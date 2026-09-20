INTERVIU „Trebuie să scăpăm de banii ruși, dar banii ruși sunt foarte ingenioși”. O scriitoare premiată vorbește despre cum este perceput Estul în Occident

„A ști și a înțelege sunt două lucruri diferite”, spune Sofi Oksanen, una dintre cele mai cunoscute, apreciate și premiate scriitoare scandinave. Pornind de la propria experiență din familie, dar și din Europa de Est, scriitoarea vorbește, într-un interviu pentru publicul Hotnews, despre Rusia, fragilitatea democrației, violența împotriva femeilor și despre lecțiile pe care războiul din Ucraina le lasă Europei.

Între 16 și 20 septembrie, Sofi Oksanen se află la București, la „Nordic Exposure: O călătorie în nordul literar”, un festival dedicat literaturii nordice.

Autoarea unor romane premiate internațional, cum ar fi „Vacile lui Stalin”, „Purificare” sau „De două ori în același râu. Războiul lui Putin împotriva femeilor”, numită de The Times „fenomen literar”, Sofi Oksanen și-a dedicat scriitura unor teme care abordează modul în care marile evenimente istorice ajung să afecteze viața intimă a oamenilor.

O personalitate vocală în ceea ce privește Rusia, Sofi Oksanen, care a scris și piese de teatru, eseuri sau librete de operă, vorbește despre Estonia sub ocupația sovietică, memorie, deportări, violență, război și experiența femeilor din Europa de Est în astfel de timpuri, dar mai ales în raport cu Europa de Vest.

„A ști și a înțelege sunt două lucruri diferite”

– Ați crescut între două lumi, cu un tată finlandez și o mamă estonă, într-o perioadă în care Estonia făcea parte din Uniunea Sovietică. Povestiți-ne puțin despre familia și lumea în care ați crescut.

– Nu am considerat niciodată libertatea de exprimare ca fiind un lucru de la sine înțeles și nici nu am considerat drepturile omului ca fiind un lucru de la sine înțeles. Acest lucru era destul de clar când te gândeai la „mass-media” sovietică. Am crescut călătorind între Finlanda și Uniunea Sovietică și am călătorit, de asemenea, în zone în care străinilor nu le era permis accesul.

Familia mea estoniană locuia pe coasta de vest a Estoniei sovietice, iar bunicii mei locuiau într-o fermă colectivă (care nu era ferma-model la care obișnuiau să fie duși vizitatorii occidentali). Tatăl meu a lucrat în URSS și în Rusia din anii ’70 până la începutul anilor 2000. Finlandezii au fost primii occidentali cărora li s-a permis să locuiască în URSS într-o asemenea măsură, datorită acordului comercial bilateral dintre Finlanda și URSS, care era unul dintre avantajele oferite de URSS Finlandei, care la acea vreme trăia sub finlandizare.

– În cărțile dumneavoastră, istoria mare (ocupația, totalitarismul, războiul, schimbările politice) ajunge întotdeauna în viața unor oameni obișnuiți și le schimbă relațiile, alegerile și chiar felul în care se văd pe ei înșiși. După tot ce ați cercetat pentru romanele dumneavoastră, cum credeți că i-a schimbat experiența regimurilor totalitare pe oamenii din Europa de Est?

– Pentru occidentali, înțelegerea regimului totalitar este modelată de Germania nazistă și nu înțeleg cu adevărat alte tipuri de regimuri totalitare. Și, ca să fiu sinceră, nu sunt sigură că îl înțeleg nici măcar pe acela atât de bine. A ști și a înțelege sunt două lucruri diferite, poți să știi multe, dar înțelegi ceea ce știi? Asta este o altă treabă.

Est-europenii înțeleg sistemul totalitar, ocupația și efectele lor asupra oamenilor. Literatura poate crea o punte între a ști și a înțelege. De aceea mi se pare destul de trist cât de puține cărți din țările Europei de Est sunt traduse și publicate pe piețele vest-europene. Același lucru este valabil și pentru filme și seriale TV.

„Îți pasă mai mult de țările pe care le poți localiza pe hartă”

– Tăcerea este o temă care revine în cărțile dumneavoastră: tăcerea din rușine, din frică, din secrete de familie, dar și tăcerea impusă politic. Cum ajunge ceea ce nu este spus să influențeze o familie sau chiar o generație întreagă?

– S-ar putea face atât de multe cercetări. Trauma transgenerațională are nevoie de mai multe cercetări, iar cercetarea are nevoie de finanțare. Finanțarea este alocată problemelor considerate importante, dar, fără recunoașterea contextului acestor traume, ele nu sunt considerate suficient de importante.

– Ați vorbit și ați scris mult despre diferența dintre experiența Europei de Est și felul în care ea este privită în Vest. Ce credeți că ar trebui să se schimbe pentru ca experiența Estului să fie cu adevărat recunoscută? Cum ar arăta Europa dacă această recunoaștere s-ar produce cu adevărat?

– Pentru a ajunge la o recunoaștere reală? Trebuie să scăpăm de banii ruși și de influența acestora. Acest lucru este în curs, desigur, dar banii ruși sunt foarte ingenioși și pot fi camuflați sub altceva. Apoi avem criptomoneda, care nu poate fi urmărită și care este un instrument perfect pentru Rusia pentru finanțarea operațiunilor sale în Europa.

Avem nevoie de finanțare pentru studiile est-europene în universități, mai puțini bani pentru studiile rusești și mai mulți bani pentru studiile est-europene, care merită mai mulți studenți, mai multă vizibilitate, mai mult spațiu, mai multe oportunități. Acesta este modul în care vocea Europei de Est devine mai vizibilă în lumea academică și în artă.

Spațiul și vizibilitatea pe care le primești înseamnă putere, iar asta este exact ceea ce Rusia a înțeles. Turismul este, de asemenea, important. Sprijinirea turismului către țările Europei de Est creează interes pentru istoria și experiența acestor regiuni. Îți pasă mai mult de țările pe care le-ai vizitat. Știi unde se află. Îți pasă mai mult de țările pe care le poți localiza pe hartă (sunt sigur că europenii sunt destul de buni la geografie, dar balcanicii și țările baltice au fost confundate de atât de multe ori, am auzit să se întâmple asta, încât îndrăznesc să menționez acest lucru, chiar dacă americanii au mai degrabă nevoie de educație în geografie).

„Câte filme există despre crimele naziste pe Netflix și câte despre crimele comuniste?”

Dar, pe scurt, decolonizarea Rusiei și a narațiunilor sale. Acest lucru a început, dar este doar începutul. Câte filme și seriale TV există despre crimele naziste pe Netflix și câte despre crimele comuniste? Atâta timp cât acest număr nu este suficient de egal, nu ne putem aștepta cu adevărat ca țările occidentale să înțeleagă cu adevărat ce s-a întâmplat în țările Europei de Est. Impunitatea Rusiei trebuie să înceteze.

Rusia este foarte bună la războiul de uzură. În sine, nu este nimic nou în asta. KGB-ul era foarte bun la o varietate de tactici de uzură, iar acum Kremlinul doar așteaptă ca Occidentul să se sature de războiul din Ucraina; o tactică care a avut succes. Chiar și în Finlanda, unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei, mediatizarea războiului a scăzut semnificativ. Așadar, oboseala provocată de război este cu atât mai mare cu cât te îndepărtezi de Rusia, iar un număr destul de mare de țări occidentale se află fizic departe de Rusia. Pentru ele este mai convenabil să nu înțeleagă preocupările noastre legate de Rusia.

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A fost așa pentru o perioadă foarte lungă și sper ca ultimii câțiva ani să nu fi fost doar o excepție de la regulă. Dar s-ar putea să revină la neînțelegerea convenabilă a preocupărilor noastre. Te-ai putea gândi că indignarea publică din Occident ar fi acum mai mare, când în Ucraina mor mai mulți civili. Și aici revenim la decolonizare și la a pune capăt impunității Rusiei. Ele merg mână în mână. Iar acesta este un alt război de uzură.

„Informația este un bun medicament împotriva fricii”

– În cărțile dumneavoastră, oameni obișnuiți ajung uneori să facă lucruri pe care în alte condiții nu le-ar fi făcut, pentru că le este frică și încearcă să supraviețuiască. Dacă ne uităm la situația globală din prezent, putem face ceva pentru a nu mai fi conduși de frică?

– Cred că informația este un bun medicament împotriva fricii. Ne temem de lucrurile pe care nu le cunoaștem și atunci îi dăm putere fricii. În copilărie, trăiam într-o lume în care eram monitorizați permanent de KGB. Nu aveam chip pentru acei oameni care ne citeau scrisorile, ne ascultau în camere și în convorbirile telefonice.

Am decis să le dau chipuri și nume scriind despre ei și, odată cu asta, am smuls sistemului anonimatul. Desigur, personajele mele sunt fictive. Nu cunosc numele reale ale oamenilor care ne urmăreau. Dar le-am dat nume. Pentru mine, acel sistem nu mai este anonim, iar cu cât știu mai multe despre el și despre adepții săi, sub forma serviciilor rusești de securitate moderne, cu atât mai bine.

Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc este: Nu ți-e frică? Mi s-a părut puțin ciudată întrebarea și nu prea o înțeleg. Nimeni nu m-a întrebat asta când eram copil. Nici pe mine, nici pe mama, nici pe bunica mea, când întrebarea ar fi trebuit să fie pusă și exista un motiv pentru asta.

Nimeni nu ne-a întrebat asta când jumătate din familia mea trăia în spatele Cortinei de Fier. Tatăl meu a lucrat în URSS și în Rusia până la începutul anilor 2000. Nimeni nu ne-a întrebat dacă eram îngrijorați. Și, dintr-odată, în 2010 au început să mă întrebe asta. Presupun că atunci Occidentul a început să se trezească dintr-un vis foarte, foarte lung.

– În „De două ori în același râu. Războiul lui Putin împotriva femeilor” vorbiți despre felul în care imperialismul rus a folosit misoginismul ca instrument al puterii și despre faptul că acest sistem a fost favorizat, în trecut, și de toleranța sau interesele Occidentului, inclusiv prin legăturile economice create de banii oligarhilor ruși. Cum a transformat Rusia controlul asupra femeilor și ideea de „valori tradiționale” într-un instrument politic și cum a ajuns Occidentul să îi permită acestui sistem să se consolideze atât de mult timp?

– Disidentul rus Vladimir Bukovski a fost unul dintre oamenii care au mers în arhivele sovietice în anii ’90, când acestea au fost deschise, și a spus că unul dintre motivele pentru care țările occidentale nu au făcut niciodată cu adevărat presiuni asupra Rusiei, pentru a recunoaște crimele comuniste, a fost propria lor implicare; nu voiau ca propriile lor nume să devină publice ca pioni ai Rusiei.

În Finlanda, oamenii de afaceri au continuat să facă comerț cu Rusia, iar politicienii i-au ridiculizat public pe cei care le reaminteau cetățenilor despre crimele împotriva drepturilor omului din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat iar și iar. Când Anna Politkovskaia a fost ucisă, ei au continuat să susțină că Rusia se îndrepta spre democrație.

Când războiul a început în Ucraina, în 2014, au continuat să spună aceleași lucruri. Nu cred că țările occidentale au fost cu adevărat interesate de femeile ruse și de egalitatea lor. Poate pentru că politicienii au înțeles că alegătorii lor nu erau cu adevărat preocupați de această chestiune. Poate pentru că majoritatea politicienilor sunt bărbați.

De asemenea, nu au existat prea multe femei ruse care să vorbească despre asta în Occident. Sigur, există câteva activiste și cercetătoare, dar nu există o figură care să fie recunoscută de toată lumea. În ceea ce privește femeile și opresiunea lor ca instrument politic în Rusia, este o continuare logică a situației din URSS. Nu voiau să le ofere femeilor putere în URSS, așa că de ce ar fi făcut-o mai târziu? Nu a existat nicio revoluție a egalității în Federația Rusă după prăbușirea URSS, iar feminismul era considerat deja, în anii ’90, un produs occidental rău. În anii ’90, oligarhii au preluat resursele și erau cu toții bărbați. Apoi serviciile de securitate și-au recâștigat puterea. Și erau cu toții bărbați.

Scriitoarea Sofi Oksanen. FOTO: Toni Harkonen / Arhiva personală

„Avem nevoie de legi mai bune”

– Violența asupra femeilor apare constant în opera dumneavoastră, de la violență domestică și viol până la exploatarea fetelor și femeilor sărace. Ce ați înțeles despre felul în care funcționează această violență pe măsură ce ați cercetat și ați scris despre ea și ce ar trebui să schimbe concret societățile pentru ca femeile cele mai vulnerabile să fie mai bine protejate?

– Avem nevoie de legi mai bune. Legea este întotdeauna punctul de plecare și se poate construi pornind de la ele. Avem nevoie de mai multe cercetări. Studiile de gen întâmpină dificultăți în găsirea finanțării. Asta ne spune ce este important în lume: chestiunile importante primesc mai multă finanțare. Prin cercetare, avem baza pentru a schimba legile, de exemplu.

Este un fel de cerc vicios: dacă ceva nu este considerat important, nu primește finanțare și atunci nu ai baza necesară pentru a schimba legile și a finanța adăposturile. Toate merg împreună. Sunt surprinsă de cât de puțin se concentrează discuția publică despre inteligența artificială asupra problemelor legate de gen. Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a semnala cazurile de violență domestică în care există un risc ridicat pentru viața femeilor. Acest lucru nu se întâmplă, deși s-ar putea schimba și sper că se va schimba. Statisticile sunt cele mai bune prietene ale feministelor, dar mai întâi trebuie să ai aceste statistici, cu date corecte. În Rusia este practic imposibil, dar în alte țări nu ar trebui să fie atât de dificil.

– În scrierile dumneavoastră vorbiți și despre femei sărace pentru care corpul lor, prin maternitate surogat sau donarea de ovule, poate deveni o sursă de venit și, uneori, una dintre puținele șanse de a-și schimba viața, în timp ce pentru femeile din Vest această situație poate însemna acces la ceva ce își doresc. Cum ar trebui să privim această relație dintre alegere și exploatare și unde vedeți responsabilitatea societăților occidentale față de femeile din Est aflate în această situație?

– Femeile occidentale vor unghii ieftine, bebeluși ieftini, păr ieftin, operații estetice ieftine și organe ieftine. Le obțin din țările Europei de Est sau de la persoane din țările Europei de Est.

Nu văd nicio activistă occidentală care să aducă aceste probleme în atenția publicului. În anii 2020, nici măcar nu mai putem susține că nu știau, pentru că există o mulțime de date publice despre asta. Atât timp cât există lacune legislative care permit continuarea acestui tip de exploatare, nu ne putem aștepta cu adevărat nici la indignare publică, nici la o grijă adecvată față de femeile exploatate.

Totuși, vreau să subliniez că nu sunt împotriva donării de ovule ca atare sau a maternității surogat, de exemplu. Dar aceste femei merită o compensație corespunzătoare și îngrijiri medicale și după nașterea copilului. În plus, femeile nu sunt cele care obțin cel mai mare profit din această afacere.

„Majoritatea oamenilor au preferat dintotdeauna răspunsurile simple”

– Dacă ne uităm la Europa de astăzi, vedem o creștere puternică a mișcărilor de dreapta și a discursurilor care promit ordine, protecție și întoarcerea la o lume mai simplă. Din tot ce ați observat și cercetat despre Europa de Est și despre trecutul ei autoritar, cum explicați această revenire și de ce credeți că oamenii care au trăit sau au moștenit trauma autoritarismului pot fi atrași din nou de astfel de discursuri?

– Populiștii au existat dintotdeauna. Demagogii au existat dintotdeauna. Majoritatea oamenilor au preferat dintotdeauna răspunsurile simple, chiar dacă acestea s-ar putea să nu fie adevărate sau s-ar putea să nu fie puse în aplicare. Victimele pot deveni călăi.

Nici asta nu este o noutate. Cei exploatați pot deveni exploatatori. Doar că am crezut că democrația este ceva ce se va întâmpla automat și că nu trebuie să facem nimic pentru a o susține. Aceasta a fost greșeala noastră. Am ales calea ușoară a gândirii automate și nu am văzut cu adevărat semnalele de avertizare.

– Există, în mijlocul acestui război, și progrese care v-au făcut să priviți cu speranță spre viitor?

– Dacă te gândești la istoria femeilor, am făcut un salt uriaș înainte. În ciuda tuturor lucrurilor, există o evoluție pozitivă. În Ucraina, soldații ruși au fost găsiți vinovați în absență, iar recent a fost găsit vinovat și un prizonier de război rus; toți au comis crime sexuale în Ucraina.

Faptul că acest lucru este posibil într-o țară aflată în război este ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată înainte. Victimele violurilor de război au primit, de asemenea, despăgubiri în Ucraina, în timpul războiului. Și ăsta este un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. În ceea ce privește istoria violurilor de război, este un salt uriaș înainte.

Ucraina îi instruiește pe oameni să colecteze probe care să reziste în instanță, cum ar fi probe ADN, care nu se vor învechi. Acest lucru nu a fost niciodată posibil înainte. Am sentimentul că toate aceste progrese sunt umbrite de dezvoltarea care are loc în industria armamentului (în principal drone), chiar dacă know-how-ul pe care Ucraina îl dobândește acum prin suferință poate fi util și altor țări care au nevoie.

Politicienii au spus acum că Ucraina este un furnizor puternic de securitate pentru Europa, și este adevărat. Dar ar putea spune și că Ucraina furnizează informații și cunoștințe legate de gen, care vor ajuta femeile din întreaga lume.