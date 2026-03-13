Înțelegere între PSD și PNL. Daniel Băluță a primit bulevardele în administrare, Ciprian Ciucu poate să facă audit la STB și Termoenergetica

După 3 ședințe consecutive care nu s-au ținut din lipsă de cvorum ca urmare a tensiunilor politice dintre primarul PNL Ciprian Ciucu și consilierii PSD, vineri, consilierii generali de la toate grupurile politice au participat la ședință, și toate proiectele de pe ordinea de zi au fost supuse la vot și au trecut.

Prin urmare, cele 8 bulevarde din Sectorul 4, cerute de primarul Daniel Băluță, rămân în administrarea Primăriei de Sector, însă doar până la finalul anului 2030. Inițial, primarul general Ciprian Ciucu declara că Sectorul a făcut acolo lucrări pentru care nu a avut permisiunea Consiliului General, iar Daniel Băluță „cere ceva ilegal”.

Consiliul a aprobat și împuternicirea Termoenergetica să facă actualizarea diagramei de reglaj pentru plata gigacaloriei și modul în care se realizează acordarea de despăgubiri. Mai precis, ca bucureștenii care au primit căldură sub parametri să aibă facturile diminuate.

Proiectul a fost inițiat de PSD după ce în ianuarie sute de blocuri din oraș au rămas fără apă caldă în urma unor avarii.

Consiliul a votat pozitiv și solicitările primarului general Ciprian Ciucu care a primit undă verde să facă auditul extern la STB și Termoenergetica, să majoreje prețurile la locuințele convenabile, cele închiriate de Administrația Fondului imobiliar la prețuri reduse, și să demareze exproprierile pentru lărgirea bd. Dimitrie Pompeiu, prelungirea liniei de tramvai de acolo până la bd. Barbu Văcărescu și amenajarea unui park&ride.

Un nou consilier a depus jurământul

La ședința Consiliului General au participat 52 de consilieri (36 în sală, iar 16 în online), de la toate grupurile politice. Ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectele inițiate de primarul Ciprian Ciucu, iar consilierul REPER – Diță Georgiana – a depus jurământul. În acest moment blocajul din Consiliul General este înlăturat, iar primarul Ciprian Ciucu are o majoritate, dar una foarte subțire care depinde de votul fiecărui consilier.

„După aproape două luni de pauză avem un Consiliu General funcțional. Pe mine m-au încurcat foarte mult aceste două luni pentru că aveam propuse o serie de reforme pe care trebuie să le abordăm pas cu pas. Am avut negocieri politice. Acest lucru este normal. Nu pot să spun că în acest moment mă bazez pe o majoritate clară, ci mai degrabă pe o majoritate conjuncturală. E drept, m-am bazat până acum pe PNL, USR, REPER, PMP și FD. Astăzi mă bucur că PSD, PPUSL și AUR au participat la ședință. Apreciez faptul că pe lângă partidele care m-au susținut până acum și partidul AUR a votat proiectul privind demararea unui audit la STB”, a declarat Ciucu după ședința CGMB.

Facturile la apă caldă a bucureștenilor

Consiliul General a aprobat cu 40 de voturi pentru și 12 abțineri, împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să facă actualizarea diagramei de reglaj pentru plata gigacaloriei și modul în care se realizează acordarea de despăgubiri pentru utilizatorii față de care nu au fost acordate despăgubiri pentru utilizatorii care nu au fost respectate prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice și la continuitatea serviciului prestat.

„Această diagramă de reglaj va fi elaborată în aproximativ 6 luni, fiindcă este un calcul elaborat”, a explicat Roxana Ionescu, director la Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Capitalei, în timpul ședinței.

Abia atunci vom afla cât plătesc bucureștenii racordați la rețeaua de termoficare dacă primesc apa caldă la parametri necorespunzători.

„ADI Termoenergetica a fost împuternicită să verifice dacă oamenii plătesc în plus față de ceea ce primesc. Am înțeles că este o analiză care durează, pentru că tehnic durează să iei bloc cu bloc, centrală cu centrală, cel puțin șase luni. O să vedem atunci dacă sunt probleme, cei care nu primesc, e normal să nu plătească”, a declarat Ciucu.

Cele 8 străzi și bulevarde dorite de primarul Băluță

CGMB a aprobat cu 33 voturi pentru și 13 abțineri, transferul celor 8 artere – Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Emil Racoviță, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Bulevardul Tineretului, Strada Sergent Ion Iriceanu, Bulevardul Gheorghe Șincai, Șoseaua Giurgiului și Șoseaua Olteniței – în administrarea Primăriei Sectorului 4, până la finalul anului 2030.

În cazul în care Primăria Capitalei are lucrări de termoficare sau de infrastructură acolo, Primăria Sectorului 4 este obligată să predea respectivul amplasament până la finalizarea lucrărilor. În cazul nerespectării, dreptul de administrare dat Sectorului 4 încetează.

Consiliul General a transferat aceste bulevarde în administrarea Primăriei Sector 4 în 2017, pentru a amenaja parcări, iar după finalizarea lucrărilor, Sectorul era obligat să le dea înapoi la Primăria Capitalei, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar Primăria Sectorului 4 a amenajat acolo parcări cu plată, de unde încasează bani.

Inițial, Daniel Băluță a cerut ca bulevardele să rămână în administrarea Sectorului 4 până la amortizarea lucrărilor făcute acolo, dar apoi, în urma negocierilor, termenul a scăzut la 5 ani.

Întrebat de ce totuși a pus proiectul pe ordinea de zi, în condițiile în care în urmă cu o săptămână a reclamat mai multe probleme, Cicu spune că a fost eliminată problema principală.

„Principalul viciu de ordin legislativ al proiectului trecut era că făcea apel la amortizare, care înseamnă 25 de ani, ceea ce nu există, nu poți să amortizezi domeniul public într-un număr de ani. Asta se referă la Codul Civil. Așa ceva este un nonsens. Între timp, probabil că a îndeplinit condițiile să fie pus pe ordinea de zi, nu am stat să verific”, a declarat Ciucu.

Audit extern la STB și Termoenergetica

Consiliul general a aprobat cu 31 voturi pentru și 13 abțineri ca Primăria Capitalei să achiziționeze un audit extern la STB și Termoenergetica pentru evaluarea situației financiare a celor două companii unde acționar este Consiliul General.

Prețuri mai mari pentru locuințele convenabile

Contractele pentru locuințele convenabile sunt încheiate pe 2 ani, de la data noii convenții,iar cele sociale pe 5 ani, de la data actului adițional. Noile tarife intră în vigoare în termen de 60 de zile și vizează atât locuințele convenabile cât și cele sociale și de necesitate. Contractele trebuie reînoite până la finalul anului.

Beneficiarii contractelor de închiriere ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu nivelul salariului minim net pe economie, li se va calcula o chirie care să nu depășească 10% din cuantumul veniturilor nete cumulate ale familiei, realizate în ultimele 12 luni.

Tarifele sunt în funcție de zonă, 28/mp în zona centrală și 12 lei/mp la periferie. De exemplu, pentru un apartament de 60 mp în zona cetrală, chiriașii vor plăti 1.680 lei, iar la periferie 720 lei. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că prețurile cresc de aproximativ 8 ori, de exemplu, înainte chiria pentru un apartament de 3 camere, în centru, fiind de circa 170 lei/lună, un preț foarte mic.

„Aceste prețuri nu au fost indexate de 20 de ani, este o măsură minimală pe care trebuie să o luăm, dar nu este suficient. Ieri am spus Poliției Locale să meargă cu Corpul de control al primarului, să verifice cine ocupă aceste locuințe, înțeleg că sunt oameni care au făcut acolo Airbnb, care le subînchiriază. Fiind 4.000, nu pot fi verificate foarte rapid toate, dar vom începe. Mai sunt și acele spații cu altă destinație unde stau diferite entități juridice, foarte multe ONG-uri și fundații, nu am nimic cu ele, dar înțeleg că subînchiriază la alții, sunt și partidele. După 20 de ani începem să facem lumină în patrimoniul Bucureștiului”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Proiectul a fost adoptat cu 41 de voturi pentru și 5 abțineri.

Exproprieri pentru lărgirea străzii Dimitrie Pompeiu

Exproprierea terenurilor necesare lărgirii bd. Dimitrie Pompeiu, extinderea liniei de tramvai până la bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șoseaua Pipera și stra. Fabrica de Glucoză și construire parcare park&ride.

Suprafața de teren care trebuie expropriată este de 79.000 mp, dintre care circa 35.000 mp sunt proprietate privată, iar valoarea estimată a exproprierilor este de aproape 76 milioane lei. Banii trebuie consemnați în conturi până la finalul anului 2026.

Teren pentru curtea unei grădinițe din Sectorul 6

Consiliul General a aprobat și transferul unui teren de 5.400 mp de pe bd. Iuliu Maniu 11 la Primăria Sectorului 6 pentru a se amenaja un spațiu de învățare în aer liber pentru Grădinița 274 și creșa care se construiește în vecinătate.

Consiliul General a mai aprobat și împuternicirea Consiliului Local Sector1 să cumpere mai multe terenuri pentru efectuarea lucrărilor la „Promenada Verde” și achiziționarea unei bucăți din „Casa Dinu Lipatti”, de pe bd. Lascăr Catargiu 12 și amenajarea unui spațiu cultural.