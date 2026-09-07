INTERVIU. Vor ridica SUA vizele pentru români în mandatul lui Trump? Răspunsul ambasadorului român la Washington

De la intrarea în mandat a președintelui Trump și până acum, aproape 4.500 de cetățeni români care se aflau ilegal în Statele Unite au fost deportați, a explicat Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington.

În martie 2025, administrația de la Washington a revocat includerea a României în programul Visa Waiver, decizie luată în ultimele zile de mandat ale lui Joe Biden.

Muraru: „România a fost evaluată foarte riguros de către experți”

Ambasadorul spune că România și-a îndeplinit toate angajamentele pentru a fi inclusă în program, decizia de excludere fiind una care ține strict de politica internă din SUA.

„România a fost evaluată foarte riguros de către experți și profesioniști americani din agențiile de aplicare a legii, nu de către președintele Biden, nu de către cercurile democrate”, a declarat Muraru, într-un interviu pentru HotNews.

„Partea americană a fost cea care nu și-a îndeplinit obligațiile față de România și care a decis unilateral să revină asupra unei decizii care fusese comunicată oficial inclusiv public, o decizie care a afectat, din punctul meu de vedere, credibilitatea și predictibilitatea dialogului bilateral. În concluzie, cred și sper că România va face parte într-o bună zi din programul Visa Waiver, însă am motive serioase de îndoială că acest lucru se va întâmpla în timpul mandatului președintelui Trump”, a spus ambasadorul României la Washington.

„Din păcate, nu am vești bune aici”

El precizează că nu este o decizie care privește doar România.

„Suntem în aceeași situație cu Bulgaria și Cipru. Administrația americană nu dă semne că și-ar dori o extindere a programului Visa Waiver în timpul acestei administrații și, sigur, are legătură cu întreaga politică antimigraționistă care este în desfășurare acum”, a spus Muraru.

Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, nu crede că românii vor călători fără vize în SUA în mandatul lui Donald Trump. „Din păcate, nu am vești bune aici”, susține diplomatul, într-un interviu pentru HotNews.

Câți români au fost deportați din SUA

De la intrarea în mandat a președintelui Trump și și până acum, aproape 4.500 de cetățeni români care se aflau ilegal în Statele Unite au fost deportați.

„Astăzi mai sunt în centrele de detenție ale instituției care gestionează această politică de deportări, ICE, 130 de cetățeni români, dintre care 71 au ordine finale de deportare”, a precizat Muraru.

Întrebat de când se aflau în SUA românii care au fost deportați, ambasadorul a spus că pentru unii nu se cunoaște data pentru că nu au urmat procedurile de azil după ce au intrat pe teritoriul american.

După pandemie a crescut numărul migranților ilegali

Muraru a spus că o situație specială s-a înregistrat după pandemie, când numărul cetățenilor români care au intrat ilegal în SUA a fost mai mare.

„Am avut niște numere foarte mari după pandemie, mai ales pe granița de sud din Mexic. A fost anul 2022 în care am avut peste 7.000 de cetățeni români care au intrat ilegal în SUA”.

„A fost o situație cu totul specială care a reclamat o coordonare foarte bună cu Ministerul de Interne de la noi, pentru că mulți din acești cetățeni români vin din Europa Occidentală. Statul român nu are cum să controleze acest proces”.

„Ne-am oferit să trimitem ofițeri de legătură la granița cu Mexicul. Americanii au trimis ofițeri de legătură pe marile aeroporturi europene. Au fost descurajați la îmbarcare și lucrurile s-au temperat. În anul următor, 2023, numărul a scăzut la jumătate”, a spus Muraru, potrivit căruia, procentual, intrările ilegale ale românilor sunt infime, reprezentând 0,3% din total, în anul cu cele mai multe intrări ilegale, 2022.

Cronologia unei „admiteri” ratate

Administrația Trump a anunțat pe 3 mai 2025 că revocă primirea României în programul american care permite călătoriile fără vize în Statele Unite, la mai puțin de patru luni de la anunțul că va fi inclusă în Visa Waiver.

La sfârșitul lunii martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă a suspendat planul pentru ridicarea vizelor pentru români, pentru a efectua o revizuire, care a concluzionat că desemnarea în Programul Visa Waiver ar trebui anulată pentru a proteja integritatea programului și a asigura securitatea frontierelor și a imigrației.

„Suntem recunoscători pentru parteneriatul strâns al României de-a lungul anilor pentru consolidarea cooperării în domeniul securității. România poate fi reconsiderată pentru admitere (în cadrul programului de renunțare la vize) în viitor”, a declarat atunci secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

România a fost cea de-a 43-a țară admisă în program – și a patra țară intrată sub conducerea lui Joe Biden, după Croația, Israel și Qatar.

Programul a dus la o creștere a numărului de turiști din țările care sunt primite în program, deoarece le facilitează călătoria în Statele Unite.