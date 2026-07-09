INTERVIU Un liberal din echipa lui Bolojan spune ce se va întâmpla în PNL după ce instanța a suspendat deciziile Congresului. „Majoritățile nu se schimbă”

– Domnule Ionel Bogdan, ce veți face mai departe în PNL, având în vedere că trebuie să puneți în aplicare soluția instanței?

„Indiferent de deciziile care se iau în instanță, majoritățile în Partidul Național Liberal nu se schimbă”, comentează, într-un interviu pentru HotNews, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile Congresului PNL.

Acest lucru se va întâmpla pe toate căile legale. În ceea ce privește voința membrilor PNL, vă spun că nu se schimbă. Voința privind direcția și conducerea nu se schimbă nici prin hotărâri ale instanțelor, nici prin contestații multiple, ci prin vot democratic în interiorul partidului.

Avem o soluție provizorie a instanței de judecată. O vom pune în aplicare în litera și spiritul legii. Însă, chiar și revenind la vechiul statut, majoritățile în Partidul Național Liberal nu se schimbă. Direcția rămâne aceeași: nu vom face un guvern cu Partidul Social Democrat, nu vom participa la guvernare cu Partidul Social Democrat.

Ionel Bogdan. Foto: Facebook

„Vom respecta statutul după care funcționăm până la o decizie definitivă”

– Cum veți pune în aplicare decizia instanței? Veți modifica pe site-ul PNL echipa de conducere, în așa fel încât să reflecte hotărârea Tribunalului București? Șefii filialelor au fost anunțați sau vor fi anunțați că trebuie să plece?

– Indiferent de deciziile care se iau în instanță, majoritățile în Partidul Național Liberal nu se schimbă. Având în vedere acest lucru, fiți siguri că vom lua deciziile care se impun. Gheorghe Tătărescu a acceptat în 1944 un rol în guvernele de coaliție care au precedat instalarea lui Petru Groza, iar apoi a rămas ministru de Externe chiar în guvernul Groza, format în martie 1945. Această poziție l-a separat definitiv de restul conducerii partidului, condus de Constantin I.C. Brătianu. Tătărescu și-a justificat prezența în guvern prin ideea că liberalii trebuie să rămână aproape de putere pentru a modera acțiunile comuniștilor. Odată ce rolul de fațadă și-a epuizat utilitatea, Tătărescu însuși a fost înlăturat din guvern în noiembrie 1947 și avea să fie ulterior arestat.

– Ce înseamnă că majoritățile nu se schimbă? La nivel politic, veți respecta decizia majorității PNL, în ciuda deciziei instanței?

– Vom respecta statutul după care funcționăm până la o decizie definitivă, care vom vedea când va avea loc. Deocamdată, nu avem nici măcar motivarea instanței.

– Întoarcerea la vechea conducere și la vechiul statut va fi și de facto sau doar de jure?

– Cei care au contestat aceste decizii ale Partidului Național Liberal sunt cei care au încălcat deciziile și hotărârile interne în repetate rânduri. Drept urmare, dânșii s-au pus singuri în afara Partidului Național Liberal atunci când au hotărât să negocieze o posibilă guvernare cu Partidul Social Democrat peste deciziile interne; atunci când, deși a existat o hotărâre a Partidului Național Liberal că nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, au mers la masă la negocieri cu PSD încercând formarea; atunci când votul a fost unul covârșitor în Partidul Național Liberal că niciun membru al partidului nu va face parte dintr-un guvern fără acceptul PNL.

– Ce culoare politică are tabăra Veștea?

– Nu-i voi asocia pe colegi cu o culoare politică. Însă, atunci când nu respecți deciziile interne ale partidului, care spun clar că nu vom face nicio coaliție cu Partidul Social Democrat, care spun că nu vom face parte din niciun guvern cu Partidul Social Democrat, și în continuare insiști pe această idee, te plasezi singur în afara Partidului Național Liberal și cu totul într-o altă direcție.

„Ilie Bolojan a acționat ca un lider democratic, un lider mult prea permisiv”

– Ce putere le dă celor din tabăra Veștea întoarcerea pe funcțiile de conducere din PNL?

– Majoritățile în interiorul partidului nu se schimbă. Vor avea tot 10-15 voturi, adică un vot minoritar în organismele de conducere.

– Care este răspunsul vostru la acuzațiile aduse de tabăra Veștea?

– Ilie Bolojan a acționat ca un lider democratic, un lider mult prea permisiv, atunci când Congresul a votat noua conducere în 2025, nu a intervenit deloc pentru o persoană sau alta. Așa a fost posibilă o participare în forurile de conducere ale Partidul Național Liberal a tuturor facțiunilor din PNL. Astfel că săptămânile trecute a fost organizat un Congres în care să fie decisă conducerea pe bază de moțiune, astfel încât să existe o coerență mai mare, pentru că aduc aminte că în ultimele luni de zile, deciziile Partidului Național liberal erau pe de-o parte respectate în interior, pe de alta, contestate în mass-media și în alte locuri.

Colegii care au contestat deciziile nu cred că au la bază chestiuni care țin de democrația internă – democrația internă este reprezentată de votul majorității, ci nu de voința a cinci-zece oameni. Am respectat toate prevederile conform statutului adoptat în 2025.

Sunt colegi dintre contestatari care spun că au fost dați afară oameni din partid. În realitate, în niciun for nu a fost exclus cineva din partid. Da, e adevărat că s-au luat decizii cu privire la funcțiile unora dintre colegi, care n-au respectat hotărârile Partidului Național Liberal. Atât în Congres, cât și în BPN, deciziile au fost legate doar de poziții și este atributul acestor organe de conducere să ia decizii cu privire la funcțiile din interior.

Situația din partid și negocierile de la Cotroceni, discutate într-o ședință informală

– Ședința informală de marți seara este pentru a discuta situația lor?

– Președintele Partidului Național Liberal a convocat o întâlnire informală cu lideri din interiorul PNL. Fiind informală, nu vor fi luate hotărâri. Președintele are posibilitatea să organizeze astfel de întâlniri informale ori de câte ori își dorește și cu cine își dorește.

– În cazul de față, fără partea din conducere care l-a susținut pe Adrian Veștea?

– Este ceva în neregulă? Este un lucru normal, domnul președinte poate organiza întâlniri informale cu cine dorește.

– Discutați în această întâlnire și despre mandatul cu care merge Ilie Bolojan la Cotroceni?

– Vom vedea care va fi agenda. Cu siguranță ne va informa domnul președinte cu privire la discuțiile avute până în acest moment despre guvern, despre PNRR, despre problemele interne ale Partidului Național Liberal, deciziile instanțelor. Președintele PNL va merge la Cotroceni cu propunerea pe care o avem împreună cu USR și UDMR. Avem soluții. Am flexibilizat mandatul Partidului Național Liberal. Cred că trebuie să vedem că am renunțat la cea mai credibilă persoană care ar fi putut fi propunerea polului reformator, Ilie Bolojan, tocmai pentru a se găsi o soluție de compromis. Am venit și cu propunerea unei alternanțe la guvernare – PNL, USR, UDMR într-o primă etapă, iar într-a doua, un guvern de stânga. Cred că soluțiile pe care le-am pus pe masă sunt corecte și dacă PSD ar flexibiliza puțin mandatele, am putea ajunge la învestirea unui guvern în scurt timp. Însă, ce am văzut în ultima vreme este că PSD a trecut de la „interesul național” titrat pe toate televiziunile, la „interesul de partid”. Anume, nu-i mai interesează interesul național, și doar să fie PSD la guvernare și că fără ei nu se poate face o coaliție.

– Ar putea PNL să accepte o variantă de guvernare fără Siegfried Mureșan?

– Vom vedea care vor fi propunerile președintelui la consultările de luni și ale celorlalte partide. În funcție de ele, vom rediscuta, dacă va fi cazul, în Partidul Național Liberal.