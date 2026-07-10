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Actualitate

INTERVIU „Trăim într-o ipocrizie colectivă în care ungem fiecare interacțiune socială cu alcool, iar apoi îi judecăm pe cei care ajung dependenți”

Ana Tepșanu
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„E timpul să normalizăm alegerea de a nu bea și de a substitui alcoolul ca liant social cu orice care să nu producă dependență”, spune scriitorul Andrei Gogu, 31 ani, autorul romanului premiat „Tatăl meu care ești pe pământ”, într-un interviu pentru publicul HotNews.

  • Scriitorul vorbește în cartea sa cu sinceritate despre temele sensibile ale societății românești: relația cu tații, alcoolismul, traumele moștenite, vulnerabilitatea masculină sau rasismul.
  • „Tatăl devine un model de la care așteptăm iubire și valorizare. Din păcate, mulți din societatea noastră nu sunt capabili să și le ofere lor înșiși mai întâi”, explică Andrei Gogu titlul romanului său de debut, „Tatăl meu care ești pe pământ.” 
  • PRO TV urmează să facă un serial după romanul său.

Andrei Gogu a pornit acest roman de la propria experiență biografică, cu un tată alcoolic, care a murit când scriitorul avea 21 de ani.

„Jumătate din riscul de a deveni alcoolic provine din factori genetici, iar unul din zece oameni are un număr redus de beta-endorfine în sistemul opioid al creierului, ceea ce înseamnă că alcoolul chiar îi umple „golul din suflet”. Nu sunt naiv să cred că putem scăpa ușor de alcool”, spune el în discuția cu HotNews.

Complexitatea romanului a fost apreciată, atât național, cât și internațional. Andrei Gogu a fost premiat cu Tânărul Prozator al anului 2025, cu Premiul „Ovidiu Verdeș” pentru Debut acordat de Observator Cultural, cu Premiul Festivalului Primului Roman de la Chambéry, Franța, cât și cu Premiul Book to screen.