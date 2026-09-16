INTERVIU VIDEO De ce întârzie Nicușor Dan nominalizarea unui premier: „Ia un om nehotărât și dă-i putere – va deveni și mai nehotărât”, spune un fost ministru care l-a susținut pe Dan 

Radicalii din România nu au majoritate, „dar dacă în România se va prăbuși democrația, ceea ce e posibil, asta se va datora, în primul rând, prostiei democraților”, spune Theodor Paleologu, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Paleologu povestește de ce a refuzat invitația lui Nicușor Dan de a-i fi consilier.

„Dacă ne uităm în trecut, vedem că unul dintre motivele pentru care au ajuns la putere partidele sau mișcările fasciste este slăbiciunea justiției. Cel mai important motiv pentru care Garda de Fier a progresat este faptul că asasinii nu au fost condamnați” .

Paleologu remarcă ceva despre Grindeanu: „Am spus în repetate rânduri că a fost marioneta lui Dragnea, ceea ce e adevărat. Dar nu e tot adevărul. Există și o altă parte a adevărului: totuși, Grindeanu l-a călcat pe nervi pe Dragnea, pentru că n-a făcut tot ce voia el”. Ce așteaptă de la PSD.

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Theodor Paleologu l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, dar spune că aproape toate deciziile președintelui sunt contrare celor pe care le-ar fi luat el. „Este evident că neuronii președintelui se învârt într-un sens, iar neuronii mei se învârt în celălalt sens”, spune fostul ministru al Culturii.

Theodor Paleologu, în studioul HotNews

„Politica românească e ca un meci de fotbal din Divizia D”

HotNews: Domnule Paleologu, ce credeţi că au înţeles partidele radicale, câtă vreme simpatizanţii lor sunt majoritari?

Theodor Paleologu: Dar ei nu sunt majoritari. Deocamdată. Adică nu au peste 50%. În sondaje, într-adevăr, AUR stă bine. Eu sunt absolut de acord că prestația celorlați este lamentabilă. De altfel, spun în cartea mea, „Ce ne facem cu atâţia proşti”: dacă în România se va prăbuși democrația, ceea ce e posibil, asta se va datora, în primul rând, prostiei democrațiilor.

E foarte interesant cum acești pretinși patrioți sunt de o incultură totală în ceea ce privește țara noastră și istoria ei. În plus, siluiesc limba română. Recunoști un suveranist după câte greșeli de gramatică face. E vorba de foarte multă incultură și de o necunoaștere a istoriei românești, pur și simplu.

– Şi credeţi că nu au niciun merit?

– Nu. Nu e niciun merit. Politica românească, am spus-o de foarte multă vreme, e ca un meci de fotbal între echipe foarte proaste din divizia D.

O tabără câștigă doar pentru că cealaltă și-a arătat inepția totală. Singura valoare sigură în politica românească este prostia adversarului. Și pe asta poți miza.

Responsabilitatea justiției pentru ce se întâmplă

– Acum se vorbeşte şi despre scenariul AUR la guvernare…

– Poate cei de la PSD se gândesc că, dacă constituie un guvern cu AUR acum, o să vadă lumea că AUR e la fel ca celelalte partide sau că nu fac nicio mare brânză. S-ar putea ca această logică să fie periculoasă.

De altfel, dacă ne uităm în trecut, vedem că unul dintre motivele pentru care au ajuns la putere partidele sau mișcările fasciste este slăbiciunea justiției. Cel mai important motiv pentru care Garda de Fier a progresat este faptul că asasinii nu au fost condamnați.

Codreanu a ucis cu sânge rece și a fost achitat. Este o rușine pentru justiția română din acea perioadă, din 1924. Și nu este o opinie personală, este opinia unuia dintre cei mai mari juriști și avocați de atunci, și anume bunicul meu, Mihail Paleologu. Și nu e adevărat că Codreanu era în legitimă apărare, pentru că atunci când ești în legitimă apărare, glonțul nu intră prin spate.

Al doilea motiv este reprezentat de complicitățile altor partide. Nici partidul fascist în Italia, nici partidul nazist în Germania nu ar fi ajuns la putere dacă conservatorii italieni și germanii nu s-ar fi aliat cu ei. Nu era o fatalitate ca Hitler să ajungă la putere.

„Georgescu merita condamnat pentru propagandă legionară”

La noi avem deja, în mod evident, un element foarte important: o justiție capturată. O justiție care funcționează în favoarea mafioților, complet decredibilizată. Care nu m-ar mira să-l achite pe Georgescu.

În mod normal, Georgescu n-ar fi trebuit să ajungă să candideze în 2024. El merita să fie condamnat pentru propagandă legionară. Deci avem, pe de-o parte, o justiție slabă, complice cu mafioții și cu suveraniștii.

„Există o suprapunere parțială între PSD și AUR”

Şi avem şi o complicitate politică: în realitate, sunt numeroase persoane din PSD, chiar din PNL, care sunt la fel ca cei din AUR. Există o suprapunere parțială între PSD și AUR. Oameni precum Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu sunt, de fapt, AUR-işti.

– Ei nu mai sunt în PSD…

– Vreau să spun că avem deja elemente pentru o catastrofă. Eu mă aștept să se întâmple o catastrofă.

Pentru că societatea românească nu se trezește. Responsabilii principalelor partide sunt de o inconștiență absolut consternantă. Iar președintele e rupt de realitate.

„În locul lui Nicuşor Dan, eu aş fi numit un premier de la PSD”

– Preşedintele sugerează că actualul leadership al PSD s-ar putea să fie mai bun decât cel care ar putea urma şi care s-ar alia cu AUR…

– Cu Grindeanu nu ştii niciodată, nu poţi avea prea mare încredere în el. Eu l-am susținut pe Nicușor Dan pentru că nu exista altă variantă plauzibilă în analiza mea. Însă, eu aș fi făcut totul altfel decât a făcut el. Totul ar fi fost diferit de la început. Și nu spun asta acum. Am spus-o atunci.

În mai sau iunie 2025 am spus că aș numi un premier de la PSD. Cred că l-aș fi numit pe Victor Negrescu. Pentru că pe atunci puterea lui Grindeanu nu era încă consolidată în PSD. Problema cu Grindeanu e că nu pot avea încredere în „Marchiza de Nordis”.

Pur și simplu, nu am încredere în el. Sigur că nu-i la fel de nociv ca Dragnea. De acord. Dar tot nu pot avea încredere în el.

„Nu l-aș fi numit pe Veștea sub nicio formă”

De asemenea, în locul lui Nicușor Dan, m-aș fi dus la înmormântarea lui Iliescu și aș fi ținut discurs. Și aș fi spus ce mă separă de Iliescu și cât de mult l-am detestat pe Iliescu.

El a preferat să rămână închis la el în birou. M-aș fi dus la Davos. M-aș fi dus la ONU. Nu m-aș fi dus la Washington, unde a spus că România pune la dispoziția procesului de pace din Orientul Apropiat expertiza românească. E foarte amuzant cum în doar două minute a spus ceva atât de comic.

Nu l-aș fi numit pe Veștea sub nicio formă. Aproape toate alegerile lui sunt contrare cu ceea ce aș fi făcut eu. De-aia nu avea absolut niciun sens să accept oferta lui de a fi consilier. Este evident că neuronii președintelui se învârt într-un sens, iar neuronii mei se învârt în celălalt sens. Fix în celălalt sens.

Băsescu? „Chiar dacă nu știe multe lucruri întreabă”

– Dar înțelegeți totuși ce face președintele Dan, chiar dacă nu sunteți de acord?

– Înțeleg parțial care sunt calculele lui. Dar cred că se înșală în calcule chiar dacă e matematician. Calculele politice diferă foarte mult de calculele din matematică.

Și cred că pentru a face față acestei funcții atât de înalte, e nevoie de cultură. De cultură politică, de cultură istorică, de cultură filosofică. Și președinții noștri n-au prea avut așa ceva. Sigur că am avut un instinctiv precum Băsescu, care chiar dacă nu știe multe lucruri întreabă. În rest, Klaus Iohannis şi Nicușor Dan sunt oameni care nu au cultura necesară pentru a face față acestei funcții atât de înalte. Şi nici nu întreabă, fac numai după capul lor.

Asta-i soarta României. Și mie îmi pare foarte rău să spun, până acum, până în 2026, cel mai bun președinte rămâne tot Băsescu, cu toate defectele lui. Și vai de țara asta în care cel mai bun rămâne Băsescu. De altfel, i-am scris lui Băsescu că obiectiv, el e până acum cel mai bun președinte. Și că nu-i un compliment. Și el mi-a răspuns: „Da, știu, chior în țara orbilor”. Asta este.

„Zero. Nada”

– Există fanatism și în tabăra pro-europeană?

– Evident că da, există fanatism. Oamenii se fanatizează foarte mult pe rețelele de socializare. Rețelele de socializare sunt un instrument fabulos de fanatizare pentru că emoțiile invadează mintea. Emoțiile le întunecă oamenilor mințile și atunci se reped. Și nu e bine.

– Care e cel mai inteligent lucru pe care îl face George Simeon?

– Nu văd nimic inteligent în ce face George Simion. Zero. Nada.

– Ce nu înțelege Nicușor Dan despre putere?

– Mai nimic. Mai mult de atâta. I-am dat cartea mea despre „Patologiile puterii”. Şi i-am scris o dedicaţie, cu convingerea că avea să câştige alegerile. Însă îmi dau seama că n-a citit cartea și probabil nici nu o să o citească. Sunt pagini despre el. Cartea e scrisă cu mult înainte ca el să candideze. A apărut în Franța în iulie 2024.

Dar sunt pagini în care aproape că îl descriu pe el. Ia un om nehotărât și dă-i putere: va deveni și mai nehotărât. Am pasaje despre abulie, despre incapacitatea de a lua decizii.

Până acum nu a numit ambasadori. A trecut mai mult de un an. Nu a numit ambasadori în posturi în care trebuie numiți ambasadori. Este absolut incalificabil acest lucru. În mod normal, o ambasadă nu trebuie să rămână fără titular mai mult de două săptămâni. Este absolut scandalos că nu face numirile pe care poate să le facă în diplomație. Pentru că habar n-are, nu cunoaște domeniul, dar nici nu întreabă.

Despre Ilie Bolojan

– Ilie Bolojan, în schimb, are imaginea, reputația opusă omul care e eficient, care știe ce face. Vă întreb tot cu referire la titlul cărții, unde este prost Ilie Bolojan?

– Să știți că nu-l cunosc suficient de bine pe Ilie Bolojan. Mi-a făcut o impresie foarte bună pe vremea când era primar la Oradea și admir ce-a făcut acolo. Ca fost ministru al Culturii, lui i-aș da premiul I pentru modul în care a avut grijă de patrimoniul cultural urban al orașului. Și e un model pentru ceilalți primari și deținători de putere locală.

Însă faptul că cineva e bun primar nu-l face neapărat bun prim ministru sau președinte. Eu cred că românii ar trebui să depășească această prejudecată cu totul falsă că un bun primar e neapărat bun oriunde l-ai pune.

Tot votăm primari ca președinți și am văzut Iohannis era cu totul depășit de funcția prezidențială. Nicușor Dan este depășit de funcția prezidențială. Deci să terminăm cu marota asta cu primarii: dacă e bun gospodar înseamnă că o să facă treabă grozavă la scară națională.

„Dan și Bolojan sunt cinstiți, muncitori, însă ranchiunoși”

Cred că Nicușor Dan și Bolojan seamănă foarte mult în sensul că sunt doi oameni de la țară, din Ardeal, buni gospodari, onești, cinstiți, muncitori, însă ranchiunoşi, supărăcioși și din aceia care țin minte. Țin ranchiuna, ciuda.

Am ajuns în situația ca ei să nu-și mai vorbească practic, dar se uită așa cu ciudă unul la altul peste gard. Seamănă unul cu altul.

Sigur că Bolojan, ca primar al Oradei, are un bilanț infinit mai bun decât Nicușor Dan, ca primar al Bucureștiului. Eu i-am spus lui Nicușor Dan ce cred, și anume că e mult mai important să fii primar al Bucureștiului decât președinte al României.

Pentru că un primar al Bucureștiului are șansa să lase în urma lui lucruri vizibile pentru decenile și poate secolele următoare. Un președinte are nevoie de anumite calități pe care nu le are Nicușor Dan, nu le-a avut nici Iohannis, parțial nici Băsescu.

„Dacă citim Constituția, ne dăm seama că președintele trebuie să fie un animal cuvântător”

– Cum adică?

– Președintele deține sacerdoțiul logosului. Este marele preot al cuvântului. Or, dacă un președinte nu vorbește, nu este în stare să comunice, îi lipsește un atribut esențial al funcției prezidențiale.

Dacă citim Constituția, ne dăm seama că președintele trebuie să fie un animal cuvântător, nu bun la matematică sau la fizică. Sigur, rigoarea gândirii științifice este extraordinar de importantă.

Cea mai importantă realizare a lui Sorin Grindeanu, în viziunea lui Theodor Paleologu

– Care este cel mai bun lucru pe care îl puteți spune despre Sorin Grindeanu?

– E un lucru bun, totuși: l-a nemulțumit pe Dragnea. Asta este cea mai importantă realizare din cariera lui Grindeanu. Am spus în repetate rânduri că a fost marioneta lui Dragnea, ceea ce e adevărat.

Dar nu e tot adevărul. Există și o altă parte a adevărului și aș vrea să fac o amendă onorabilă pe acest subiect: totuși, Grindeanu l-a călcat pe nervi pe Dragnea, pentru că n-a făcut tot ce voia el.

Pe Dragnea îl poți foarte bine imagina în filme cu mafioți care te execută dacă calci strâmb în viziunea lui. Cel mai demn lucru din toată cariera lui Grindeanu este votul de cenzură al PSD-ului din 2018. Pentru asta merită o doză de respect. Mică, dar merită totuși.

Cine crede că e cel mai inteligent politician

– Care politicianul pe care-l consideraţi cel mai inteligent?

– Activ, în momentul de faţă? Mi-e foarte greu să spun. Nemaifiind eu însumi în politică, îmi e greu să mă pronunţ. Nu vreau să ierarhizez, dar trebuie să vă spun ceva: am criticat USR pentru faptul că i-a propus pe Barna şi apoi pe Lasconi pentru Preşedinţie.

Dar am impresia că Dominic Fritz este până acum cel mai răsărit dintre liderii USR. Inclusiv în comparaţie cu Nicuşor Dan. Pentru că Dominic Fritz are o cultură politică, istorică, are o experiență care îl face mult mai capabil să înțeleagă politicul.

Nu este atât de obtuz cum s-au dovedit Barna, Drulă şi Lasconi.

Iar la PNL sigur că privesc cu simpatie evoluțiile din ultima vreme. Am o anumită simpatie pentru eforturile lui Bolojan.

Un gest bun al lui Iohannis: numirea lui Luca Niculescu la Paris

– Un politician pe care îl considerați slab și care v-a surprins făcând totuși ceva inteligent?

– Se mai întâmplă uneori, ca o persoană cum e Iohannis să facă o numire bună într-o funcție. De pildă, l-a numit pe Luca Niculescu ambasador la Paris. Ar fi putut să numească tot o nulitate și acolo – în general, el avea o predilecție pentru oamenii mai mediocri decât el.

Problema e că nu prea am surprize bune. Aș vrea să pot să răspund mai mult, mai elocvent la întrebarea dumneavoastră, dar nu reușesc. Regret.

„Este absolut ruşinos pentru magistratură”

– Care este instituția statului român care s-a comportat cel mai prost în ultimii ani?

– Curtea Constituţională. Ah, nu, stați puțin! CCR, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt organele justiţiei.

Compromiterea totală a Justiției de către reprezentanții ei este o catastrofă pentru democrație. Și, să fie foarte clar, aici nu e vorba de o campanie împotriva justiției! Cei care au decredibilizat justiția sunt cei din fruntea sistemului judiciar.

Magistrații trebuie să înțeleagă că disprețul cu care sunt priviți de mare parte din societatea românească vine de la Lia Savonea, doamna de la Curtea de Apel, fosta președintă a CSM. Oamenii aceştia nu au niciun fel de valoare, dar prestația lor publică suscită dispreț și furie. Iarăși suntem în situația asta de a constata că, în democrație, conducătorii îi reprezintă pe cei pe care îi conduc. Adică, dacă nu se întâmplă nimic din interiorul magistraturii, Savonea este imaginea magistraturii. Îmi pare rău. Dar cum e posibil ca Lia Savonea să fie în funcția în care este? Este absolut rușinos pentru magistratură!

– Păi, nu s-a mai înscris nimeni, a zis şi preşedintele.

– Trebuie să vă spun ceva legat de Nicușor Dan. Din toate explicațiile cretine care puteau fi date pentru ce-a făcut, a ales-o pe cea mai cretină. Și anume că nu s-a înscris nimeni la concurs. E consternant din partea unui om care, așa zicând, cunoaște sistemul judiciar de 100 de ori mai bine decât noi, după cum el însuși a spus. Ei bine, dintre toate explicațiile stupide posibile, a ales-o pe cea mai stupidă.