața lor este mai ușoară.

Voi da câteva exemple.

Putem vorbi sofisticat despre faptul că fiecare cetățean va avea acces online la documente și date publice, dar cred că este mult mai important să le explicăm cetățenilor că asta înseamnă pentru ei mai multe drumuri evitate la ghișee, mai puțin timp petrecut la cozi, nu va mai fi nevoie să se prezinte la diverse instituții cu dosare, cu copii ale documentelor, cu date care se află deja în unele aplicații ale statului.

Cred că asta duce la timp câștigat pentru cetățeni și cu siguranță duce la o interacțiune mult mai simplă a cetățeanului cu statul. O interacțiune care astăzi poate fi chiar o interacțiune care îl derutează pe cetățean.

[cetățeanul]“Am ceva de rezolvat? Îmi fac curaj să o rezolv pentru că nu este o problemă simplă.”

Există încă o mulțime de elemente tehnice care sunt discutate, care, din nou, ar trebui explicate din punctul meu de vedere cât de simplu poate fi. Vorbim despre identitate digitală, despre portofel digital. Cred că este foarte simplu de explicat faptul că identitatea digitală este, de fapt, un buletin digital pe care îl ai în orice secundă pe telefonul mobil și ori de câte ori ai nevoie să-l prezinți cuiva, poți face asta foarte ușor.

Se discută mult în spațiul public despre portofelul digital și cred că este simplu de explicat că, așa cum astăzi ai bilete de avion sau carduri bancare, mâine poți avea, pe lângă buletin, permisul de conducere, cardul de sănătate, diverse certificate de care ai nevoie dacă ești administratorul unei companii.

Se vorbește despre o bună guvernanță a datelor, dar cred că este foarte important să vorbim despre faptul că asta înseamnă că sistemele informatice ale statului sunt interconectate, fac schimb de date între ele, cetățeanul nu mai trebuie să fie curierul care plimbă date între instituțiile statului, se câștigă din nou foarte mult timp.

Știu că Metaminds are o vastă experiență în digitalizare, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Spuneți-mi, care este cea mai mare diferență din experiența dumneavoastră dintre cele două?

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Cred că cea mai mare diferență între cum se face transformarea digitală în mediul public și cum se face în mediul privat vine din modul în care succesul este definit și măsurat.

În sectorul privat, inclusiv în compania noastră, transformarea digitală este văzută ca un proces continuu, un proces adaptiv, un proces al cărui succes este măsurat prin indicatori clari. Ne propunem de fiecare dată să creștem eficiența operațională, ne propunem să generăm mai multă valoare adăugată pentru clienții noștri, ne propunem să îmbunătățim experiența clienților.

În administrația publică există o concentrare care este foarte bună, dar cred că nu este necesară, pe livrarea conformă a unor soluții tehnice, în conformitate cu cerințele unui caiet de sarcini.

Ceea ce, din nou, este foarte bine, este foarte important, trebuie continuat cu această concentrare, dar este extrem de important să adăugăm componenta în care se măsoară gradul de adoptare a sistemelor implementate, se măsoară experiența utilizatorului, se măsoară impactul concret în viața cetățeanului, se măsoară impactul concret pentru societate.

Practic, să existe feedback.

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Da. Aș spune, ca o concluzie, că sectorul privat se concentrează pe generarea de valoare, în timp ce sectorul public se concentrează pe conformitate, dar atât sectorul public, cât și sectorul privat au un beneficiar comun, în acest caz cetățeanul, care trebuie să aibă un beneficiu direct, măsurabil, ușor de măsurat și ușor de înțeles de către cetățean, în urma investițiilor masive, majore, pe care statul le face în toate aceste procese de transformare digitală.

Dacă ați fi invitat să preluați frâiele procesului de digitalizare din România, în instituțiile administrației publice, care ar fi cele trei măsuri radicale pe care le-ați lua de la început?

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: Cu siguranță, m-aș concentra pe creșterea capacității de execuție, pe coerența în execuție și pe măsurarea impactului, pe care tocmai l-am menționat.

Atunci când vorbim despre creșterea capacității de execuție, vorbim despre investiții în oameni. Este o realitate, nu cred că spun o noutate, că pentru transformarea digitală în sectorul public este necesară colaborarea între echipe de experți din sectorul public și echipe de experți din sectorul privat.

Aceste echipe trebuie să fie bine coordonate, trebuie să aibă obiective clare, trebuie să aibă termeni clari în care să livreze, trebuie să aibă un impact măsurabil, astfel încât să realizeze dezvoltarea sustenabilă a serviciilor publice digitale și să asigure o bună gestionare.

Când vine vorba de consecvență, mă gândesc la crearea unui cadru în care să se poată implementa cu adevărat câteva reguli și principii de bază: o arhitectură unică la nivel de stat a sistemelor necesare pentru furnizarea de servicii publice digitale, interoperabilitate obligatorie între aceste sisteme, o bună guvernanță a datelor, un catalog național de componente reutilizabile.

Și, când vine vorba de măsurarea impactului, consider esențial ca accentul să se mute de la furnizarea în conformitate cu cerințele unui caiet de sarcini la furnizarea în conformitate cu cerințele unui caiet de sarcini, fără a uita de impactul concret pentru utilizatorul final.

Cât de ușor sunt aceste servicii de utilizat, care este impactul concret pe care îl avem cu toții prin utilizarea acestor servicii?

Și, vorbind despre implementarea cloud-ului privat guvernamental, cred că nu avem nicio scuză în acest moment să nu facem pași semnificativi. Avem acces la tehnologie, avem acces la expertiză tehnică, cred că avem acces la finanțare europeană, cred că avem toate elementele pe masă pentru a avea servicii publice digitale care funcționează simplu, ușor, pentru cetățeni.

Cred că este extrem de importantă colaborarea dintre sectorul public și sectorul privat. Cred că transformarea digitală este o chestiune de importanță națională care ar trebui să depășească orice interes politic și ar trebui să avem întotdeauna în vedere cetățeanul și modul în care putem utiliza tehnologiile la care avem acces, fondurile la care avem acces și experții extraordinari la care avem acces în folosul cetățeanului.

