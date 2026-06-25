VIDEO Unul dintre politicienii-surpriză ai ultimilor ani îl apără pe Nicușor Dan: „De unde ar fi putut alege președintele, dacă această clasă politică e una falimentară?” / Ce critică la Bolojan

„A venit cu domnul Veștea, iar în două zile au ieșit două investigații, care au arătat ce a făcut când era la Consiliul Județean Brașov. Acum vedem la Ilfov că l-au pus la loc la conducerea filialei pe cel pe care-l dăduseră afară, fiind acuzat de corupție. Deci de unde putea alege președintele? Această clasă politică este una falimentară”, spune Ana Ciceală, copreședinte a filialei din București a partidului SENS.

La ultimele alegeri pentru Primăria Capitalei, candidata Ana Ciceală a obținut 6% din voturi, o performanță pentru un partid nou apărut în România.

Ea spune că guvernul Bolojan a greșit în felul în care a abordat reducerile de costuri. „Tai de la tine” dacă vrei să fii credibil, spune ea.

Și îl apără pe Nicușor Dan, deși acesta este „eroul negativ” al rețelelor sociale, în aceste zile.

Deși și de la președinte cere ceva, cu fermitate.

HotNews: Doamnă Ana Ciceală: Dacă pornim de la momentul zero al crizei politice, la măsurile de austeritate luate de premier, cu creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli, din perspectiva dumneavoastră, guvernarea Bolojan a fost una bună, eficientă?

Ana Ciceală: Eu cred că acolo s-a făcut o greșeală primordială. A fost felul în care au început să se facă tăierile. Când le ceri oamenilor să accepte niște tăieri, prima dată trebuie să tai de la tine.

„S-a început cu tăieri de la cei mai slabi”

– La ce vă referiți când spuneți „să taie de la ei”?

– Să taie din sinecuri și, de exemplu, din salariul de 13.000 de euro pe lună cât câștigă președintele ASF. Să înceapă cu tăierile inclusiv de la companiile de stat, din locurile în care corupția este la ea acasă.

Inclusiv specialiștii în economie au remarcat că s-a început cu tăierile de la cei mai slabi, de la mame, persoane cu handicap, burse pentru studenți sau de la profesori.

„Sunt convinsă că Ilie Bolojan a fost de bună credință”

– Există această teorie care spune că prima dată te apuci să reașezi bugetul pe niște principii sănătoase, se elimină toate excepțiile, iar apoi, după ce lucrurile sunt așezate, se pot face și excepții. Pentru că dumneavoastră invocați, de fapt, anularea unor excepții (n.r.- de la plata unor taxe și impozite).

– Existau soluții din punctul meu de vedere. O parte are legătură cu modul cum s-a format guvernul. A fost o coaliție din patru partide și era evident ce se va întâmpla cu cele patru partide. Două dintre ele mai fuseseră la guvernare și erau cam aceiași oameni propuși din ambele partide. Și apoi s-a adăugat și un partid de opoziție, USR.

Eu mi-am dat seama de anul trecut că acest guvern nu are cum să treacă mai departe de decembrie, dacă vrea să facă toate reformele cu aceiași oameni. Nu mă refer la Ilie Bolojan, care sunt convinsă că a fost bună-credință și a încercat să facă reforme, ci la toată echipa cu oameni din partide.

Dar și aseară am văzut că sunt aceiași oameni vechi care au fost puși la conducerea anumitor filiale de la PNL, pentru că nu au alții. Este clar un faliment al bazei de selecție a partidelor din care să poți să iei candidați pentru diferite funcții.

Despre Nicușor Dan: „Am avut o colaborare foarte bună cu dumnealui în decursul anilor”

–Ați fost o colaboratoare apropiată a lui Nicușor Dan, la Asociația „Salvați Bucureștiul”. Și fac această precizare pentru că urmează să vă întreb: Vă sună oamenii în ultima perioadă să vă întrebe ce s-a întâmplat cu Nicușor Dan? L-au împachetat serviciile, „sistemul”, cum spun teoriile care circulă zilele acestea pe internet?

– Ana Ciceală: Nu vreau să intru în prea multe speculații, dar eu nu am văzut un om diferit și, da, într-adevăr am avut o colaborare foarte bună cu dumnealui în decursul anilor.

Dar dincolo de președinte, ce vedem de câteva săptămâni este o clasă politică veche, formată din toate partidele, care nu mai are soluții. Un rol îl are și președintele în toată această poveste, desigur.

„Reprezint un partid care nu dorește să crească extremismul”

Aceste partide au ajuns să crească pur și simplu extremismul, iar acum câteva zile să se milogească de voturi la AUR.

Eu reprezint un partid care nu dorește să crească extremismul. Când văd jocurile care s-au făcut în ultimele săptămâni nu pot să nu mă gândesc decât că este vorba despre o clasă politică falimentară, în care românii nu mai au încredere.

Ana Ciceală. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

UDMR a fost primul care a pus linia roșie: poate guvernul trecea cu voturile UDMR

– În dezbaterea publică pare că principalul vinovat ar fi președintele României. Pentru că există această criză, pentru că nu avem guvern…Dumneavoastră cine credeți că este principalul vinovat?

– Clasa politică veche care nu are nicio soluție. Am auzit teoria că nu avem guvernul Veștea pentru că AUR ar fi luat această decizie.

Dar, cu câteva zile în urmă, UDMR a fost partidul care a pus o linie roșie la extremism și la AUR. Pentru că altfel poate Guvernul Veștea ar fi trecut cu voturile UDMR.

Nu pot să nu văd greșelile care s-au făcut inclusiv din partea președintelui, bineînțeles, dar le văd, de asemenea, și la toate celelalte partide: cum au abordat PNL, USR și PSD tot acest joc.

Creșterea colectării de taxe, primul lucru care trebuia făcut

Dar revenind la reforme, există economiști care spun, pe cifre, că se poate crește colectarea de TVA, de exemplu. Nu să ai o taxă regresivă la TVA, cum a fost anul trecut, care a lovit în oamenii cu venituri mici. Să crești colectarea era primul lucru care trebuia făcut.

Sunt mulți oameni în România care-și folosesc 40% din bugetul propriu pentru locuire și cu restul de bani se duc să-și cumpere alimente de la magazin. Îi afectează creșterea TV chiar și cu 2-3%. Înțeleg că România pierde anual 6 miliarde de euro din necolectarea TVA. E aproape tot bugetul educației.

Ce spune că putea face Bolojan

Statul trebuia reformat încă de la început, adică Bolojan trebuia să vină de anul trecut cu măsuri de reformă pe care să și le asume prin răspundere în Parlament, la o săptămână după ce a fost votat Guvernul. Nu cred că ar fi venit PSD, la o săptămână, să-și dea jos Guvernul.

Dar ar fi trebuit să fie un pachet de măsuri și pentru zonele unde statul eșuează, cum ar fi necolectarea TVA sau a impozitului pe profit. Sunt măsuri adoptate de țările din jurul nostru care reușesc să aducă venituri în plus la stat.

Nu ar mai fi fost nevoie de acele tăieri care au terorizat întreaga țară, mai ales că s-a văzut că acolo unde statul e corupt nu face niciodată nimic. Era foarte previzibil că se vor împotrivi toți cei care au sinecuri sau contracte cu statul date de la partide.

„În niciun caz oamenii nu-și imaginează că liderii PSD au o grijă pentru săracii români”

– Credeți că PSD a dat jos Guvernul Bolojan pentru că a tăiat de la săraci?

– Asta spune, bineînțeles, propaganda de partid plătită cu mulți bani din subvenția pentru partide.

PSD a spus toate lucrurile acestea și când făcea opoziție la propriul guvern, când erau la guvernare cu PNL. Dar ca s-o luăm altfel, când vezi ceasurile pe care și le cumpără, ce afaceri au, unde își petrec vacanțele, cu ce mașini vin la Parlament, în niciun caz oamenii nu-și imaginează că liderii PSD au o grijă pentru săracii români. Este absurd.

Cere și de la Nicușor Dan mai multă transparență

– Ce ar fi trebuit să facă președintele în această criză? Nu i-a luat apărarea publică lui Bolojan, a încercat cu o soluție de guvern tehnocrat cu Tomac, apoi cu varianta Veștea. Ce ar fi trebuit să facă?

– Eu nu știu care au fost discuțiile între partide, pentru noi vedem consultările doar când ei se așează la masă, nu știm ce se vorbește în întâlniri, îi vedem doar pe cei din partide când ies să dea declarații.

Eu aș vrea mai multă transparență în aceste discuții, fiindcă este clar că nu au existat soluții, nici dintr-o parte nici dintr-alta. Și nu pot să nu observ cu vârf și îndesat că partidele nu mai au oameni.

Adică de unde putea alege președintele? Haideți să ne gândim așa: a venit cu domnul Veștea, iar în două zile au ieșit două investigații care au arătat ce a făcut când era la Consiliul Județean Brașov. Acum vedem la Ilfov că l-au pus la loc la conducerea filialei pe cel pe care-l dăduseră afară, fiind acuzat de corupție.

Deci de unde putea alege președintele? Această clasă politică este falimentară, nu doar moralmente, ci și pe legalitate, cum ar veni.

„Au dat aripi extremei drepte din România”

– Dar acești politicieni despre care vorbiți au argumentul că sunt votați de oameni. Domnul Hubert Thuma a scris aseară pe Facebook, după ce a fost dat afară din PNL, că a obținut toate funcțiile prin votul cetățenilor.

– Înțeleg, dar din ce în ce mai puțini cetățeni îi votează. Mai ales când văd că nu vin cu soluții, nu vin cu propuneri de premier și echipe, nu se așează la masa negocierilor și când toate acțiunile lor nu fac decât să crească extremismul.

„Era o linie roșie acolo”

În aceste săptămâni de criză, au dat aripi extremei drepte din România. Poate președintele trebuia să intervină mai ferm când domnul Veștea s-a dus milogindu-se la domnul Simion. Era o linie roșie acolo, iar discursul președintelui contează. Acesta este un loc în care cred că instituția prezidențială ar trebui să intervină mai mult.

Oamenii se pot întreba: de ce se ceară acești politicieni. Din orgoliu sau, potrivit răspunsului clasic, pe ciolan? Sau sunt păpușăriți de servicii, de alte forțe pe care ei nu le văd pentru că sunt opace. Dar la sfârșitul zilei, oare chiar îi interesează de ce se ceartă politicienii?