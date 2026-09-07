INTERVIU „Țintele sigure pentru o colectare suplimentară” după noile bonusuri pentru inspectorii ANAF. Cum se vor schimba controalele fiscale 

Noul sistem de recompense acordate inspectorilor ANAF în funcție de performanță ar putea duce la intensificarea controalelor, dar și la creșterea numărului de contestații fiscale. O avocată specializată în asistența contribuabililor în timpul controalelor fiscale explică, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, care ar putea fi „țintele sigure pentru o colectare suplimentară”, în contextul noilor stimulente acordate inspectorilor Fiscului.

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