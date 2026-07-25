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Actualitate

INTERVIU VIDEO. Cum este, de fapt, Generația „Beach, please!”. „Școala a devenit irelevantă pentru formarea lor” 

Gabriel Bejan
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„Este o generație mai tolerantă decât am fost noi, iar asta mă liniștește”, spune Doru Căstăian, profesor de liceu în Galați și de filozofie la universitate, într-un interviu pentru HotNews, după ce a mers la festivalul de trap „Beach, please!”, de la Costinești, împreună cu fiul său de 15 ani. 

  • Profesorul Doru Căstăian a vrut să vadă și să înțeleagă de ce ascultă adolescenții această muzică atât de blamată, pentru vulgaritatea și simplitatea ei. 
  • Inevitabil, profesorul a făcut și o comparație cu generația sa: „Dacă pe vremuri artistul devenea, poate, un model pentru cel care-l asculta, nu cred că acum se mai întâmplă asta”. 
  • O frază pe care un adolescent i-a spus-o la festival l-a făcut, spune el, să înțeleagă de ce nu trebuie părinții să fie îngrijorați de muzica pe care o ascultă copiii lor. 

– Domnule profesor, în primul rând v-aș întreba de ce ați fost la festivalul „Beach, please!”?
Doru Căstăian: Am fost acolo cu băiatul meu de 15 ani, care și-a dorit foarte mult să meargă la festival, mai exact să vadă câțiva artiști pe care îi ascultă și care îi plac. 

Motivația lui s-a legat cumva de a mea, pentru că de mult îmi doream să ajung la acest festival și să încerc să văd și să înțeleg, de la fața locului, ce se întâmplă acolo. 

Am fost cu el la câteva dintre serile festivalului, nu la toate, dar am fost la fața locului. Cred că mi-am făcut o idee cumva. 