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Actualitate

INTERVIU. Vor ridica SUA vizele pentru români în mandatul lui Trump? Răspunsul ambasadorului român la Washington

Clarice Dinu
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De la intrarea în mandat a președintelui Trump și până acum, aproape 4.500 de cetățeni români care se aflau ilegal în Statele Unite au fost deportați, a explicat Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington.

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