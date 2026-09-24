INTERVIU Scandalul întâlnirii ratate între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Premierul desemnat își prezintă propria variantă : „Eu am insistat” / Ce spune despre tensiunile privind împărțirea ministerelor

Siegfried Mureșan a anunțat, într-un interviu pentru HotNews, că îi va lansa o nouă invitație la dialog președintelui PSD odată ce programul de guvernare va fi finalizat și a dat detalii despre convorbirile pe care le-a avut până acum cu Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan și-a prezentat propria versiune după ce, joi, președintele PSD l-a acuzat că „nu a considerat politicos nici măcar să trimită un program de guvernare” și a spus că șansele de a vota guvernul sunt slabe, având în vedere modul în care „i-a tratat” Siegfried Mureșan.

„Eu nu alerg după întâlniri cu Siegfried Mureșan”, a spus Grindeanu, care a anunțat că va fi plecat din București și Mureșan poate vorbi cu colegii săi din conducerea PSD.

Mureșan prezintă, în interviul pentru HotNews, dialogul telefonic pe care l-a avut cu Sorin Grindeanu.

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–HotNews: Domnule Mureșan, l-ați invitat sau nu pe Sorin Grindeanu la o discuție despre susținerea dumneavoastră?

Siegfried Mureșan – L-am sunat alaltăseara. După, i-am trimis mesaj și i-am spus că putem vorbi oricând dorește. I-am spus cine sunt, în caz ca nu avea numărul meu. Nu am mai vorbit până acum. Ieri dimineață, după discuția cu domnul Bolojan, l-am mai sunat. Nu mi-a răspuns, dar m-a sunat imediat înapoi.

Astfel, domnul Grindeanu și cu mine am avut ieri dimineață, miercuri, în jurul orei 11:30, o primă discuție civilizată, foarte bună, în care domnul Grindeanu mi-a spus că își imaginează că încă lucrez la programul de guvernare, dar ar aprecia dacă ar primi câteva idei din partea mea, elemente ale programului de guvernare, pentru a putea avea o discuție concretă. Eu am spus că „sigur că da”, îi voi trimite liniile directoare ale programului de guvernare în cursul zilei de ieri și că, după aceea, cu plăcere ne putem întâlni.

„Eu am insistat dacă putem stabili întâlnirea, dumnealui mi-a spus că vorbim mai târziu”

L-am întrebat ieri la telefon dacă putem deja stabili întâlnirea și dumnealui mi-a spus că vorbim mai târziu, în cursul zilei, să-i trimit întâi documentele. Eu am insistat dacă putem stabili întâlnirea, dumnealui mi-a spus că vorbim mai târziu. După aceea, eu am avut, la ora 12:00, conferința de presă la Parlament după convorbirea cu domnul Grindeanu, apoi, la ora 13:00, am avut discuția cu grupul minorităților, după care m-am deplasat la Guvern, unde am lucrat pe programul de guvernare împreună cu colegii din cele trei partide.

În paralel cu avansarea programului de guvernare, am finalizat și liniile directoare pe care i le-am trimis domnului Grindeanu spre seară, în jurul orei 18.

„Eu nu răspund la comenzi imperative”

Între timp, domnul Grindeanu a comunicat public că mă așteaptă la sediul PSD până la ora 17:00. Eu nu răspund la comenzi imperative niciodată din partea nimănui și nu agreaserăm o oră pentru întâlnire, nu agreaserăm un loc, deși eu propusesem acest lucru.

Tocmai de aceea, eu m-am concentrat pe munca la programul de guvernare și la liniile directoare pe care, de altfel, i le și promisesem și le-am trimis la puține ore după ce am agreat împreună, cu disponibilitatea mea de a discuta, și nu am, până la momentul de față, un răspuns din partea domniei sale, dar nu o iau în nume de rău.

Finalizăm acum și programul detaliat de guvernare și, de îndată ce îl vom avea într-o formă finală, evident că îl voi trimite și domnului Grindeanu și, dacă există voință, sigur că timp pentru dialog și pentru discuție există. Din partea mea, avem toată deschiderea la dialog. Deci aici suntem.

„Sunt convins că vom găsi o cale de dialog”

– Miercuri seara, când i-ați trimis liniile directoare, i-ați lansat o nouă invitație la o discuție?

– Da, am spus că sunt disponibil să le discutăm oricând dorește domnia sa. Cel mai important este să discutăm, să dialogăm. Sunt convins că doi parlamentari, cum suntem domnul Grindeanu și cu mine, vom găsi o cale de dialog.

– Înțelegem că duminică după-amiază se întoarce domnul Grindeanu în București. Este prea târziu?

– Niciodată, până la momentul votului, nu este prea târziu.

– După ce veți avea programul finalizat, îi veți lansa o nouă invitație

– Categoric, sigur. Cu toată deschiderea de a discuta. Inclusiv amplele măsuri sociale pe care le vom include în programul nostru de guvernare – am toată disponibilitatea de a i le prezenta și de a le discuta cu dumnealui.

Tensiuni în coaliția PNL-USR-UDMR la împărțirea ministerelor

– Până la finalul zilei de joi va fi gata și lista de miniștri sau măcar împărțirea ministerelor? Potrivit surselor HotNews din USR și UDMR, sunt neînțelegeri în ceea ce privește Ministerul Justiției, în special.

– Nu sunt neînțelegeri majore. Suntem într-un proces de finalizare a programului de guvernare și am spus de la început că miniștrii vor fi consecința programului de guvernare.

Vom propune persoane la fiecare minister capabile să implementeze programul de guvernare. Este un program de guvernare ambițios. Ca atare, de îndată ce finalizăm programul de guvernare, vom ști exact care sunt cele mai potrivite persoane. Vom discuta, evident, cu cele trei partide care vor face propuneri.

Deci nu aș specula să spun că vom încheia astăzi sau mâine, dar ce pot să reiterez este intenția mea fermă ca, până la finalul acestei săptămâni, să depunem programul complet și lista de miniștri în Parlament, astfel încât, la începutul săptămânii viitoare, să poată avea loc, începând cu ziua de luni, audierile în comisiile de specialitate și apoi votul în plen, în mod ideal, marți.

Și pentru audieri voi solicita Parlamentului ca fiecare ministru să fie audiat 60 de minute. Audierile pe repede-înainte, de 30 de minute, cum au avut loc în trecut, le consider insuficiente. Miniștrii trebuie să aibă timp pentru a-și expune viziunea, iar parlamentarii de la toate partidele, inclusiv de la partidele de opoziție, trebuie să aibă timp să adreseze toate întrebările pe care doresc să le adreseze miniștrilor. Este și un semn de respect față de Parlament. Deci, de aceea, vom avea nevoie de un pic mai mult timp pentru audieri decât în trecut, când audierile au fost doar de 30 de minute.

– PNL va avea șapte ministere, USR șase, iar UDMR trei?

– N-aș specula acum, de vreme ce discuțiile sunt încă în desfășurare.

– Cei trei vicepremieri vor fi din rândul miniștrilor?

– Da. Guvernul nostru va avea doar trei vicepremieri, mai puțini decât au avut guvernele anterioare, fiindcă vrem să simplificăm structura guvernului și să eficientizăm munca la Guvern. Doi la mână, vor fi vicepremieri cu portofoliu toți, adică vor avea de lucru și responsabilitățile lor vor fi foarte clare, și trei la mână, cei trei vicepremieri vor veni din cele trei partide care susțin acest guvern: un vicepremier din partea PNL, unul din partea USR și unul din partea UDMR.

– Ministerele care au fost deja ocupate de USR, PNL, UDMR înainte de plecarea PSD din guvern rămân la aceleași partide?

– Încă lucrurile sunt în mișcare și, de aceea, nu suntem în poziția de a oferi certitudini finale pe structura guvernului. De aceea, nu voi da informații pe părți.

De îndată ce avem finalizată structura și lista de miniștri, vom anunța toți miniștrii, la același moment. Ce vă pot spune deja în momentul de față este că nu vom crea niciun minister nou, nu vom complica și nu vom lărgi structura guvernului.

Întâlnirea dintre premierul desemnat și președintele României

– Cu președintele României vă întâlniți mâine?

– Nu am stabilit încă nicio întâlnire cu președintele României, dar domnia sa și cu mine am agreat, în ziua în care m-a desemnat, că, de îndată ce domnia sa revine în țară, ne vom întâlni. Aștept cu toată deschiderea să-i prezint președintelui României programul de guvernare și rezultatele muncii din ultima săptămână.

– Cu cei trei lideri PNL, USR, UDMR, veți mai avea o întâlnire la Guvern?

– Nu avem programată, în momentul de față, o întâlnire astăzi la Guvern cu cei trei lideri împreună.

– Potrivit unui draft al programului de guvernare obținut de Mediafax, TAROM urmează să fie privatizat. Așa este?

– Vrem ca toate companiile de stat să funcționeze, să ofere servicii de calitate oamenilor, să aibă management profesionist, să poată investi, să fie modernizate și să facă profit, să nu facă pierderi. Iar toate companiile care nu se încadrează în aceste criterii vor fi evaluate și vom găsi cele mai bune soluții – privatizare, listare la bursă, toate opțiunile vor exista și vom avea analize serioase.

„Nu vom oferi ajutoare de stat fără sens”

Nu vrem să avem companii de stat care să facă, pe termen lung, pierderi și din banii oamenilor, din banii colectați, din taxele și impozitele oamenilor, să finanțăm nesustenabil anumite companii.

Da, obiectivul final este ca companiile de stat să ofere, în primul rând, servicii de calitate pentru oameni și, în al doilea rând, să nu mai fie o sursă de risipă și găuri negre pentru bugetul de stat, fiindcă bugetul de stat – și asta prea rar se discută la noi – bugetul de stat nu este un concept abstract, ci bugetul de stat este rezultatul muncii oamenilor. Sunt taxele și impozitele plătite de oameni și nu este o gaură neagră din care se poate servi oricine dorește.

Bugetul de stat va fi gestionat de acest guvern complet diferit. Vom finanța acele domenii care chiar necesită să fie finanțate cu sens. Nu vom oferi ajutoare de stat fără sens. În momentul de față, peste 90% dintre ajutoarele de stat merg către mai puțin de 10 companii din domeniul transporturilor și al energiei.

– Sunt nominalizate TAROM, Compania Aeroporturi București și Portul Constanța în programul de guvernare?

– Vom vedea forma finală a programului de guvernare. De îndată ce o avem, v-o punem la dispoziție.