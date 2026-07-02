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Politic

INTERVIU VIDEO Ce gândeşte senatorul care l-a propus premier pe Patriarhul Daniel. „Pe noi preşedintele nu ne-a făcut niciodată extremiști”

Laurențiu Ungureanu
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Senatorul Clement Sava susține că România are nevoie de o soluție „din afara cercului politic” pentru a ieși din blocajul actual și propune o variantă fără precedent în dezbaterea publică: desemnarea Patriarhului Daniel (74 de ani) pentru funcția de prim-ministru. El susţine că propunerea nu e o glumă şi explică de ce crede că liderul spiritual ortodox este potrivit pentru această funcţie. Are și alte soluții însă.

  • În interviu, senatorul ales pe listele SOS România vorbeşte şi despre motivele pentru care a susţinut Guvernul Eugen Tomac, a votat Guvernul Adrian Veştea şi ar susţine un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. 
  • Clement Sava este vicelider al Grupului parlamentar „Pace – Întâi România”, care reunește 10 senatori proveniți din SOS România, POT și AUR, care s-au desprins sau au fost excluși din aceste formațiuni după alegerile parlamentare.
  • Senatorul respinge eticheta de „extremist” asociată grupului său parlamentar și susține că dialogul cu președintele Nicușor Dan și cu alte formațiuni politice a fost unul deschis, inclusiv în contextul negocierilor recente pentru formarea unui guvern.
  • Mai jos, senatorul Sava explică de ce Patriarhul Daniel ar fi potrivit pentru funcția de premier, ce exemplu istoric invocă în susținerea ideii sale, exemplu pe care tot el îl desființează însă categoric: „Tot ce s-a întâmplat în acea perioadă a fost negativ pentru România”
  • Senatorul avansează însă și ideea unei variante de alt guvern pe care el și colegii săi sunt gata să o susțină.