Interzis în Europa, aclamat în Istanbul. Kanye West a umplut cel mai mare stadion din Turcia cu peste 100.000 de fani

Rapperul american Kanye West a susținut primul său concert live la Istanbul, Turcia, pe 30 mai 2026. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rapperul american Kanye West, căruia i s-a interzis să concerteze în mai multe țări din cauza unor declarații antisemite din trecut, a atras peste 100.000 de fani la un concert susținut sâmbătă seara la Istanbul, scrie Reuters.

Cântărețul, cunoscut și sub numele de Ye, s-a confruntat cu o val de nemulțumiri în toată Europa în această vară, mai multe concerte ale sale fiind anulate în urma unor remarci antisemite făcute de-a lungul anilor, inclusiv declarații în care îl lăuda pe Adolf Hitler și publicarea de conținut care folosea imagini naziste.

La prima sa apariție în Europa din 2014 și prima în Turcia, Ye a cântat timp de două ore pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul în fața unui public de 118.000 de persoane, a relatat agenția de stat Anadolu.

Ye performs “Can’t Tell Me Nothing” in Turkey for the biggest ticketed concert crowd of his career so far 🇹🇷🔥 pic.twitter.com/5wVpHsIM4v — Kurrco (@Kurrco) May 30, 2026

Printre spectatori s-au numărat fani din Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Italia, Rusia, Polonia și Orientul Mijlociu, a precizat Anadolu.

Rapperul în vârstă de 48 de ani urmează să concerteze în Olanda pe 6 și 8 iunie.

Ye s-a confruntat cu o reacție negativă la nivel global, nu în ultimul rând pentru lansarea piesei „Heil Hitler”, o melodie care promovează nazismul.

În aprilie, Marea Britanie i-a refuzat lui Ye intrarea pe teritoriul țării pe motiv că prezența sa nu ar fi în interesul public, forțând anularea unui concert planificat la Wireless Festival din Londra.

Tot în luna aprilie, el a amânat și un spectacol la Marsilia, după ce au apărut informații că guvernul francez ar fi încercat să-l blocheze, iar un concert în Polonia a fost, de asemenea, anulat ulterior.

În luna ianuarie, rapperul a cumpărat o pagină întreagă în Wall Street Journal pentru a-și prezenta scuze oficiale pentru declarațiile din trecut și pentru comportamentul său, pe care l-a atribuit unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare netratate.