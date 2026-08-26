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INTERVIU Traian Băsescu, reacție după ancheta Recorder referitoare la prezența șefului SPP Pahonțu în nopțile represiunilor de la Revoluție și din Piața Universității: „O mare surpriză pentru mine. Ar trebui să-și piardă funcția”

Ruth Novacovici
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HotNews l-a întrebat pe Traian Băsescu, fostul președinte al României, cel care l-a numit pe Lucian Pahonțu șef al SPP, dacă a știut vreodată că acesta a participat la evenimentele din 21 decembrie 1989 și din 13 iunie 1990 ca ofițer de partea forțelor de represiune. Băsescu povestește cum l-a cunoscut pe Pahonțu. „Trebuia să schimb conducerea SPP-ului pe care o moștenisem de la domnul Iliescu”.