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INTERVIU VIDEO Un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai dezvăluie o mare problemă a învățământului românesc: „De pe băncile şcolilor vin indivizi pregătiţi să fie lupi într-o societate de lupi”

Laurențiu Ungureanu
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Elevii noștri nu sunt învățați să lucreze în echipă. În școală se premiază doar meritul individual, explică profesorul de filosofie Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca într-un interviu pentru HotNews.

  • Din școli și din facultăți alimentăm în permanenţă ţesutul social cu egoişti”.

„E adevărat că ne fură francezii apa din Lacul Vidraru? Cum o fac? Vin cu camioanele?”

HotNews: Domnule profesor Ciprian Mihali, trăim o perioadă de criză politică, de multă incertitudine și observăm cum principalii lideri politici folosesc emoţia în comunicările lor. Care e consecinţa?
Ciprian Mihali: Capacitatea noastră de a raționa slăbește. De aceea, noi n-am avut succes în societatea românească în ultimii ani cu argumente raționale. 

De pildă, oamenii vor să afle că românii sunt furaţi în ţara lor de către străini. Nimeni nu vrea să vadă cifre: cât importăm, cât exportăm etc. Asta nu stârneşte nicio emoţie. De aceea toate aceste mesaje sunt comunicate emoţional. Şi sunt făcute să scurtcircuiteze. Să nu-ţi permită să pui întrebări suplimentare.

De exemplu, e adevărat că ne fură francezii apa din Lacul Vidraru? Cum o fac? Vin cu camioanele? Cât i-ar costa? Asta nu există. Există doar imaginea copleşitoare că suntem furaţi.

Asta se întâmplă pentru că nu mereu putem înţelege emoţiile. De pildă, există frici reale şi frici închipuite, dar amândouă sunt trăite la fel de intens. Problema este că, dacă încărcătura afectivă devine prea mare într-o relație socială, discernământul slăbește.