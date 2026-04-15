INTERVIU Un cunoscut medic ginecolog vorbește despre cazul panourilor cu mesaje false anti-cezariană. „Nicio cale de naștere nu este ușoară”

„Nașterea, indiferent că este naturală sau prin cezariană, nu trebuie transformată într-un subiect de propagandă sau polarizare”, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, Elvira Brătilă, unul dintre cei mai cunoscuți medici obstetricieni și ginecologi din România.

Elvira Brătilă este medic și șef de secție la Spitalul Prof. Dr. „Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești), profesor la catedra de Obstetrică – Ginecologie a UMF „Carol Davila” din București, președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie și primul chirurg ginecolog care a introdus în România chirurgia robotică în ginecologie.

Zeci de panouri publicitare care promovează mesaje false anti-cezariană au apărut în ultimele săptămâni în București, iar site-ul de investigații Snoop a descoperit că acestea au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare.

Întrebată de HotNews despre această campanie cu mesaje false care vizează direct specializarea sa, medicul Elvira Brătilă afirmă clar că modul în care o femeie aduce un copil pe lume, prin naștere naturală sau cezariană, este o decizie medicală, iar aceasta nu se dezbate în spațiul public.

„Femeia gravidă este într-o situație delicată, inclusiv din punct de vedere emoțional. Ea trebuie să se bazeze pe sfatul medicului curant, cu care colaborează și comunică pe tot parcursul sarcinii. Iar calea de naștere va fi stabilită în urma deciziei medicului, bazată pe informații medicale validate științific”, spune Elvira Brătilă

Dr. Elvira Brătilă. Fotografie din arhiva personală

„Ușurința cu care au apărut ar trebui să constituie un semnal de alarmă”

HotNews: Ce ați simțit, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, ca medici, atunci când ați aflat despre mesajele false anti-cezariană promovate pe aceste panouri?

Elvira Brătilă: Eu și colegii mei am fost în primul rând îngrijorați pentru că astfel de informații sunt expuse în spațiul public, în zone extrem de vizibile, fără să aibă aprobarea unei autorități medicale.

Nu poți să vii cu informații medicale nesusținute de studii știintifice, să le difuzezi în spațiul public și să induci în eroare populația cu informații false. Același principiu se aplică oricărui mesaj, pe teme medicale sau nu, nu doar despre cezariană.

Ușurința cu care au apărut în spațiul public astfel de informații eronate ar trebui să constituie un semnal de alarmă atât pentru autoritățile care aprobă mesajul difuzat în spațiul public, cât și pentru cele care autorizează apariția unor astfel de afișe.

– Ce s-ar putea face, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru ca astfel de mesaje să nu mai ajungă atât de ușor în spațiul public?

– Ar trebui să existe niște autorități competente care să analizeze aceste campanii din perspectiva impactului asupra sănătății publice, să reglementeze mai strict comunicarea medicală în spațiul public și să se asigure că informațiile transmise populației sunt corecte și bazate pe dovezi.

Cred că în momentul în care aprobă un astfel de mesaj, autoritățile locale ar trebui să îl trimită mai întâi către Colegiul Medicilor pentru avizarea informațiilor medicale care apar în spațiul public, așa cum Codul Etic al Colegiului Medicilor reglementează mesajele cu caracter medical transmise de personalul medical.

„Nașterea nu trebuie transformată în subiect de propagandă”

– Ce ar trebui să știe oamenii care văd aceste mesaje? Ce le transmiteți, ca medic?

– Nașterea, indiferent că este naturală sau prin cezariană, nu trebuie transformată într-un subiect de propagandă sau polarizare.

Indicația privind calea de naștere – naturală sau prin cezariană – aparține medicului curant, care decide împreună cu pacienta, în funcție de particularitățile cazului și riscul obstetrical al sarcinii.

Astfel de subiecte nu reprezintă o decizie care să fie dezbătută în spațiul public. Pacientele trebuie sa fie conștiente că modalitatea de naștere este o decizie medicală, care se stabilește în cabinetul medicului și în niciun caz nu este influențată de tot felul de idei sau curente care apar în social media sau în astfel de mesaje promovate public, care nu au nicio bază științifică.

Femeia gravidă este într-o situație delicată, inclusiv din punct de vedere emoțional. Ea trebuie să se bazeze pe sfatul medicului curant, cu care colaborează și comunică pe tot parcursul sarcinii. Iar calea de naștere va fi stabilită în urma deciziei medicului, bazată pe informații medicale validate științific.

„Nicio cale de naștere nu este ușoară. Ambele pot să aibă efecte”

– Pot exista dezavantaje medicale ale cezarienei, dar acestea nu au nicio legătură cu cele expuse în aceste mesaje?

– Nicio cale de naștere nu este ușoară. Nici cea vaginală, nici cezariana. Ambele pot să aibă efecte pe termen scurt sau pe termen lung. Nu înseamnă că dacă ai născut pe cale vaginală sunt excluse toate complicațiile care pot să apară. La fel, dacă naști prin cezariană nu sunt excluse complicațiile pentru făt sau pentru mamă.

De aceea, indicația căii de naștere se stabilește împreună cu medicul curant, astfel încât în final să obținem un rezultat optim atât pentru făt, cât și pentru mamă, evitând complicațiile materno-fetale care pot apărea pe termen scurt, mediu și lung.

Nașterea pe cale vaginală poate asocia complicații în timpul travaliului și a expulziei, cu repercusiuni majore asupra stării fătului. Din punct de vedere matern, pot să apară complicații imediate (hemoragice sau rupturi vaginale importante) sau pe termen mediu și lung (fistule ale organelor genitale, tulburări de statică pelvină – prolaps al organelor pelvine, incontinență urinară).

De asemenea, și cezariana poate să aibă consecințe pe termen lung. Toate beneficiile și complicațiile sunt judecate de către medicul specialist obstetrică-ginecologie, astfel încât să îi ofere femeii cea mai bună cale de naștere, cu cele mai bune rezultate atât pentru nou-născut, cât și pentru mamă. Pentru că aici vorbim despre doi pacienți: mamă și nou-născut.

„În niciun caz femeia gravidă nu trebuie să fie influențată de astfel de mesaje”

– Cum se pot feri oamenii de dezinformarea pe teme medicale?

– Sunt tot felul de oameni care încearcă să folosească niște subiecte care atrag. Iar mesajele care abordează aceste subiecte amestecă de multe ori câte o informație corectă din literatura de specialitate cu informații false. Și astfel se ajunge la dezinformare.

În niciun caz femeia gravidă nu trebuie să fie influențată de astfel de mesaje.

Mentalitatea femeilor se schimbă și trebuie luat în considerare și dreptul lor de a-și exprima o opinie în legătură cu calea de naștere. De aceea vă spuneam că trebuie să existe un dialog între medic și pacientă: medicul să evalueze riscul obstetrical al sarcinii, iar pacienta, dacă are anumite frici în ceea ce privește travaliul, trebuie să le discute cu medicul curant, în așa fel încât să aibă o experiență la naștere (fie ea vaginală sau prin cezariană) cât mai ușoară, cu beneficii maxime pentru nou-născut și mamă.

Oamenii nu trebuie să se lase influențați de astfel de mesaje neasumate, nevalidate de organisme profesionale, care nu sunt susținute de studii științifice și care doar induc în eroare opinia publică.

Mecanism care să filtreze mesajele pe teme medicale din spațiul public

– Ce pot face autoritățile în aceste situații?

– Trebuie promovată educația sanitară a populației, care este deficitară în România. Astfel am putea contribui la reducerea incidenței sarcinii și nașterii la adolescente, unde țara noastră ocupă un loc fruntaș în Europa.

În mod suplimentar, în ceea ce privește screeningul, avem o rată redusă comparativ cu țările din vestul Europei, atât în cazul cancerului de col uterin, cât și al cancerului de sân. Autoritățile ar trebui să susțină și să promoveze astfel de campanii de screening, care să faciliteze prevenția și diagnosticul precoce al patologiilor neoplazice.

Vreau să accentuez recomandarea ca pacientele să își obțină informațiile medicale de la medicul specialist. În plus, autoritățile trebuie sa dezvolte un mecanism prin care să filtreze și să autorizeze mesajele expuse în spațiul public care conțin teme medicale.

Reacția Societății de Obstetrică și Ginecologie din România

Și Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România, organizația științifică și profesională a medicilor de specialitate, a transmis un punct de vedere în care își exprimă „profunda îngrijorare față de apariția în spațiul public din București a unor panouri publicitare care transmit mesaje simpliste, incomplete și eronate despre nașterea prin operație cezariană”.

„Informațiile promovate pe aceste panouri nu sunt susținute de dovezi științifice și nu reflectă realitatea medicală actuală”, arată organizația profesională. „Mai mult, ele pot genera confuzie și anxietate în rândul femeilor însărcinate, influențând decizii medicale sensibile care trebuie luate exclusiv în baza unei evaluări individuale, împreună cu medicul curant”.

„Astfel de inițiative riscă să submineze încrederea în actul medical și să afecteze direct sănătatea femeilor”, mai spun medicii.

În practica medicală modernă, arată medicii ginecologi, „alegerea modalității de naștere are un singur obiectiv: siguranța mamei și a copilului. Operația cezariană este o intervenție medicală esențială, bine reglementată și adesea salvatoare de vieți atunci când există indicație medicală clară”.

„Decizia privind modul de naștere nu aparține panourilor publicitare. Ea aparține medicinei bazate pe dovezi și dialogului responsabil dintre medic și pacientă”, încheie membrii Societății de Obstetrică și Ginecologie.