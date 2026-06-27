INTERVIU VIDEO. Adevăratele crize. Unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai președintelui vorbește despre problemele care lovesc milioane de români, dar despre care politicienii nu suflă o vorbă. „Acolo doar noi și AUR mai ajungem”

La marginea Bucureștiului sau în teritoriu, oamenii trebuie să facă alegeri, de genul „îmi cumpăr ouă sau îmi cumpăr lapte”, „cumpăr copiilor bascheți sau tricou”. „Acestea sunt probleme reale pe care politicienii nu le adresează”, susține în cea de-a doua parte a interviului acordat publicului HotNews, surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei din 2025, Ana Ciceală. Lista crizelor cu care se confruntă populația e însă mult mai lungă.

În interviul pentru publicul HotNews, Ciceală vorbește despre:

Ce înseamnă, de fapt, „Sistemul” invocat din nou de unii politicieni liberali și de președintele Nicușor Dan.

Două lucruri pe care consideră că trebuie să le facă în această privință președintele și nu le-a făcut.

Ce îi spun oamenii care votează AUR.

Adevăratele crize cu care se confruntă o mare parte a populației. „Mulți politicieni îi iau pe oameni de proști, efectiv, că nu ar înțelege economie”

De ce alegerile anticipate pot fi o soluție.

Hotnews: – Ați pomenit și dumneavoastră „sistemul”, o noțiune invocată destul de des în aceste zile. Este văzută ca o explicație a ceea ce se întâmplă. V-ați lovit de acest sistem, ați încercat să-l înțelegeți?

Ana Ciceală: – Cred că noi, toți românii, tot încercăm să înțelegem ce este sistemul. L-am văzut definit, la un interviu tot la HotNews, de Denis Deletant, un istoric care a studiat istoria securității și a comunismului românesc. El a spus în interviu că oamenii percep această clică care e transpartinică și care, de fapt, este un grup de interese care a fost structurat foarte bine după Revoluție și care se manifestă în politică, în mediul academic, în educație, spitale și peste tot și care își urmărește propriul interes.

Au fost nenumărate investigații de presă din care am aflat că oameni puternici în statul român, după 1990, au fost inclusiv ofițeri și au recunoscut că au fost ofițeri, nu mai zic de cazurile Felix (Dan Voiculescu, n.red.) sau de Petrov (Traian Băsescu, n.red.).

Deci când oamenii zic „sistem”, eu cred că se referă la un concept foarte vag, ceea ce înseamnă că are limite externe destul de permeabile, dar nucleul provine din vechiul sistem securist, din acea nomenclatură care a acaparat resursele statului după anii 90 în urma privatizărilor care au avut loc atunci.

În mintea oamenilor obișnuiți există, cumva, un concept mai dur acolo, care spune că „noi nu alegem niciodată, alții aleg pentru noi”. Am văzut foarte des această opinie din discuțiile cu oamenii, că există un sistem vechi care vine demult și ne controlează pe toți.

Iar când s-au anulat alegerile, pentru prima dată după Revoluție, în mintea lor s-a produs dovada. Iată, au spus ei, când votul nostru era să conteze, alegerile au fost anulate. Iar faptul că nu s-a explicat cum s-a ajuns acolo ne fragilizează democrația.

Raportul care a apărut pe acest subiect a fost o compunere de clasa a patra…

Două lucruri pe care trebuia să le facă președintele Nicușor Dan și nu le-a făcut în privința Sistemului

– Ajungem din nou la președinte, pentru că cel care ne-a promis că face lumină în dosarul alegerilor anulate este președintele.

– Da, a fost o promisiune fermă de campanie, în care președintele a spus foarte clar că ar trebui să se reformeze aceste structuri și serviciile. Să existe control civil, ca să se poată da rapoarte în Parlament, serviciile să accepte întrebări de la oamenii aleși, care au voturi în spate din comisiile respective din Parlament, să se vadă bilanțul lor contabil, să nu aibă firme, care poate nu dau contractele transparent, și așa mai departe.

Dar o reformă ar însemna și să înțelegem ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor.

– Și de credeți că nu avem un răspuns de președinte, deși a trecut un an de la câștigarea alegerilor?

– Eu am înțeles că trebuie să vină, nu știu, ăsta este adevărul. Dar ar fi fost bine să vină mai devreme, fiindcă în mintea oamenilor se repetă ideea că nu a existat un motiv real dacă nu ni se dă și nu există o explicație foarte rațională și solidă în spate. În absența unor explicații, asta înțeleg oamenii.

Pro-europenii ne-au zis săptămâni întregi că PSD ar trebui să facă guvern cu AUR

– Vă este teamă de AUR?

– Nu de AUR, dar nu sunt doar ei. AUR înseamnă și toată propaganda extremistă făcută cu bani mulți. S-a ajuns să se strige pe stradă „Zelea Codreanu”, de bine, nu critic. În ceea ce privește atitudinea lui Simion din Parlament, din ziua când trebuia învestit Guvernul Veștea, el a vrut să proiecteze putere, să arate că a obținut o victorie, că „ei depind de mine”.

Dar nu a reușit singur. Dacă ne uităm la cei care-și spun „pro-europeni” unde au fost soluțiile lor? Unde au fost propunerile lor de premieri? Noi am auzit de săptămâni întregi că PSD ar trebui să facă guvern cu AUR.

Noi de doi ani de zile mergem și vorbim cu oameni din zone mai uitate din marile orașe.

– Și ce vă spun oamenii, de ce votează AUR?

– În zonele uitate, cu oameni care au venituri mai mici, se votează într-adevăr cu AUR. Dacă te uiți pe harta alegerilor de la Primăria Capitalei, de acum câteva luni, poți vedea că zonele limitrofe din București au fost câștigate de candidatul AUR. Oamenii sunt furioși, dar între timp s-au resemnat, nu mai au încredere în politică, în instituții și așa mai departe. Mai mergem noi să vorbim cu ei și cei de la AUR.

Oamenii trebuie să facă alegeri, de genul „îmi cumpăr ouă sau îmi cumpăr lapte”

– Deci merg și cei de la AUR în teritoriu.

– Da, mai mult ca noi pentru sunt partid parlamentar și primesc subvenții de zeci de milioane de euro pe an și își permit să meargă să vorbească cu foarte mulți oameni.

Dar, din experiența noastră, oamenii trebuie să facă alegeri zilnice, de genul „îmi cumpăr ouă sau îmi cumpăr lapte”, „cumpăr copiilor bascheți sau tricou”, sau lucruri de genul acesta. Sunt probleme care nu se discută în spațiul public.

Nevoia de locuire este iarăși o problemă de care nu se vorbește. S-au făcut reformele guvernului care a căzut. Unde văd oamenii, în costul vieții care a crescut, beneficiile acelor reforme? Ei nu văd niciun beneficiu. Dimpotrivă cei cu venituri scăzute văd un TVA mai mare și inflația care le mănâncă din venituri.

Criza creșelor din București

Vorbeam zilele trecute cu niște mame care, după ce copilul a împlinit 2 ani, ar trebui să poată să se întoarcă în câmpul muncii, să câștige un salariu cu care să-l crească. O mamă îmi spunea că sunt 80 de locuri la creșe, iar ea era pe lista de așteptare la numărul 1.500. O altă mamă, din centrul Bucureștiului, îmi spunea că sunt 400 de locuri la creșă, iar ea este pe locul 2000 și ceva. Deci nici într-un caz copilul nu ar ajunge să intre la creșă.

Acestea sunt probleme reale pe care politicienii nu le adresează.

„Oamenii înțeleg foarte bine economia”

Doar îi văd cum se ceartă să pună în guvern, iar asta înseamnă că vom avea inflație și rate la credite din ce în ce mai mari, pentru că o să fim retrogradați de agențiile de credit.

Am remarcat că mulți politicieni îi iau pe oameni de proști, efectiv, că nu ar înțelege economie, că nu înțeleg cum funcționează ratele, finanțele. Eu am o părere total diferită, oamenii înțeleg foarte bine ce înseamnă economia. Oamenii știu ce înseamnă să nu avem guvern, pentru că suntem înglobați într-o piață internațională care ne evaluează, plus că nu vom putea să absorbim fonduri europene. Nu e ceva atât de greu de înțeles.

– Cum ar putea fi puse aceste probleme în dezbaterea publică?

– Noi asta încercăm să facem, vorbim despre costul vieții, despre creșe și grădinițe pentru copii, acces în spitale sau ce înseamnă locuirea publică.

Am propus să construim locuințe sau să le cumpărăm, ca să creștem fondul locativ al Bucureștiului. Problema locuirii nu doar pentru tineri, și nu doar în România – este o problemă europeană pentru care UE va aloca în următorii ani miliarde și miliarde de euro.

La noi se ceartă baronii locali pe diverse contracte publice din SAFE sau PNRR dar nu se gândește nimeni să accesăm fonduri pentru locuințe. Ca să adresăm inclusiv problema extremismului. Aceste lucruri lipsesc din dezbaterile din Parlament și Guvern, dar noi stăm cu 27% din tineri în șomaj, care nu-și pot face nici credit și nici măcar nu vor vota pentru că nu au reședință în localitatea unde trăiesc.

Acestea sunt problemele inclusiv ale electoratului AUR.

Adevăratele crize care-i preocupă pe tineri

– Sunteți un partid votat de tineri, ei cum văd această criză politică? Pe cine dau vina, pe Bolojan, pe Nicușor Dan?

– Majoritatea colegilor mei sunt sub 30 de ani și vorbim, da, cu mulți tineri, din asociațiile studențești, de exemplu. Ei dau vina pe toți. Și pe guvern și pe parlament și pe președinte. Li se pare că toți sunt de vină.

– Îi pun pe picior de egalitate pe Dan, Bolojan, Grindeanu?

– Da, pentru că nu văd soluțiile. Și se întreabă, de exemplu: „Cum este adresată problema creșterii extremismului în momentul acesta?” Păi, nicicum.

Tinerii văd multe obstacole în fața lor, economia mondială se schimbă, avem inteligența artificială care schimbă o bună parte din piața muncii, într-un ritm foarte rapid.

Oamenii sunt dați afară de la companii mari, inclusiv din București, unde avem o întreagă industrie de outsourcing, unde ar fi putut să-și găsească joburi. Acum se gândesc că poate nu o să-și mai găsească. Este o stare de instabilitate, de insecuritate, se adaugă noi crize peste cele care nu au fost încă rezolvate. După aceea văd că pică drone și avem și o criză a energiei. Și la aceste crize se mai adaugă și criza climatică și criza locuirii și criza costului vieții și, pe termen lung, criza locurilor de muncă. Cam astea sunt subiectele care-i preocupă pe tineri care văd că clasa politică stă și se ceartă pe Veștea și Tomac.

Vă dați seama că raportarea la așa ceva nu poate fi: „Aaa, ce drăguț!”.

– Mai stârnește vreun politician încredere?

– Colegii mei care sunt implicați în politică ei au mai multă încredere și în soluțiile care vin din politică. Însă la ceilalți am văzut grijă, supărare. Văd mult zgomot, cum îi place să spună președintelui. Cu zgomot nu se rezolvă nicio problemă.

– În opinia dumneavoastră care credeți că ar fi varianta ideală de ieșire din criză?

– Nu știu la ce sunt capabili să renunțe cei care negociază în acest moment. Am văzut multe opinii care spun că într-adevăr AUR a crescut, iar partidele „pro-europene” sunt slăbite. Deși e și o creștere temporară a PNL și a premierului Bolojan.

Dacă ei nu am soluții întoarcerea la oameni ar fi logică. Noi suntem gata de alegeri anticipate fiindcă vrem să oferim soluții și propuneri de oameni la Parlament care să lucreze pentru oameni.

Despre guvern nu m-aș pronunța, dar pare că PSD își dorește cel mai mult la guvernare. Ce mă îngrijorează este că l-am văzut pe premierul Bolojan spunând că vrea un pact național care ar dura șase luni. Ok, și apoi ce faci? Înțeleg că acum sunt priorități, să se stabilizeze economia să fie luați banii din PNRR, din SAFE, dar după șase luni ajungem în același punct? Sau ajungem la un guvern care guvernează numai cu OUG-uri, fără niciun control parlamentar. Este o soluție foarte proastă.

Alegerile anticipate s-ar putea să fie o soluție mai bună.