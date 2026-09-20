Skip to content
Actualitate

INTERVIU „Trebuie să scăpăm de banii ruși, dar banii ruși sunt foarte ingenioși”. O scriitoare premiată vorbește despre cum este perceput Estul în Occident

Ana Tepșanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„A ști și a înțelege sunt două lucruri diferite”, spune Sofi Oksanen, una dintre cele mai cunoscute, apreciate și premiate scriitoare scandinave. Pornind de la propria experiență din familie, dar și din Europa de Est, scriitoarea vorbește, într-un interviu pentru publicul Hotnews, despre Rusia, fragilitatea democrației, violența împotriva femeilor și despre lecțiile pe care războiul din Ucraina le lasă Europei.

  • „Pentru occidentali, înțelegerea regimului totalitar este modelată de Germania nazistă și nu înțeleg cu adevărat alte tipuri de regimuri totalitare”, precum Rusia, mai susține Oksanen.  
  • Sofi Oksanen este unul dintre cei mai titrați autori scandinavi, cu o operă tradusă în 45 de limbi. 
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.