INTERVIU Un lider PSD se întreabă dacă Bolojan s-a grăbit când s-a adresat CCR

Într-un dialog cu HotNews, Alexandru Rafila susţine că cei care citesc în cheie politică decizia Curţii „aduc prejudicii credibilităţii justiţiei din România”.

Patru din cei cinci judecători CCR care au respins legea pensiilor prin decizia de luni au fost propuşi de PSD: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Marian Busuioc, conform surselor HotNews.

Ei au fost printre voturile contra legii inițiate de guvern. A mai votat împotrivă şi judecătoarea Mihaela Ciochină, numită de preşedintele Klaus Iohannis.

Cei patru judecători care au votat împotriva admiterii sesizării ICCJ, adică pentru constituționalitatea legii, sunt: Simina Tănăsescu (președinte), Laura-Iuliana Scântei, Csaba Astzalos și Dacian Cosmin Dragoș.

HotNews l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al partidului Alexandru Rafila dacă el consideră justificate criticile potrivit cărora PSD a blocat legea pensiilor la CCR.

HotNews.ro: Prin numirile făcute la CCR, are PSD o responsabilitate?

Alexandru Rafila: Nu cred că se poate pune problema în astfel de termeni. PSD nu are nicio legătură cu decizia Curţii Constituționale, care este independentă în acţiunea ei, iar decizia pe care a luat-o respectă litera Constituţiei. Nu cred că se pune problema ca un judecător de la Curtea Constituțională să poată să acţioneze altfel decât îndatorirea sa legală. Nu cred lucrul ăsta. În plus, independenţa acestor judecători nu trebuie pusă în corelaţie cu niciun partid politic. Pentru că putem avea prezumţii legate şi de opţiunile altora, care nu au votat împotrivă. Putem spune despre ei că au votat la sugestia unui alt partid? Nu cred. Au votat pentru că aşa au considerat că este corect.

– Se spune că judecătoarea Mihaela Ciochină ar fi fost influenţată de grupul judecătorilor sprijiniţi de PSD…

– Dumneavoastră faceţi o afirmaţie care nu cred că are niciun fel de susţinere. Şi nu cred că există niciun fel de documentare în acest sens, ci doar o speculaţie politicianistă care, din punctul meu de vedere, aduce prejudicii nu atât PSD, cât credibilităţii justiţiei din România.

– Credeţi că este necesar, aşa cum spun şi premierul Bolojan, şi preşedintele Dan, ca această reformă să fie continuată? Sau e un semnal pe care ar trebui să-l înţeleagă mediul politic şi să o reevalueze?

– Trebuie făcută o reformă în mod evident. România are anumite angajamente în ceea ce priveşte reformarea sistemului de pensii, inclusiv a pensiilor speciale, însă trebuie găsită o formulă care să respecte, în mod evident, prevederile constituţionale. Până la urmă, din câte am înţeles eu, fără să fiu specialist din punct de vedere juridic, un aviz obligatoriu al CSM nu a fost inclus în acest pachet.

– Dumneavoastră cum interpretaţi? A fost o grabă de a adopta legea?

– Nu vreţi să-l întrebaţi pe prim-ministru mai bine chestiunea asta, că dânsul a angajat această reformă?