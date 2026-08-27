INTERVIU. Stelian Tănase, participant la Baricada de la Inter despre șeful SPP Pahonțu: „Pe mine mă interesează activitatea lui de om al Securității, de terorist”

Una dintre enigmele întunecate care a ros baza democratică a României a fost „Cine a comis represiunea din decembrie 1989?”. Atunci s-a lansat mitul „teroriștilor” care s-au opus mulțimii, în zilele căderii comunismului. Am avut vreme de peste 20 de ani ca șef al SPP un terorist?, se întreabă Stelian Tănase, participant la Revoluție, istoric și membru al Comisiei Tismăneanu pentru analiza dictaturii comuniste.

Recorder a scris miercuri, 26 august, că Lucian Pahonțu a fost la locul actelor de represiune împotriva manifestanților din 21 decembrie 1989 și 13 iunie 1990. El era atunci ofițer al Trupelor de Securitate.

În Dosarul Revoluției, Lucian Pahonțu, șeful SPP, a declarat procurorilor că „Nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții”.

Joi dimineață siteul de investigații Snoop a publicat un articol în care arată că CNSAS confirmă că, vreme de 18 ani, Lucian Pahonțu nu e depus, conform legii, declarația pe proprie răspundere prin care să-și asume că nu a făcut poliție politică la Securitate.

Istoricul și scriitorul Stelian Tănase a declarat pentru HotNews că nu este deloc surprins de dezvăluire. Sunt mulți ani de când șeful SPP a ocolit exactitatea în a descrie rolul său în represiunea sângeroasă din decembrie 1989.

„Pahonțu dădea răspunsuri ambigue”

HotNews: Domnule Stelian Tănase, cum comentați informațiile despre prezența lui Lucian Pahonțu la locul actelor de represiune din ‘89 și ‘90?

– În anii ‘90, când era o presă mai activă, mai băgăcioasă, subiectele astea erau mereu pe prima pagină. Nu apăreau așa, o dată la nu știu cât. Numele lui Pahonțu s-a pomenit de mai multe ori, pentru că el nu știa să răspundă când era întrebat „Unde ai fost?” „Ce ai făcut?”. „Ce s-a întâmplat acolo?”.

Pahonțu dădea răspunsuri ambigue, sunt anumite lucruri pe care nu le punctează. Nu m-am simțit confortabil alături de el în politică sau în presă, ascunde multe secrete.

Lucian Pahonțu Foto: Inquam Photos / George Călin

„Citind materialul, am rememorat niște lucruri”

– Dar în ce contexte era pomenit, mai exact?

– Despre cum a fost implicat la Revoluție, unde a fost, ce a făcut, la ce unitate a fost. Exact aceleași discuții, nu sunt informații noi, se știa. Citind materialul, am rememorat niște lucruri. L-am auzit prima dată în legătură cu participarea lui „la baricadă”. A fost o discuție atunci despre unde s-au aflat și el și Alecu (n.r. comandantul dispozitivului din care făcea parte Pahonțu).

Pahonțu părea așa, feciorelnic, spunea că n-a fost nicăieri, că nu știa nimic, nu s-a întâlnit și ciocnit cu manifestanții. Păi, ce vorbești? Eu am fost acolo, la baricadă. Zona aia, unde se întâlnește bulevardul cu strada Câmpineanu, era foarte activă, erau masați toți securiștii acolo. Se împărțea muniție de război, adică primeau încărcătoare d-astea pentru pistoale automate.

„Lumea îl privea cu simpatie”

– Cine le primea? Ofițerii de securitate?

– Nu știam atunci să-i deosebesc, nici nu mă interesa. Noi țipam, scandam, eram toți răgușiți. Dar mi s-a părut important că se împărțea muniție de război.

El nu vrea să spună că n-au fost ciocniri, ci că n-au fost el și plutonul lui implicați. Tot timpul a ținut-o așa, că nu știe, că unitatea lui era în altă parte. Dom’le, el era rudă cu Milea (n.r. Ministrul Apărării Naționale în timpul Revoluției).

Asta știa toată lumea și în anii ‘90, că era pila lui Milea. Dar lumea îl privea cu simpatie. Atunci circula foarte serios ipoteza că Milea a fost asasinat, iar armata era văzută de partea bună a Revoluției. Și (n.r. Pahonțu) era lăsat în pace.

– Și când au încetat informațiile acestea să circule în spațiul public?

– Nu știu, că n-am urmărit cazul, aveam alte lucruri mai importante de urmărit. Pentru mine n-a fost un personaj important. Acum a căpătat relevanță, cred că vrea să îi ia locul lui Coldea, să fie omul ăsta de influență din zona puterii. Cu asta cred că se ocupă el acum.

– Dar ulterior de ce credeți că nu s-a mai scris despre aceste informații?

– Eu bănuiesc că este cineva care oprește relatările despre cariera lui Pahonțu, le amână. Are o poziție destul de importantă ca să oprească un reportaj, un interviu sau o anchetă legată de diferite episoade din cariera lui, care e foarte suspectă și sulfuroasă.

– La un moment dat s-a scris că ar fi plagiat o carte, de exemplu.

– Da, am auzit, dar pe mine mă interesează activitatea lui de om al Securității, de terorist. Că face el pe autorul, să fim serioși, nu e niciun fel de autor acest Pahonțu. Toți au boala asta, n-ați observat că în zona asta toți își iau doctorate? Evident, toate astea sunt niște păcăleli.

– Totuși a fost tolerat de atâția președinți. Băsescu, Iohannis, acum de Nicușor Dan. Ei nu știau care a fost trecutul lui?

– O, ba știau foarte bine! Dar el furnizează servicii președintelui, are informații despre ăla, despre ăla. Se face util, să nu credeți că el primește protecție pe degeaba, doar pentru că stă drept la ușă. E conectat, știe pe toată lumea. Pahonțu e omul sistemului. Ăsta este secretul carierei lui.

– Traian Băsescu a declarat că este surprins de această dezvăluire.

– Nu pot nici să-l acuz că știa și minte, nici nu pot să zic că nu știa. Părerea mea, este o simplă părere a cuiva care știe foarte bine cum funcționează aceste instituții, este că el știa.

Dacă nu știa, este neglijența lui. Nu poți ca președinte să ai un asemenea colaborator important și să nu știi cu cine ai de-a face. Pare un pic așa, neprofesionist.