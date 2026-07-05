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raud paraschivescu
Actualitate

INTERVIU Radu Paraschivescu a scos „Noul ghid al nesimțitului”. Ce crede despre felul în care George Simion a apărut în politică

Raluca Ion
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Scriitorul Radu Paraschivescu a publicat recent „Noul ghid al nesimțitului”, la 20 de ani după primul.

  • Radu Paraschivescu explică de ce proaspăta sa carte se concentrează pe personaje, de la politicieni la figuri publice diverse.
  • El explică însă de ce nu vrea să plece din România pe care, fără ironie, o consideră o țară „netrucată”. Descrie o reacție a publicului la un concert dirijat de Cristian Măcelaru și felul calm în care a reacționat artistul. 

HotNews: – Domnule Radu Paraschivescu, de curând, ați lansat „Noul ghid al nesimțitului”, la 20 de ani după „Ghidul nesimțitului”. Spre deosebire de prima carte, la care râdeai mai ușor, să spunem, aici este mai multă dezamăgire, mai multă revoltă, vorbiți mai mult despre oameni de pe scena publică de astăzi. Ce s-a schimbat în acești 20 de ani?
Trebuie să spun că noul ghid nu are nicio legătură cu primul ghid, adică nu e varianta împănată a acestuia. Cum se face de multe ori la ghiduri, la softuri, la lucrurile de genul ăsta, sunt variante care se actualizează anual.