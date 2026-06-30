INTERVIU VIDEO Care e condiţia cu care UDMR ar putea vota un guvern condus de Grindeanu. „Au fost încălcate mult prea multe linii roșii”

Liderul deputaților UDMR pune un diagnostic în criza politică de aproape două luni din România: nimeni nu mai poate revendica poziția de negociator rezonabil. „Nu suntem în stare să formăm o majoritate și să învestim un guvern”, admite Csoma Botond într-un interviu pentru publicul HotNews. El spune că formaţiunea sa ar putea vota un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, însă are o condiţie care nu ţine nici de social-democraţi, nici de preşedinte.

„Eu nu cred, în acest moment, că deputaţi sau senatori din PSD pot fi nemulţumiţi cu domnul Nicuşor Dan”, spune Csoma Botond.

„Şi acea nominalizare a domnului Veștea eu cred că a fost cumva în urma unui acord între domnul Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Deci trebuie să vedem și aceste lucruri”.

În interviul pentru publicul HotNews, liderul deputaților UDMR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a agravat criza politică și consideră că desemnarea lui Adrian Veștea a fost „cea mai groasă linie roșie” depășită în ultimele săptămâni.

El spune că, în acest moment, întrebarea cea mai importantă este ce va face Nicuşor Dan – dacă îl va desemna premier pe Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, sau pe Sorin Grindeanu, pentru un guvern minoritar PSD. Întrebat dacă UDMR ar susține în Parlament un guvern PSD, dacă va fi nominalizat Sorin Grindeanu, Csoma Botond a spus că decizia trebuie luată în forurile statutare. Dar, afirmă el, UDMR ar vota cu o condiție un astfel de guvern.

Liderul deputaților UDMR vorbeşte şi despre responsabilitatea PNL în acest blocaj politic prelungit, după eşecul repetat al partidelor de a forma o majoritate şi de a învesti un nou guvern.

Deşi are doar 6% din Parlament, UDMR poate fi una dintre formaţiunile care pot decide viitorul executiv.

„Nu suntem în stare să formăm o majoritate și să învestim un guvern”

HotNews: Domnule Csoma Botond, credeți că vom avea guvern până la toamnă?

Csoma Botond: Ar fi o problemă dacă abia la toamnă vom avea guvern, iar acest guvern interimar îşi va desfăşura activitatea până în septembrie. Nu cred că ar fi bine pentru România. Există și riscul să intrăm în categoria junk (nerecomandat investitorilor – n.r.). Știți că vin agențiile de rating în România pe 12 iulie. Or, dacă intrăm în categoria junk, eu cred că va fi o problemă majoră și din punct de vedere economic, și din punct de vedere bugetar. Deci cred că ar trebui să avem un guvern cu puteri depline.

Există această naraţiune, că nouă ne place acest interimat la Palatul Victoria, pentru că ne agăţăm de funcţii. Am vorbit, în ultimele zile, şi cu domnul Tánczos Barna, şi cu domnul Cseke Attila, care mi-au spus că nu există nicio utilitate să mai rămână în guvern, pentru că nu pot să facă absolut nimic. Sunt legați la mâini și la picioare, au atribuţii limitate.





– Cât de realist este să ne aşteptăm la o desemnare de premier înainte de vacanţa parlamentară, care începe miercuri, 1 iulie?

– Nu știu ce să zic în acest moment. S-a intrat într-un nou blocaj. Nu știu dacă domnul președinte va face o desemnare. Eu, din câte am înțeles, la ultima întâlnire cu șeful statului, el a spus că va face o desemnare în momentul în care va exista un acord între partidele care au format fosta coaliție, care să ateste faptul că există o majoritate. Nu știu dacă domnul președinte s-a răzgândit sau nu, dacă va face o desemnare și în condițiile în care nu este cert că unul dintre candidați are și o majoritate parlamentară necesară învestirii.

„Au fost foarte multe linii roșii încălcate în ultima perioadă”

– Dar unde s-a blocat acordul politic?

– Colegii de la Partidul Social Democrat au spus că dânșii vor autonomie totală în privința programului de guvernare și n-au acceptat această idee venită dinspre PNL, USR și UDMR de a avea un acord pe programul de guvernare, indiferent cine va merge la Palatul Victoria.

A fost mai apoi și ideea rotativei – pe ideea vechiului acord din coaliție. S-a propus să existe și acum o anumită rotație, nu rotativă, deci să meargă o dată PNL, USR și UDMR într-un guvern minoritar, cu sprijinul Partidului Social Democrat, iar anul viitor să schimbăm macazul și să vină Partidul Social Democrat, sprijinit de aceste trei partide. Eu n-am fost prezent la aceste negocieri, dar, din câte am înțeles, Partidul Social Democrat n-a acceptat nici această propunere.

Şi suntem în acest blocaj. Eu nu doresc să dau vina exclusiv pe Partidul Social Democrat. Eu cred că au fost foarte multe linii roșii în ultima perioadă în politica românească și, din cauza liniilor roșii, am intrat în acest blocaj. Nu suntem în stare să formăm o majoritate și să învestim un guvern. Și pozițiile politice ale diferitelor partide s-au mai schimbat pe parcurs, trebuie spus şi acest lucru.

În ce condiții ar vota UDMR un guvern Grindeanu

– În lipsa acestui acord politic, ar vota UDMR un guvern PSD?

– Trebuie să așteptăm desemnarea. În acest moment, întrebarea cea mai importantă e ce va face domnul Nicuşor Dan. Dacă îl va desemna pe domnul Siegfried Mureșan sau dacă îl va desemna pe domnul Sorin Grindeanu.

În acest moment nu pot să vă răspund, pentru că trebuie să luăm o decizie în forurile statutare. Eu cred că am putea vota un guvern monocolor PSD în lipsa unui acord politic numai în condițiile în care Partidul Național Liberal și-ar schimba poziția și-ar vota și dânşii și un guvern monocolor PSD.

Pentru că, dacă PNL-ul nu votează, atunci ar putea să treacă Guvernul Grindeanu cu voturile noastre, dar numai în combinație cu voturile neafiliaților și ale unor persoane provenite din partidele extremiste. Și noi nu vrem să fim în aceeași barcă cu acele persoane care au fost, de exemplu, și la Guvernul Veștea. În această ipostază, să fim în aceeași barcă cu neafiliați proveniți din partide extremiste, nu cred că am putea să votăm.

– Lia Olguţa Vasilescu spunea în weekend că PSD ar avea voturile dacă ar veni UDMR de partea lor.

– Nu știu ce i-a trecut prin cap când a făcut acest enunț. Pe noi nu ne-a căutat nimeni, n-am discutat acest scenariu la noi în partid. A fost ideea dânsei, dar eu vă pot spune că sunt absolut sigur că, în acea variantă aritmetică despre care vorbea doamna Vasilescu, valabilă la Guvernul Veştea, noi n-am putea să votăm. Pentru că acel guvern ar fi votat şi de neafiliaţi, de foşti parlamentari din SOS şi POT, chiar din AUR. Nu cred că am putea face aşa ceva. Deci, cred că am putea vota numai în cazul în care şi PNL ar reconsidera decizia. Eu spun acest lucru pentru că considerăm, totuși, că această țară ar trebui să aibă un guvern cât mai repede.

„Domnul președinte nu e foarte popular acum. Există și un risc politic pentru dânsul în alegerile anticipate”

– Mai există şi varianta alegerilor anticipate…

– Unii au spus că ar fi o soluţie. După părerea mea, n-ar fi. Alegerile anticipate n-ar modifica substanțial raporturile de forțe în acea zonă a eșichierului politic unde se regăsesc partidele pro-europene. Poate că Partidul Național Liberal ar avea un scor mai bun decât a avut în 2024. Dar ar rămâne o fragmentare și tot ar trebui să ajungem la un compromis și ar trebui să facem cumva o coaliție ca să formăm o majoritate. Deci n-ar schimba raportul de forțe în această zonă.

Sigur, AUR ar crește și ar fi în interesul partidului AUR să avem alegeri anticipate. Dar eu nu cred că ar crește foarte, foarte mult nici AUR. N-ar putea nici ei să guverneze singuri țara, deci n-ar avea majoritate în Parlament nici după alegeri anticipate.

Iar pe această zonă, unde avem partidele pro-occidentale, pro-europene, nu s-ar modifica substanțial raportul de forțe. Și atunci, ce-am făcut cu alegerile anticipate? Am un scepticism în legătură cu acest scenariu. În plus, domnul Nicușor Dan a spus că nu dorește să avem alegeri anticipate. Are un rol constituţional foarte important. Poate dizolva Parlamentul, spune Constituția, dar nu e obligat să o facă.

– Faptul că preşedintele a exclus scenariul alegerilor anticipate nu le-a dat partidelor și mai mult spațiu de manevră, câtă vreme nu s-au simţit ameninţate?

– S-ar putea să aveți dreptate. Poate că a întărit acest sentiment în rândul partidelor politice, că nu vor ajunge la anticipate. Nu pot exclud această variantă.

E adevărat și că domnul Nicușor Dan se poate răzgândi. Numai că există și un risc politic pentru dânsul în alegerile anticipate: dacă AUR crește foarte mult, poate să găsească niște anumiți aliați care să fie de acord cu suspendarea domnului președinte. Şi eu, din câte am văzut, domnul preşedinte nu e foarte popular în acest moment. Deci nu știu ce s-ar întâmpla la un referendum. Nu cred că ar fi nici în interesul țării să avem alegeri anticipate, pentru argumentele expuse anterior, dar nici interesul politic al preşedintelui nu cred că ar fi să mergem în această direcţie.

„Eu nu ştiu cum poate fi luat în serios acest partid”

– AUR vorbeşte deja despre suspendarea președintelui…

– Partidul AUR, care, duminică, într-o emisiune televizată, l-a propus pe Călin Georgescu premier. Eu nu știu cum poate fi luat în serios acest partid, care vine cu o asemenea propunere. Călin Georgescu, un conspiraționist notoriu, un mistic, pe care nu l-am văzut să se exprime în probleme economice.Vorbea numai niște bazaconii, în opinia mea, care nu reprezintă soluții pentru România.

Iar într-o emisiune televizată, când chiar domnul Peiu, care mi se pare un domn rațional de la AUR, a declarat acest lucru, m-am gândit cum se poate lua în serios un partid care are o asemenea propunere. Aș putea să înțeleg eventual rațiunile politice pentru care a Petrişor Peiu această declarație, pentru că domnul Georgescu este un om popular în tabăra „auristă”. Dar să nu vezi, de fapt, cine este acest Georgescu, ce a dorit să facă, cum a încercat să submineze autoritatea statului român… Eu cred că nu poate fi luat în serios un partid care face asemenea propunere.

– AUR a fost determinant la votul pentru învestirea Guvernului Veştea…

– A făcut același lucru pe care l-a făcut și la adoptarea bugetului: a promis PSD-ului că-i va sprijini să aibă o majoritate pentru învestirea Guvernului, iar în moment s-au răzgândit.

Eu sunt absolut sigur că au fost negocieri până în ultima clipă. Momentul când s-a dus Adrian Veștea la AUR a fost deja foarte, foarte vizibil pentru toată lumea, dar, în spatele cortinei, au avut loc negocieri şi până atunci.

„Nu cred că deputaţi sau senatori din PSD pot fi nemulţumiţi cu domnul Nicuşor Dan”

– Dar dacă, în cazul suspendării președintelui, nu se vor mai răzgândi și vor reuși totuși să obțină și sprijinul unei părți din PSD, poate nemulţumită că preşedintele încă nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu?

– Eu nu cred, în acest moment, că deputaţi sau senatori din PSD pot fi nemulţumiţi cu domnul Nicuşor Dan.

– De ce spuneți asta?

– Eu așa cred. Şi acea nominalizare a domnului Veștea eu cred că a fost cumva în urma unui acord între domnul Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Deci trebuie să vedem și aceste lucruri.

Eu nu cred că Partidul Social Democrat în acest moment ar avea interesul și motivația să-l suspende pe domnul Nicușor Dan.

– Credeți că este președintele Nicușor Dan mai apropiat de PSD decât de celelalte partide parlamentare?

– Eu nu doresc să fac această analiză. Domnul Nicușor Dan a făcut anumite greşeli. Desemnarea domnului Veştea a fost o greşeală. Nu s-a consultat cu Partidul Național Liberal. Eu cred că anumite cutume politice l-ar fi obligat să aibă anumite consultări înainte de această nominalizare.

Trebuie să recunoaștem și faptul că domnul Nicușor Dan nu poate să facă singur o majoritate parlamentară. Sigur, ca președinte al statului, poate influența anumite proceduri, dar nu poate să facă singur majoritate în Parlamentul României.

Eu cred că domnul Nicușor Dan a fost sincer când a spus că nici într-un caz n-ar dori ca AUR să vină la putere sau n-ar dori un guvern care să fie susținut să fie susținut de AUR.

Ce răspunde întrebat dacă AUR e cea mai puternică forţă politică din România

– Înaintea votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Veştea, preşedintele UDMR Kelemen Hunor l-a felicitat pe George Simion pentru că a „dat şah şi mat”…

– Domnul preşedinte Kelemen Hunor a fost ironic, eu sper că v-ați dat seama. Foarte mulți au interpretat în mod greșit spusele sale, dar l-a felicitat în mod ironic pe George Simion și s-a referit mai ales la faptul că el şi AUR au reuşit să păcălească într-un fel Partidul Social-Democrat.

– Cine era regele de pe tabla pe care s-a dat şah şi mat?

– E greu de spus cine era regele. Șahul și matul au fost pentru că AUR a intrat în atenția politică și a fost legitimat prin acele negocieri. Dar această legitimare începuse deja când a avut loc moțiunea de cenzură și a fost debarcat domnul Ilie Bolojan în Parlamentul României. PSD şi AUR au votat împreună această moţiune.

– Şi atunci credeţi că PSD și AUR ar putea colabora şi într-un guvern?

– În acest moment avem declarațiile de la Partidul Social Democrat și nu am de ce să nu cred în sinceritatea acestor declarații. Dânșii au spus că nu vor să guverneze cu partidul AUR. Eu cred acest lucru, pentru că ar fi putut duce discuţiile în acea zona. Ar fi putut măcar să încerce. Nu e sigur însă dacă AUR ar fi fost de acord, pentru că ei au interesul să avem alegeri anticipate.

– Este AUR, în acest moment, cea mai puternică forță politică din România?

– Potrivit sondajelor, da. În 2024 nu au fost.

„Și PNL-ul și-a mai schimbat poziția”

– UDMR este o formațiune condamnată la colaborare politică, așa cum adesea admite președintele Kelemen Hunor. Acum, însă, pare că nu mai e aşa. Ce s-a schimbat?

– Eu cred că din anumite interese politice și orgolii s-a ajuns aici. Unii au făcut judecăţi de natură politică eronate şi aşa am ajuns în acest blocaj.

– Cine?

– Am vorbit cu colegi care sunt de multă vreme în politică şi mi-au spus că nu-și amintesc ca vreodată în România să fie existat un asemenea blocaj, în care de aproape două luni să nu avem un guvern.

Eu cred că prima eroare a fost din partea Partidului Social Democrat, care crezuse că, dacă îl demit pe domnul Bolojan, PNL se va întoarce foarte repede la masa negocierilor. Experiența politică din PNL poate i-a determinat să creadă acest lucru – că au mai fost președinți la PNL care, după ce au fost debarcaţi, şi-au pierdut poziţiile în partid. A fost greșeala politică și după aceea a intervenit o stare de nervozitate pe scena politică. Au contribuit și orgoliile la această stare de nervozitate și aici am ajuns.

Trebuie să spun că și PNL-ul și-a mai schimbat poziția. La început, și Partidul Național Liberal a spus că ar vota un guvern monocolor PSD, după aceea și-a schimbat această poziție și spune că votează numai în condițiile în care PSD ar fi de acord să semnăm acel acord politic. Deci aceste metamorfoze, totuși, au afectat. Deci nu pot să spun că numai Partidul Social Democrat poartă vina pentru această situație. Au fost mult prea multe linii roșii și aceste linii roșii ne-au dus în acest blocaj.

„Desemnarea Guvernului Veştea a fost cea mai groasă linie roşie”

– Care considerați că este cea mai groasă linie roșie care a fost încălcată?

– Cea mai groasă, după certurile permanente pe care le-am avut, eu cred că totuși a fost desemnarea domnului Veștea. În momentul desemnării domnului Tomac, preşedintele Nicuşor Dan era într-o situaţie destul de ingrată, pentru că nu avusese o propunere din partea partidelor. Acolo am înţeles raţiunea desemnării.

Dar, în al doilea caz, cu domnul Veştea, câtă vreme domnul Tomac a renunţat la mandat, trebuia să convoace partidele pentru discuţii. Iar faptul că a desemnat pe cineva dintr-o tabără a opozanţilor dintr-un partid politic, fără să se consulte cu preşedintele partidului, cred că a fost o greşeală. Şi cred că a trecut peste o linie roşie.

De multe ori, în politică avem situații care pot fi puse sub semnul întrebării din punct de vedere moral. Dar, în acest caz, cred că s-a mers prea departe cu desemnarea domnului Veștea. Și s-a mai produs o consecință. A antagonizat și mai mult scena politică prin acea desemnare, care era oricum tensionată deja în acel moment. Cu această desemnare domnul Nicușor Dan, din păcate, a turnat gaz pe foc.

– Dar gestul acesta considerați că a arătat putere sau a arătat slăbiciune?

– A arătat tactică, după părerea mea. Dar nu știu dacă a fost o tactică bine gândită din partea domnului președinte.

Cine e „sistemul”. „Poza cu Nicușor Dan și Pahonțu alimentează teoria”

– Vă rog frumos să ne descrieți dumneavoastră sistemul, rolul și influența lui în politica de acum.

– Nu știu dacă sunt eu persoana potrivită sau dacă am cunoștințele necesare să mă exprim în acest domeniu. Dar în România există de mult această naraţiune că sistemul, serviciile secrete au anumită influență în politica românească. Pot să văd și eu aceste ipoteze, cunosc și eu aceste teorie. Nu am dovezi în acest sens, dar nici nu pot să exclud că această teorie n-ar putea să fie adevărată într-o oarecare măsură.

Acea poză de la Bruxelles, când domnul președinte Nicușor Dan a luat masa la o discuție politică, unde a fost prezent și domnul Pahonțu, cred că alimentează această teorie. Cred că ar putea fi verosimil să credem că există oarecare influență în politica românească, fără să vă pot da niște dovezi, probe concrete în acest sens.

– Păi, și care ar fi interesul sistemului?

– Sunt foarte multe teorii, legate de pensiile militare, de exemplu, unde domnul Bolojan a avut o poziție destul de tranșantă. Există şi o teorie în legătură cu reforma pensiilor magistraților. Din cauza reformei, judecătorii ar fi supăraţi pe domnul Bolojan. A existat explicaţia că hotărârea Tribunalului Ilfov cu privire deciziile interne ale PNL a luată fără competenţă, au explicat juriştii.

– Ce spune despre lumea politică din România că un deputat are doar bănuiala asta?

– Că sunt anumite fenomene care se petrec în spatele cortinei. Nu vreau să zic de fier. Se petrec într-un mod netransparent şi influențează anumite chestiuni în viața politică. Cam asta ar fi concluzia mea

– UDMR este acum un arbitru pe scena politică sau un jucător?

– Iertaţi-mă, cu 6% să fim arbitru în politică… Şi când am fost în coaliție am încercat să-i convingem pe parteneri să renunțăm la acele certuri permanente. La acea gâlceavă permanentă. În urma acestor certuri a crescut partidul AUR.

Sigur, e foarte dificil să guvernezi când ai viziuni diferite. Și erau patru partide care formau coaliţia de guvernare. Nu a fost uşor. Dar cred că am întrecut măsura cu acele certuri, care au dus şi la destrămarea coaliţiei. Dar trebuie să găsim colaborare. Altfel, ce să facem? Să lăsăm ţara să fie condusă de George Simion și de Călin Georgescu? Asta dorim să facem?