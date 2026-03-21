INTERVIU. Pavel Brăila: Trebuie să creăm o altă lume unde nu comandă cine are putere, ci cine are dreptate

Imagine din expoziția personală Pavel Brăila „Echoes of Harmony and Silent Cries”, deschisă la Gaep până pe 4 aprilie 2026; foto: curatorial

Pavel Brăila, artistul care reprezintă Republica Moldova la prima sa participare în Bienala de Artă de la Veneția, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre cea mai nouă expoziție a lui, deschisă la galeria bucureșteană Gaep până în luna aprilie, despre „drama pe care o trăim, cu toate războaiele din jur”, și despre misiunea artiștilor de a reflecta realitatea.

Expoziția „Echoes of Harmony and Silent Cries” cuprinde sculpturi din sticlă, obiecte de ceramică și picturi, serii de lucrări ce înmagazinează durere și solidaritate. El asociază fluid elemente mitologice, povești imemoriale și ritualuri străvechi cu evenimentele geopolitice majore ale momentului.

La Bienala de Artă de la Veneția, care are loc între 9 mai și 22 noiembrie, Brăila propune „În a mia și a doua noapte”, proiect curatoriat de Adelina Luft (România) ce va fi prezentat în spațiul Santa Veneranda, parte a Chiesa dei Santi Geremia e Lucia din Veneția.

