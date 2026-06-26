INTERVIU Senatorul SOS ajuns șef PNL Ialomița spune că era dorit de Bolojan de ceva timp: „Mă suna de la șapte dimineața până la șapte seara”

HotNews a intrat în culisele „PNL-ului reformat”: noul președinte al filialei Ialomița, ales pe listele SOS, explică, într-un interviu, cum a obținut această funcție, în ciuda votului său pentru moțiunea de cenzură și a susținerii lui Veștea.

Adrian Peiu povestește deschis că, în calitate de lider al grupului PACE – Întâi România, a negociat, la Vila Lac, cu disidenții din Partidul Național Liberal.

După ce și-a dat votul pentru învestirea lui Veștea, a fost numit la șefia organizației din Ialomița. Predecesorul său, Dragoș Soare, a fost înlăturat tocmai pentru acest vot.

„Am folosit-o pe Diana Șoșoacă și ea pe mine”, spune el. Ce crede despre politicile promovate de președinta SOS România?

Conducerea PNL a schimbat marți conducerea din 12 filiale, printre care cele din Argeș, Ilfov sau Brașov, unde foștii șefi sunt acuzați că au încălcat deciziile luate de partid.

O schimbare a venit și la Ialomița, unde acum filiala a fost preluată, interimar, de Adrian Peiu.

„Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și, începând de astăzi, voi face parte din grupul Partidului Național Liberal”, a declarat Adrian Peiu, miercuri, în plen, la o zi după ce fusese numit la șefia PNL Ialomita.

El a fost membru AUR, însă a intrat în Parlament pe listele partidului SOS România, condus de Diana Șoșoacă. Apoi, a devenit liderul grupului parlamentar PACE, format din foști membri AUR, POT și SOS.

„Păi care mai respectă vreo doctrină? Am folosit-o pe Diana Șoșoacă și ea pe mine”, spune Peiu în dialogul cu HotNews.

„E ca și cum aș juca la Unirea Urziceni și mă dorește Real Madrid”

HotNews: Domnule Peiu, ați votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, ați votat guvernul Veștea. Cum vă explicați deci numirea dumneavoastră?

Adrian Peiu: În momentul în care s-a votat (n.r. învestirea lui Adrian Veștea), eu eram liderul grupului PACE – Întâi România de la Senat. Grupul PACE a votat pentru guvernul Veștea.

E simplă situația. Sunt singurul senator de Ialomița. Rezultatul meu politic a fost peste PNL și USR. Am luat încă o dată voturile acestor două partide cumulate. Și atunci, era normal ca PNL-ul să-și îndrepte atenția spre politicieni care au oarece brumă de voturi și o încredere a cetățenilor. Era normal, așa urcă.

PNL-ul pentru mine este un vehicul pe care îl voi folosi în interesul cetățenilor. Iar eu sunt un om politic la nivel județean foarte bun.

Discuția este de anul trecut, când am fost exclus din partidul SOS. Atunci, am avut pe tapet președinția organizației PNL Ialomița. Nu puteam să cer eu să mă duc într-un astfel de partid. Ei au venit către mine. Atât colegii senatori, cât și conducerea Partidului Național Liberal. Era normal să merg. E ca și cum aș juca la Unirea Urziceni și mâine mă dorește Real Madrid.

„Am jucat pe teren”

Vă spun cum a fost: toată vara trecută, am avut dese întâlniri cu Ilie Bolojan. Mă suna de la șapte dimineața până la șapte seara. Mi-a propus să preiau la Ialomița organizația PNL. Însă, în trecut, aripa Thuma avea în subordine și organizația Ialomița, iar motivul pentru care Bolojan nu a putut atunci să mă numească președinte a fost tocmai această rezistență a grupării Hubert Thuma. Președintele PNL Ialomița, la acea dată, era fidel grupării. S-a semnalat și acum, la această turnură din PNL la desemnarea lui Veștea.

A trecut timpul și când am văzut că nu se întâmplă schimbarea, am zis „mă amăgiți, ce faceți?” și am votat în consecință (n.r. la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan). Eram liderul PACE, urmăriți votul grupului.

Nu mă ascund. Nu regret absolut nimic. La momentul moțiunii, am gândit conform ideilor de la Grupul PACE. Din nou, ca la fotbal: eram parte dintr-o echipă care juca un meci. Nu puteam să trădez echipa mea, am jucat pe teren.

„Nu aș fi fost ales probabil niciodată pe listele PNL sau PSD. M-am folosit de SOS”

– Ați trecut pe la AUR, SOS, PACE – grupuri pe care actualii dumneavoastră colegi le critică, cu care nu vor să fie asociați și pe care le numesc „extremiste”. V-ați dezis de doctrina SOS când ați intrat în PNL?

– Haideți să fim serioși, ce legătură mai au partidele cu vreo ideologie? Idolul meu politic e Corneliu Coposu – păi care mai respectă vreo doctrină?

Am folosit-o pe Diana Șoșoacă și ea pe mine. Dacă nu eram eu la Ialomița, probabil rezultatele SOS Ialomița nu erau cele care s-au obținut. 100% a fost un „win-win”, adică a câștigat și Diana Șoșoacă, a câștigat și Adrian Peiu. Eu nu aș fi fost ales probabil niciodată pe listele PNL sau PSD. Și atunci, m-am folosit de SOS.

– Dar, ideologic, aveți vreo legătură cu valorile care sunt promovate de Diana Șoșoacă?

– Nu pot să zic că n-am. Diana Șoșoacă emană niște idei care vin în asentimentul cetățeanului: lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei și așa mai departe. Nu rezonez cu valorile antisemite, prolegionare, pro-Rusia. Noi am fost excluși din SOS în momentul în care, în Parlamentul României, de ziua Israelului, n-am făcut scandal în plen.

Nu sunt nici extremist, nici… la mine în Ialomița sunt niște ruși – așa îi numim noi, ruși, dar ei sunt din Republica Moldova – care vând ieftin produse de feronerie. Atât e legătura în județul Ialomița cu Rusia și cu Putin. În rest, eu n-am niciun rus pe aici, n-am niciun Putin. Însă, am niște cetățeni care sunt într-o situație financiară foarte dezastruoasă. Suntem între județele cu o rată a sărăciei fantastică, cu una dintre cele mai ridicate rate de analfabetism și, politic, 90% din administrația publică locală este ocupată de PSD.

Nu este nicio altă structură politică în județ. Mă simt obligat, ca senator ales de cetățenii județului Ialomița, să creez o alternativă la această monstruozitate a PSD-ului. Nu pot să construiesc această alternativă la structura PSD cu un partid care nu are anvergură. PNL-ul mi-a oferit această casă, tocmai pentru a construi ceea ce doresc eu pentru cetățenii din Ialomița.