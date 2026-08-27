Skip to content
Actualitate

INTERVIU. Stelian Tănase, participant la Baricada de la Inter despre șeful SPP Pahonțu: „Pe mine mă interesează activitatea lui de om al Securității, de terorist”

Răzvan Filip
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Una dintre enigmele întunecate care a ros baza democratică a României a fost „Cine a comis represiunea din decembrie 1989?”. Atunci s-a lansat mitul „teroriștilor” care s-au opus mulțimii, în zilele căderii comunismului. Am avut vreme de peste 20 de ani ca șef al SPP un terorist?, se întreabă Stelian Tănase, participant la Revoluție, istoric și membru al Comisiei Tismăneanu pentru analiza dictaturii comuniste.

  • „Pahonțu părea așa, feciorelnic, spunea că n-a fost nicăieri, nu s-a întâlnit și ciocnit cu manifestanții. Păi, ce vorbești? Eu am fost acolo, la baricadă”, spune scriitorul Stelian Tănase, într-un dialog pentru publicul HotNews.
  •  Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  