INTERVIU Traian Băsescu, reacție după ancheta Recorder referitoare la prezența șefului SPP Pahonțu în nopțile represiunilor de la Revoluție și din Piața Universității: „O mare surpriză pentru mine. Ar trebui să-și piardă funcția”

HotNews l-a întrebat pe Traian Băsescu, fostul președinte al României, cel care l-a numit pe Lucian Pahonțu șef al SPP, dacă a știut vreodată că acesta a participat la evenimentele din 21 decembrie 1989 și din 13 iunie 1990 ca ofițer de partea forțelor de represiune. Băsescu povestește cum l-a cunoscut pe Pahonțu. „Trebuia să schimb conducerea SPP-ului pe care o moștenisem de la domnul Iliescu”.

Fostul președinte spune că nu e treaba lui să dea sfaturi. „E treaba președintelui Dan, dar în mod normal ar trebui să-și piardă funcția”.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder și nenegată de șeful SPP, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici în două momente cruciale din istoria recentă a României.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau contra regimului Ceaușescu.

Din investigația Recorder rezultă că Pahonțu a fost în epicentrul represiunii comuniste din 21 decembrie 1989, între orele 22 și 2 noaptea, la Piața Universității.

„Haz de necaz: știți că Nicușor Dan este mai lent”

HotNews: Domnule Băsescu, cum vedeți descoperirile Recorder?

Traian Băsescu: Este o mare surpriză pentru mine, dar bănuiesc că este rezultată din ancheta Parchetului Militar – bănuiesc că desemnarea unităților este în rechizitoriul făcut de Parchetul Militar și pentru mineriadă.

Eu când l-am cunoscut era locotenent colonel de jandarmi, era șeful brigăzii speciale a Jandarmeriei, eu eram primarul general al Capitalei.

Mă ciocneam mereu cu el – când, în momente în care mă ajuta, proteja oamenii care dărâmau chioșcuri, când, în conflicte, când am vrut să scot panotajul de la festivalul Enescu pus în Piața Victoriei fără aprobare, ne-am certat.

Dar îl reținusem ca pe un ofițer ager și eficient și trebuia să schimb conducerea SPP-ului pe care o moștenisem de la domnul Iliescu.

– Ați avut vreun indiciu în perioada în care ați colaborat cu dumnealui?

– Ce înseamnă indicii? Care sunt indiciile despre trecutul unui oficial? În ce mă privește, eu de unde să știu atunci? Era militar, provenea de la jandarmerie, pentru mine asta era descrierea.

– Ce credeti ca ar trebui sa se intample mai departe în cazul generalului Lucian Pahonțu?

– Cred ca este timpul să meargă la pensie.

– Cum vedeți lipsa de răspuns a președintelui? S-a mai discutat despre Lucian Pahonțu.

– Știți că Nicușor Dan este mai lent.

„E treaba președintelui Dan, dar în mod normal ar trebui să-și piardă funcția”

– Este asta o scuză?

– El până procesează lucrurile… este o glumă, facem haz de necaz.

– Credeți că președintele Dan îl protejează în vreun fel?

– Nu cred ca îl protejează, nici eu nu l-aș fi protejat dacă știam lucrurile astea și nici președintele Dan nu cred că îl va proteja. Am citit cât am putut de repede documentarul. Nu îl acuză nimeni că ar fi tras sau că ar fi participat.

– Ce măsuri considerați că se impun?

– Nu cred că mai e treaba mea să spun ce trebuie făcut, e treaba președintelui Dan, dar în mod normal ar trebui să-și piardă funcția.