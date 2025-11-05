INTERVIU Rețelele de pariuri „la negru” folosesc jocuri online pentru adolescenți ca să se ascundă, spune șeful ONJN Vlad Soare

La fiecare site legal de jocuri de noroc care funcționează în România, există 50 de siteuri ilegale, care „vânează jucători”. Metodele pieței ilegale s-au rafinat, spune Vlad Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews, a publicat miercuri încă un episod din ciclul „Caracatița pariurilor ilegale”. Este vorba despre extinderea fără precedent a jocurilor de noroc „la negru”, care nu plătesc impozite statului și unde jucătorilor nu le sunt păstrate datele confidențial și nu sunt protejați contra abuzurilor.

În lume, mai multe studii recente, concordante, estimează că 70% dintre banii pariați folosesc aceste rețele subterane. În România, pe lista interzisă sunt peste 1.300 de siteuri.

Vlad Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a declarat pentru GOLAZO că au existat situații în care, după ce trimitea notificarea, ONJN nu mai verifica dacă operatorii chiar blochează site-urile respective. Iar unii nu le blocau.

„Raportul de audit a evidențiat faptul că, deși direcția de specialitate a efectuat verificări privind respectarea obligațiilor de către furnizorii de servicii de internet în ceea ce privește restricționarea accesului la site-urile incluse pe lista neagră, aceste verificări nu au fost realizate cu periodicitatea necesară, chiar dacă notificările inițiale au fost transmise către furnizori”, a spus Soare.

În 2025 a crescut exponențial numărul site-urilor ilegale introduse pe lista neagră: până în octombrie s-au adunat deja mai multe decât în toți anii 2021, 2022 și 2023 la un loc.

În ciuda evidenței exploziei fenomenului, trei dintre platformele ilegale cunoscute (NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino) sunt încă online, disponibile fără nicio restricție pubicului din România, deși autoritățile spun că au deschis inclusiv dosare penale.

GOLAZO.ro a cerut informații și de la DIICOT și Poliție.

ONJN susține că, în urma unor modificări legislative recente, va putea solicita inclusiv către Google, Meta și TikTok să blocheze urgent orice promovare a unor platforme ilegale. Până acum nu s-a întâmplat/

Din acest an, furnizorii de software și procesatorii de plăți au obligația de a detecta, bloca și raporta accesul jucătorilor din România, către platformele nelicențiate. Încălcarea acestor obligații constituie infracțiune.

„Un caz deosebit a fost cel al jocului „chicken-road”, aparent destinat adolescenților, dar care ascundea o platformă ilegală de gambling. În acest caz am sesizat DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat. De asemenea, în Prahova, în urma sprijinului ONJN, poliția a efectuat percheziții la persoane care organizau tombole false pe Facebook”, a explicat șeful ONJN, Vlad Soare.

Articolul GOLAZO.ro poate fi citit aici.