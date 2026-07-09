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Actualitate

INTERVIU Un liberal din echipa lui Bolojan spune ce se va întâmpla în PNL după ce instanța a suspendat deciziile Congresului. „Majoritățile nu se schimbă”

Ruth Novacovici
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„Indiferent de deciziile care se iau în instanță, majoritățile în Partidul Național Liberal nu se schimbă”, comentează, într-un interviu pentru HotNews, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile Congresului PNL.

  • Marți, la 19:00, liberalii din echipa lui Bolojan intră în ședință. Ionel Bogdan nu vede o problemă în faptul că liderii pro-Veștea nu au fost chemați și spune ce se află pe agenda discuțiilor.
  • Întâlnirea informală din PNL vine la o zi după ce instanța a dat câștig de cauză taberei Veștea, suspendând, până la o decizie definitivă, hotărârile luate în Congresul PNL și ulterior, în BPN.

Domnule Ionel Bogdan, ce veți face mai departe în PNL, având în vedere că trebuie să puneți în aplicare soluția instanței? 

– Partidul Național Liberal își va apăra dreptul membrilor de a vota, de a alege și mai ales dreptul de a-și decide singuri soarta.