INTERVIU Un lider USR numește punctul în care partidul „se diferențiază” de PNL. „Hai să mergem la urne”

USR nu va vota un guvern condus de PSD, dar le cere social-democraţilor să susţină din Parlament un executiv minoritar PNL-USR-UDMR, spune vicepreşedintele USR Allen Coliban, deputat de Brașov, într-un interviu pentru publicul HotNews.

„Nu avem cum să credităm PSD-ul. După atâtea acte de iresponsabilitate, nu putem să spunem: Da, luați bastonul și faceți voi ce vreți cu țara asta, faceți borș în următoarele luni!”.

Dacă PSD refuză, soluţia este întoarcerea la urne, crede deputatul USR.

În interviul pentru publicul HotNews, vicepreședintele USR vorbește și despre relația partidului cu PNL și cu Ilie Bolojan, dar și despre cum se poziționează USR în privința lui Nicușor Dan.

USR are două variante

Domnule Coliban, care este planul USR după consultările de la Cotroceni?

Allen Coliban: Planul nostru a fost de la început să facem reformele de care are nevoie țara asta. În momentul actual, considerăm că ascensiunea extremismului este un risc real, iar lucrul ăsta se întâmplă tocmai ca urmare a incapacităţii statului de a reduce sfera de privilegii.

Putem să recâştigăm încrederea cetăţenilor doar dacă vom face echitate, dacă vom produce aceste reforme.

Din punctul nostru de vedere, asta se întâmplă într-un singur fel: printr-un pol reformist, care să-şi asume un program de reforme şi care să aibă guvernarea. La ora actuală, nu există o majoritate în Parlament care să susţină asta, dar aparent nu există o majoritate nici în partea cealaltă. A existat doar când a fost vorba de anarhie şi au dat jos guvernul.

– Cine formează polul acesta reformist?

– PNL, USR, UDMR sunt partidele care au spus că vor să continue reforme. PSD s-a extras din majoritatea parlamentară tocmai în momentul în care ajunsesem să discutăm despre pozițiile din companiile publice, despre cum anumite companii cheltuiesc fără să producă absolut nimic și ar trebui închise. Şi de acolo tot atacul și la Oana Gheorghiu, și la guvern, în general.

– USR îi propune președintelui o guvernare a acestui pol reformist?

– Credem că sunt două variante. Ori mergem pe linia asta, a reformelor, cu un pol reformist, în spatele căruia ar trebui să se alinieze și PSD-ul, ca susținere.

Poate sunt eu idealist sau naiv, dar nu vedem o altă opțiune. Dacă nu, alegeri anticipate. Revenirea la electorat ar trebui să fie o opțiune, ca în orice democraţie, când ai o situație de criză și de blocaj.

„Nu avem niciun argument pentru care am susține un guvern PSD”

– Colegii dvs. de pol reformist de la PNL avansează și o altă variantă: aceea a guvernării PSD, în baza unui acord între partidele pro-europene. Dumneavoastră excludeți o guvernare PSD?

– Eu cred că este punctul în care ne diferențiem. După consultăriile de la Cotroceni, vor exista discuții și în polul acesta reformist, care până acum a fost foarte unit.

S-a văzut asta și ca reacție la nominalizarea lui Eugen Tomac, s-a văzut asta la votul de ieri votul, la învesitrea guvernului Veștea.

– Credeți că ar putea exista vreun scenariu în care parlamentarii USR să voteze pentru învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu sau de alt social-democrat?

– Nu. Noi considerăm că Sorin Grindeanu are toate argumentele să ceară să fie nominalizat premier, dar nu considerăm că e o soluție pentru România. Și nu avem niciun argument pentru care am susține un guvern PSD.

Din punctul meu de vedere, în lipsa unei decizii în sensul ăsta a organelor statutare ale USR, nu cred că avem cum să susținem un guvern PSD. Chiar și coabitarea cu PSD într-un guvern, într-o coaliție pro-europeană, așa cum a fost ea definită acum un an de zile, a fost un compromis în sensul înfăptuirii unor reforme.

În momentul în care a picat acel scenariu și PSD-ul și-a dat jos guvernul din care făcea parte, a dispărut ideea de guvernare cu PSD.

– Luni seară, după ce guvernul Veștea a picat în Parlament, Sorin Grindeanu a spus că este exclus să susțină o guvernare PNL-USR.

– Eu cred că exclus ar trebui să fie Sorin Grindeanu. Pentru că el a provocat toate aceste crize, mizând pe niște cărți care s-au dovedit a fi pierzătoare. Și la ora actuală, PSD-ul se află într-un impas, într-un moment în care arată că nu poate să facă majorități.

Apoi, PSD la guvernare ca să ce? Pentru că în continuare avem niște jaloane de îndeplinit, în continuare avem niște reforme de făcut la care ei s-au împotrivit. De ce să îi ținem șase luni? Și ce înseamnă pact de neagresiune? Să nu mai putem să vorbim despre toate bazaconile și toate hoțiile pe care le fac? În niciun caz!

„Dacă asta e rezolvarea blocajului, hai să mergem la urne!”

– Câtă vreme Sorin Grindeanu spune că nu va susţine PNL-USR, iar preşedintele spune că nu vrea anticipate, variantele USR nu conduc către un blocaj?

– Sorin Grindeanu nu este într-o poziție în care să fie foarte ferm, să aibă genul ăsta de atitudine. Pentru că partidul lui, acum, în opțiunile publice, a ajuns la jumătate din cât avea în 2024, la alegerile parlamentare.

– Dar numărul de parlamentari s-a păstrat, iar forța partidului în Parlament se măsoară în număr de parlamentari, nu în popularitate.

– Doar că perspectiva unor anticipate ar trebui să-i sperie foarte tare. Anticipate pe care, cel puțin declarativ, AUR și le dorește și noi nu am avea o problemă. Dacă asta e rezolvarea blocajului, hai să mergem la urne.

Dacă Grindeanu vrea să rămână cu jumătate din parlamentarii pe care-i are, hai să mergem la urne. Dacă înțelege că jocul ăsta la bluf n-are cum să funcționeze la nesfârșit. El a sperat, dar uite că nu i-au ieşit lucrurile astea, deşi primea garanţii că or să existe voturile.

Nu au fost. E momentul în care și PSD-ul ar trebui să-și dea seama că jocul ăsta la cacealma nu poate să continue la nesfârșit. O atitudine responsabilă ar fi să facă doi paşi în spate – şi mă refer aici la întreaga echipă – şi să revenim la nişte sentimente mai bune cu privire la ce-ar trebui să facem cu ţara asta. Nu e doar jocul la cacealma al PSD-ului şi al lui Grindeanu.

„Consider că e realist calculul în care PSD-ul să-și decapiteze conducerea actuală”

– Vă rog să revenim nu la sentimente, ci la calcule, dar mai realiste…

– Eu consider că e realist calculul în care PSD-ul să-și decapiteze conducerea actuală care i-a dus la 12%. Dacă nu au maturitatea să vadă asta, ar trebui să meargă la urme și să o vadă cu ochii deschiși. Că asta e realitatea la care ne raportăm. Întrebarea e cine are voturile. Au ei să-şi treacă un guvern sau avem noi să facem una dintre cele două variante?

– Nici USR, nici PSD nu au, acum, voturile.

– Şi acum înţelegem cum a ajuns Simion să fie cel care face, de fapt, jocurile şi înclină majorităţile.

„Creşte puterea cărţilor pe care le are preşedintele”

– Dar cele două variante pe care le propuneţi, să fiţi susţinuţi de PSD sau alegeri anticipate presupun tot un blocaj.

– Nu chiar. Pentru că şi Simion a spus că vrea anticipate. Deci există polul reformist şi voturile AUR care să susţină anticipatele. Cum să le susţină? Picând un al doilea guvern. Sigur, asta nu înseamnă că mergem direct la dizolvarea Parlamentului. Creşte puterea cărţilor pe care le are preşedintele.

– Preşedintele a exclus varianta anticipatelor.

– Momentan. Și vă zic și un argument pe care l-am găsit studiind niște decizii ale CCR. În decizia 85/2021, atunci când Klaus Iohannis a încercat să-l impună pe Ludovic Orban premier, după ce fusese dat jos, faptul că a ieșit și vorbit public despre anticipate, în contextul în care trebuia să numească un premier, a fost considerat de CCR ca o abatere de la parcursul constituțional. Pentru că, atunci când tu nu vorbești despre a desemna un premier cu șanse să facă un guvern și vorbești numai despre ce se va întâmpla dacă pică, înseamnă că nu ai făcut nominalizarea aia cu bună-credință.

Și este o ipoteză de luat în calcul, apropos de comunicarea publică și de felul în care președintele poate sau nu să vorbească despre alegeri anticipate, în condițiile în care el trebuie să desemneze un un premier cu șanse de a face un guvern. La ora actuală, în situația asta de blocaj, cred că pe oricine ar desemna este discutabil dacă are șanse să se facă o majoritate.

„Un chibrit în benzinărie”

– Dumneavoastră criticaţi PSD dacă susţine un guvern alături de AUR, dar USR poate susţine cu AUR ideea anticipatelor?

– Nu poate fi criticabil ceva ce te duce înapoi la urne. La modul cel mai sincer, ce e mai democratic decât să întrebi populația care sunt opțiunile? Că s-ar putea să ne jucăm cu un chibrit în benzinărie…

– Înapoi la urne prin legitimarea forţelor pentru care aţi creat un „cordon sanitar”?

– Ele au fost legitimate, au 35% din Parlament. Au fost legitimate prin votul românilor. Că votul ăsta a fost dat în niște condiții, că am anulat niște alegeri prezidențiale, dar pe aceleași motive puteam să discutăm despre legitimitatea votului la parlamentare, de acord.

Dar asta e o altă discuție de avut. Că la ora actuală în continuare avem o grămadă de instrumente de manipulare și pare că ne-am învățat nimic, pare că statul român e amorțit în a lupta cu dezinformarea, e o altă discuţie. Dar, pe de altă parte, nu poți să te ascunzi în momentul în care există acest blocaj. Nu poți să te ascunzi de electorat.

Și atunci, ori înțelege PSD-ul și vine parte dintr-o majoritate pe care să o susțină, ori își face o majoritate prin care să-și treacă un guvern, dar fără noi.

Nu avem cum să credităm PSD-ul. După atâtea acte de iresponsabilitate, nu putem să spunem: „Da, luați bastonul și faceți voi ce vreți cu țara asta, faceți borș în următoarele luni!”.

– Și vreți PSD într-o majoritate condusă de cine?

– Noi am spus că nu vedem o cale în care PSD-ul să vină înapoi la guvernare, dar ar putea să susțină guvernul minoritar, care să facă reformele necesare. Tot cu neagresiuni, dar pe baza unui program de care România are nevoie.

Aşteaptă ca PSD să-şi ceară scuze

– Vi se pare logic să cereţi PSD să vă susţină, dar dumneavoastră să nu-i susţineţi pe ei? Nu e o disproporţie?

– Da şi nu. Pentru că ei au fost cei care au aruncat țara în criza asta. Sub conducerea lui Grindeanu. Deci, ori vrea Grindeanu să rămână și nu-și asumă o guvernare și atunci susține un guvern minoritar, ori PSD-ul își decapitează conducerea, își pune cenuşă-n cap, spune „ne pare rău, am înțeles ce am făcut, am avut un tantrum, dar în continuare”.

– „Ne cerem scuze, ne pare rău”?

– Exact! Lucruri pe care niciodată nu le-au făcut. Nu și-au cerut scuze real pentru deficit. Ni s-a spus acum un an că să nu vorbim de cine a fost vinovaț, că e momentul complicat. Nevorbind despre vinovaţi, au ajuns să aibă tupeul cât casa.

În plus, realist, acum putem vorbi despre o majoritate pro-occidentală, presupunând că PSD mai consideră treaba asta. Acum, prin jocul ăsta la fault, ei încearcă să-și câștige o parte din electoratul pe care l-au pierdut la AUR. Nu pare că le iese, sincer. Și costurile sunt foarte mari. Iar riscul e real de a avea AUR ca partid majoritar în Parlament la următoarele alegeri.

„Şi pe noi ne întreabă mulţi: «O să fiţi brelocul lui Bolojan?»”

– În acest pol reformist, dintre PNL și USR, care-i partidul mai mic?

– Pe voturi în Parlament, cred că suntem egali acum. După ce au fost excluşi din partid puciștii, cred că suntem comparabili. Dar PNL are clar mai mulţi primari, deci reprezentativitatea la nivel local, cel puţin în rural, este mai mare pentru ei.

Dar momentul de acum nu e să ne măsurăm muşchii în oglindă. Este momentul în care ar trebui să înțelegem că, atâta timp cât ţara e în criză, ar trebui să ne suflecăm mânecile și să contribuim la scoaterea ei din criză. Lucru care a funcționat în guvernul Bolojan, cel puțin pe axa PNL-USR. A funcționat pentru prima oară foarte bine. N-a mai fost spațiul ăla pentru orgolii…

– Dar, la finalul congresului PNL, Vasile Blaga a fost întrebat cu privire la riscul ca PNL să devină brelocul USR. „Cum adică? Partidul mai mare să fie breloc?”, a răspuns el…

– Exact genul de alimentare de orgolii care nu ne face bine în aceste momente. Şi pe noi ne întreabă mulţi: „O să fiţi brelocul lui Bolojan?”. Eu cred că greu construiești în țara asta un pol care să se ocupe de curățenie și de reforme. Și, de multe ori, cu o sprânceană ridicată, când vorbeam despre reforme, ne uităm la partea nereformată din interiorul PNL-ului… Încă mai e mult de lucru…

Nicuşor Dan „a luat decizii prietenoase cu PSD”

– Cum evaluați dumneavoastră prestația președintelui Nicușor Dan în această criză politică?

– Eu îmi pun o întrebare cu privire la sfaturile pe care le primește președintele. Dacă sfaturile astea l-au ajutat. Uitându-mă la degradarea percepției publice și mai ales a electoratului propriu, electoratul care l-a susținut în toate luptele, și de la primărie la prezidențiale, pare că a avut de pierdut destul de mult în perioada asta.

– Credeți că nu are autonomie şi doar pune în aplicare sfaturile pe care le primește?

– Cred că are autonomie, dar cred că într-o astfel de poziție depinzi foarte mult de profesionalismul și capacitatea unor consilieri de a-ți oferi soluții și perspective. Cred că acolo e nevoie de o schimbare, pentru că n-a făcut cu nimic bine nici numirea lui Eugen Tomac, și cu atât mai puțin numirea lui Adrian Veștea.

Felul în care guvernul Veștea a picat în Parlament și, mai mult, felul în care ajunsese să spere la crearea unei majorități n-are nicio treabă cu ceea ce președintele a spus că vrea de la nominalizarea asta.

„Nu cred că putem vorbi de o ruptură a USR cu președintele”

– Cine credeți că-i șoptește mai mult președintelui – consilierii din administrația prezidențială sau social-democrații?

– Nu știu. Chiar nu știu. Și, din păcate simbolistic, interpretând și uitându-mă la opțiuni, pare că multe din deciziile din ultima perioadă au fost niște decizii prietenoase cu PSD-ul. Pot să înțeleg asta până la un punct – punctul în care Sorin Grindeanu ajunge să creadă că poate orice, deși conduce un partid care pare să fie cel mai mare perdant din 2024 și până azi în preferințele electoratului.

– Au fost aceste decizii pe care le numiți favorabile PSD-ului de natură să creeze o ruptură între USR și președintele Nicușor Dan?

– Nu. Nu cred că putem vorbi de o ruptură. Cred că putem vorbi de poziții diferite. Şi treaba asta poate să fie surprinzătoare, dar cred că este explicabilă și normală în contextul dat. Cred că este prima oară când ecuația politică arată atât de dificil de rezolvat: cu un pol extremist, cu polul ăsta de menținere a privilegilor care e reprezentat de PSD și cu un pol al reformelor. Ele par cu adevărat ireconciliabile. Dar preşedintele e matematician și va trebui să rezolve chiar și ecuația asta.

Şi, în continuare, cred că Nicușor Dan este președintele care poate să facă reformele de care România are nevoie. Noi nu avem un război cu președintele. Avem foarte multe puncte comune și valori comune și motive care ne-au făcut să ne implicăm în politică.