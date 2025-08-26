INTERVIU Un cunoscut preot român a botezat un tânăr electrician din Sri Lanka. „Fapta bună nu o faci doar către un creștin” / Preotul Vasile Ioana despre îndemnul lui Dan Tănasă de la AUR împotriva migranților

Tânărul srilankez Sarath, electrician la o firmă românească, a fost botezat duminică de către părintele Vasile Ioana, de la Biserica „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din București. A primit numele creștin Enoh. Tânărul locuiește de câțiva ani în România și și-a dorit să treacă la religia ortodoxă, a explicat preotul, pentru HotNews.

Un videoclip postat pe rețelele sociale de preotul Vasile Ioana a devenit viral pentru că a ilustrat botezul ortodox al unui srilankez. Sri Lanka este o țară insulară în sudul Indiei, cu o suprafață jumătate cât a României și populație aproape identică cu a noastră ca număr de locuitori, majoritar budistă.

Sarath Hewa Kodithuwakkuge, tânărul srilankez care a primit noul nume de botez Enoh, a fost convertit, duminică, la ortodoxie de către părintele Vasile Ioana. Preotul Ioana, cunoscut în comunitate pentru predicile sale bisericești și pentru frecventele luări de poziție publice.

Enoh merge în fiecare duminică la biserica din centrul Bucureștiului, „se spovedește și trăiește frumos cu noi”, spune părintele. „Mă bucur că este unul dintre noi”.

Electrician la o firmă românească

Enoh este originar din Sri Lanka și, ca majoritatea persoanelor asiatice, a venit în România pentru a oferi familiei o viață mai bună. Acasă, îl așteaptă soția și cele două fetițe, a povestit preotul Vasile Ioana. În acea casă mai locuiesc încă patru alte persoane.

Tânărul lucrează ca electrician la o firmă românească și vrea să strângă bani ca să construiască o „cămăruță” doar pentru familia lui. Preotul l-a întâlnit acum doi ani pentru prima dată și de atunci comunitatea de enoriași ai bisericii îl ajută să-și ducă planul la bun sfârșit.

„Enoch venea în zona aceea (n.red.: a bisericii) și noi îl ajutam cu câte ceva pentru că era amărât. Adică un om simplu, un om amărât. Are două fetițe, are soție. Ne-a dat măsurile fetițelor și noi am cumpărat păpușele, rochițe, de încălțat fetițelor lui din Sri Lanka”, a povestit părintele, în dialog cu HotNews.

„Adică fapta bună nu o faci doar către un creștin. Am făcut o faptă de dragoste, filantropic, să-l ajutăm”, adaugă acesta.

De atunci, spune preotul, Enoh „a cunoscut prin oamenii biserici, prin tinerii din biserica noastră, viața reala creștinilor”.

Principiile ortodoxe, învățate cu Google Translate

Șase luni a durat caterhizarea lui, timpul în care și-a însușit învățăturile creștine. Părintele Ioana povestește că două voluntare ale bisericii, care au devenit nașile lui, „au început să îi povestească despre Dumnezeu nostru, despre dragostea creștinească”.

Foto: Arhivă personală Foto: Arhivă personală Foto: Arhivă personală

„După aceea, eu am început să-i spun învățătura de credință, cu Google Translate, cum am putut și noi să-i arătăm. După șase luni, toată comunitatea a fost foarte bucuroasă”, spune preotul.

Preotul nu știe dacă tânărul aparținea vreunei confesiuni înainte de botez, însă în Sri Lanka peste 70% din cetățeni sunt budiști, urmați de un procent de 23% care sunt convertiți la hinduism și la islam. Aproximativ 7% dintre srilankezi sunt creștini.

„Este cea mai frumoasă formă de a-L iubi pe Dumnezeu, formă concretă, este să iubești oamenii și să nu îi judeci”.

Părintele a făcut apoi referire la scandalul recent izbucnit în urma declarațiilor parlamentarului AUR Dan Tănasă, care îndeamna românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini.

Preotul, șocat de îndemnul parlamentarului AUR de a trata oamenii în funcție de etnia lor

„M-a șocat ideea asta, că oamenii care vin la tine la ușă și sunt de altă culoare sau sunt de altă naționalitate, trebuie să-i tratezi într-un fel. Dar din contră, poporul român a fost și este întotdeauna, e un popor ospitalier și plin de dragoste. Pentru mine cea mai mare uimire a fost că el mi-a spus: «Vreau să devin creștin». Și asta nu s-a întâmplat așa puțin simplu întâmplător”, a mai spus părintele.

Legat de declarația parlamentarul AUR, în urma căreia CNCD s-a autosesizat, părintele spune că „noi nu judecăm asta, fiecare răspunde pentru ce face”.

„Creștinismul s-a răspândit tocmai peste tot în lume pentru că iubirea de Dumnezeu se reflectă în iubirea de oameni”, a adăugat părintele.

A mai botezat o fată din Nigeria

Nu este singura persoană de altă naționalitate pe care preotul a botezat-o. Acum câteva luni, părintele Vasile Ioana a mai botezat o fată de culoare, din Nigeria. „Mie, personal, mi se pare că așa a fost creștinismul și în primele secole și așa e normal să fie. Să facem fapte bune, să facem bine oamenii”.

„Gestul botezului lui Enoh este un gest firesc de dragoste pe care o comunitate creștin-ortodoxă o are pentru un străin”

Biserica efectiv trăiește realitățile iubirii de Dumnezeu care se oglindesc în iubirea pentru oameni. Dacă tu iubești Îl pe Dumnezeu, iubești oamenii. Punct. Un om care spune că pe oamenii ăștia nu ar trebui să-i primești la ușă înseamnă că el nu iubește oamenii”, a continuat părintele.