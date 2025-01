„Într-o epocă a conflictelor, SUA se confruntă cu cele mai mari provocări de până acum, iar Europa este în declin”. Va fi Trump liderul lumii libere? Ce spun trei editorialiști NYT

Trei editorialiști americani de la The New York Times (NYT) vorbesc despre cele mai mari riscuri și provocări cu care se confruntă America în lumea de astăzi, despre urmele lăsate de aministrația Biden și viitorul sub conducerea lui Donald Trump, dar și despre declinul Europei, „însoțit de creșterea partidelor extremiste, unele cu afinități nu atât de secrete pentru Moscova”.

În contextul în care Joe Biden este pe punctul de a preda securitatea națională și politica externă lui Donald Trump, iar președintele ales se gândește deja la preluarea Groenlandei și a Canalului Panama prin forță militară, Patrick Healy, editorul adjunct al publicației Opinion, a găzduit o conversație online cu trei editorialiști NYT: comentatorul politic și fostul avocat David French, jurnalista Lydia Polgreen și editorialistul conservator Bret Louis Stephens.

„Trump are noțiuni importante despre locul Americii în lume. Am început noul an cu atacul cu camionul din New Orleans comis de un veteran al armatei care avea un steag ISIS. Avem ostatici și lupte încă în Gaza și o nouă ofensivă ucraineană în Kursk. Echipa lui Biden prezintă lumea ca fiind mai sigură decât atunci când președintele a preluat funcția, în timp ce Trump vede o lume în haos și promite ordine și pace, făcând în același timp o mulțime de amenințări la adresa altor țări”, spune Patrick Healy la începutul dialogului său cu editorialiștii.

Ce „l-a slăbit cu adevărat pe Biden”

Patrick Healy: Credeți că America este mai puternică și mai sigură în lume astăzi decât era acum patru ani?



Bret Stephens: Vina nu aparține doar administrației Biden, dar este greu de susținut că președintele Biden pleacă din funcție cu o lume mai sigură decât a găsit-o.

Iranul, China, Rusia și Coreea de Nord formează acum o nouă axă a represiunii și cooperează în moduri care erau greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. NATO are câțiva membri noi și cheltuiește un pic mai mult pentru apărare, dar războiul din Ucraina nu merge bine, în parte din cauza reticenței administrației de a-i furniza armele de care are nevoie atunci când are nevoie de ele. Comportamentul amenințător al Chinei față de Taiwan și în Marea Chinei de Sud a mers din rău în mai rău. Iar terorismul islamist ar putea să reapară. Singurul punct pozitiv este slăbirea Iranului și a proxeneților săi în ultimele câteva luni, dar acest lucru nu a fost cauzat de administrație, ci de succesele militare ale Israelului – obținute adesea în ciuda opoziției lui Biden.

Lydia Polgreen: Un lucru care mă frapează în legătură cu administrația Biden și cu această epocă în lume este elementul surpriză și aparenta nepregătire. A existat retragerea din Afganistan, care l-a slăbit cu adevărat pe Biden. Dar mă gândesc, de asemenea, la comentariul consilierului pentru securitate națională, Jake Sullivan, despre Orientul Mijlociu „mai liniștit”, cu doar o săptămână înainte de 7 octombrie 2023, și apoi la eșecul total al administrației de a influența continuarea războiului din Gaza de către Benjamin Netanyahu. Iar acum avem aparenta surpriză a căderii extrem de rapide a regimului Assad în Siria. Poate că cel mai bun mod de a obține putere și securitate este de a anticipa, influența și modela evenimentele globale în interesul Statelor Unite. Iar din acest punct de vedere, cred că am avut patru ani destul de proști.

Stephens: Biden oferind asigurări că talibanii nu vor cuceri rapid Afganistanul și afirmația sa din 2021 că creșterea migrației la granița de sud a fost doar o parte a unui model sezonier. Acestea au fost genul de erori analitice care, în cele din urmă, l-au costat președinția.

„Putin nu se aștepta ca invazia sa să coste atât de mult”

David French: Cred că două lucruri sunt adevărate în același timp – principalii inamici ai Americii sunt mai slabi decât erau acum patru ani, iar lumea este mai periculoasă. Invazia Rusiei în Ucraina și atacul Hamas asupra Israelului au declanșat două războaie care au sporit instabilitatea și riscurile geopolitice. Războiul din Ucraina, în special, reprezintă un eșec al descurajării.

În același timp, niciunul dintre cele două războaie nu a decurs așa cum și-au dorit agresorii, în parte din cauza răspunsurilor administrației Biden. Rusia a suferit pierderi enorme în oameni și echipamente, iar economia sa se confruntă cu dificultăți. Da, Rusia pune Ucraina sub o presiune semnificativă pe câmpul de luptă, dar se poate spune că Vladimir Putin nu se aștepta ca invazia sa să coste atât de mult.

Iranul a suferit cele mai grave înfrângeri. Hezbollah – cea mai puternică armată proxy a sa – a fost decimată. Regimul Assad s-a prăbușit. Hamas este o carapace a fostului său sine. Iar lăudatul arsenal iranian de rachete balistice s-a dovedit ineficient (cel puțin până acum).

Joe Biden, în ultimele sale zile la Casa Albă, unde va reveni Donald Trump. Foto: Profimedia

Cum îl vedeți pe Biden în toate acestea?

French: Administrația Biden a jucat un rol în toate aceste evoluții. A desfășurat o forță militară considerabilă pentru a contracara două atacuri iraniene separate asupra Israelului – o intervenție militară directă care nu numai că a expus slăbiciunile iraniene, dar a semnalat, de asemenea, că diferențele privind strategia și tactica nu au creat o ruptură în alianță.

Am multe dezacorduri cu abordarea administrației Biden. De exemplu, ar fi trebuit să furnizeze mai multe arme Ucrainei, mai devreme și cu mai puține restricții privind utilizarea lor. Dar atât în Ucraina, cât și în Orientul Mijlociu, abordarea sa a fost corectă din punct de vedere direcțional. America a stat în spatele aliaților săi.

Pete Hegseth, numit de Trump în funcţia de secretar al apărării, „ultimul lucru de care armata are nevoie”

Polgreen: A existat o anumită îngrijorare cu privire la reapariția terorismului extremist, în special odată cu căderea lui Assad în Siria. Dar sunt îngrijorat și de explozia camionului din Las Vegas. O sursă puternică de violență în Statele Unite este reprezentată, de fapt, de proprii noștri veterani. A existat o investigație fascinantă A.P. în octombrie despre valul în creștere al radicalizării în rândul veteranilor. Acest lucru poate fi exprimat cu siguranță, așa cum s-a întâmplat în New Orleans, prin susținerea grupurilor teroriste străine.

Dar mult mai frecvent este extremismul autohton. Împreună cu ratele disproporționat de ridicate de decese prin sinucidere, violență domestică și tulburări psihice grave ale veteranilor, aceste evenimente nu mă fac să mă simt deosebit de bine în legătură cu Pete Hegseth (jurnalist la Fox News numit de Trump în funcţia de secretar al apărării), care a apărat cu înverșunare soldații americani acuzați de crime de război oribile.

Pete Hegseth, nominalizat de Trump drept secretar al Apărării. Foto: Michael Brochstein / SOPA Images / Profimedia

French: Hegseth este un războinic al culturii, iar mai mult război al culturii este ultimul lucru de care armata are nevoie. Nu vindeci o problemă de radicalizare în armată punând un radical în fruntea Pentagonului.

Stephens: Este important de remarcat faptul că cheltuielile de apărare ca procent din PIB-ul nostru au fost de aproximativ 3,3 % în 2023, aproape de un minim istoric și în scădere de la 5,7 % în 1985. Navele nu sunt întreținute sau construite suficient de repede, Forțele Aeriene sunt o umbră a ceea ce au fost în Războiul Rece, iar infrastructura noastră de arme nucleare este decrepită.

Între timp, natura războiului se schimbă în moduri care nu se mai potrivesc cu sistemele de arme scumpe și rafinate pe care continuăm să le cumpărăm. Dacă ne aflăm într-adevăr într-un nou Război Rece împotriva autocrațiilor, trebuie să ne înarmăm corespunzător pentru a le descuraja.

„Există un risc real ca Trump să fie atras în acorduri proaste”

Președintele ales Trump pare să creeze așteptări că va obține eliberarea iminentă a ostaticilor din Gaza și că Putin și Zelenski vor încheia o înțelegere privind viitorul Ucrainei. Ce vă place și ce nu vă place în abordarea lui Trump față de lume în cel de-al doilea mandat al său?

French: Îmi place linia dură a echipei Trump împotriva Iranului. În timp ce Trump a avut tendința de a-i flata pe dictatorii din Rusia, Coreea de Nord și China, el a rămas mult timp ferm împotriva Iranului. Asasinarea șefului serviciilor sale de informații, Qassim Suleimani, a fost una dintre cele mai importante realizări ale lui Trump în materie de securitate națională.

Neplăcerile sunt ușor de spus, începând cu Ucraina. Nu este clar cum poate obține o pace imediată dacă nu constrânge cumva Ucraina să accepte înfrângerea. Rusia suferă pierderi teribile, dar câștigă pe câmpul de luptă, și nu este clar dacă Putin este dispus să facă o singură concesie semnificativă pentru a obține pacea. Sunt, de asemenea, destul de îngrijorat de abordarea lui Trump față de China. Revenirea sa asupra interzicerii TikTok este instructivă. El a trecut de la o politică sensibilă și prudentă la acceptarea naivă a accesului și influenței Chinei, aparent în mare parte din cauza unui interes perceput pur politic.

Stephens: Trump nu a fost niciodată negociatorul priceput care își imaginează că este și există un risc real ca el să fie atras în acorduri – inclusiv un acord nuclear prost cu Iranul și un acord prost de încetare a focului în Ucraina – care ar putea fi bine primite de părțile mai izolaționiste ale bazei sale, dar care sunt rele pentru interesele Statelor Unite și mai rele pentru aliații noștri. Narcisismul este o bază proastă pentru politica externă, ca să nu mai spunem de viață.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și președintele ales al SUA Donald Trump, după întâlnirea de la Palatul Elysee din Paris, Franța pe 7 decembrie 2024. Foto Profimedia

„Marea provocare globală va fi gestionarea relației cu China”

Care credeți că sunt una sau două dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Trump în menținerea Americii puternice și sigure în lume?

Polgreen: Toamna trecută am scris despre summitul BRICS din Rusia și despre oportunitatea profundă pe care președinții americani succesivi au ratat-o de a conduce o deschidere a sistemului internațional pentru a include mai mult puterile în creștere.

Vechiul sistem se prăbușea în mod clar într-o lume în schimbare, iar SUA aveau șansa de a modela un nou sistem prin conducerea sa. Cred că Trump ar putea fi ultimul cui în sicriu pentru orice efort condus de americani de a aduce puterile în creștere într-o ordine bazată pe reguli mai dreaptă și mai echitabilă. Pericolele sunt profunde pentru o SUA mai slabă într-un sistem multipolar mai balcanizat, în care este doar unul dintre numeroșii actori care se luptă pentru influență.

French: Mă întreb dacă percepția străină asupra lui Trump s-a schimbat puțin – de la „imprevizibil” la „manipulabil”. Pentru a reveni din nou la exemplul TikTok, China a văzut acum cât de ușor s-a răzgândit Trump cu privire la o decizie de securitate națională importantă. Banii și lingușeala merg departe cu Donald Trump.

Stephens: Vina pentru retragerea din Afganistan îi revine lui Trump pentru că a negociat o afacere proastă și lui Biden pentru că a executat-o.

Marea provocare globală pentru Trump – și probabil pentru următoarele câteva administrații – va fi gestionarea relației cu China într-un mod care să descurajeze ambițiile sale imperialiste, evitând în același timp un război total.

Care credeți că sunt oportunitățile pe care le are Trump pentru a consolida locul Americii în lume?

Stephens: Cea mai urgentă criză din lume în acest moment este perspectiva ca Iranul să treacă pragul nuclear – nu neapărat prin lansarea unei bombe, ci pur și simplu prin dobândirea tuturor capacităților de care are nevoie pentru a face acest lucru într-un mod pe care nu îl putem opri prin forță sau diplomație. Acest lucru va atrage atenția administrației Trump din prima zi. Teheranul ar face bine să aibă o ofertă diplomatică cu adevărat credibilă a doua zi sau se va afla în război, probabil cu Israelul, dar posibil și cu noi.

French: Cea mai imediată oportunitate a lui Trump este în Orientul Mijlociu. Victoriile militare ale Israelului – combinate cu căderea regimului Assad în Siria – au lăsat Iranul mai slăbit decât a fost în ultimele decenii. Acesta este exact momentul să facem presiuni pentru a pune capăt ambițiilor nucleare ale Iranului.

Polgreen: Ar putea Trump să joace în actualul război civil brutal din Sudan același rol pe care George W. Bush l-a jucat în ultimul război? Ar putea fi Nixon în China, dar în Orientul Mijlociu, creând un stat palestinian prin intermediul unei înțelegeri cu Arabia Saudită? Nu prea cred.

„Declinul Europei, însoțit de creșterea partidelor extremiste”

Care sunt necunoscutele necunoscute din lume care vă țin treji noaptea? Sau care vă dau speranță?

Stephens: Mă îngrijorează cu adevărat Europa, unde declinul economic și demografic pe termen lung este însoțit de creșterea partidelor extremiste, unele cu afinități nu atât de secrete pentru Moscova. Pe de altă parte, nu este exclus să asistăm la căderea regimului teocratic iranian, în special dacă țara își pierde cartea nucleară pe fondul unei crize economice care reaprinde genul de proteste pe care le-am văzut în 2022. Aceasta ar fi o binecuvântare pentru securitatea globală, ca să nu mai vorbim de poporul iranian. Am speranțe similare, deși mai exagerate, cu privire la dictaturile din Cuba și Venezuela.

Premierul italian Giorgia Meloni și Donald Trump s-au întâlnit recent în Florida. Foto: Profimedia

Există vreun lider în Europa care te impresionează?

Stephens: Învierea economică a Greciei sub guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis ar trebui să fie un model pentru alte țări mici înglodate în datorii și creștere economică scăzută. Și Giorgia Meloni din Italia a fost o surpriză plăcută. În rest, principalii lideri ai Europei – Keir Starmer în Marea Britanie, Emmanuel Macron în Franța, Olaf Scholz în Germania – sunt un „cine este cine” al „nu prea”.

Kyriakos Mitsotakis, premierul elen. Foto: Giorgos Arapekos/ NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Polgreen: Îmi fac griji cu privire la o altă catastrofă globală care necesită orice fel de cooperare internațională. Estimările indică faptul că Covid a ucis cel puțin 20 de milioane de oameni pe glob, iar Statele Unite au înregistrat cel mai mare număr de victime cunoscute, aproximativ 1,2 milioane. A devenit la modă să se descrie răspunsul la Covid ca fiind o reacție exagerată, iar eu nu voi intra în această dezbatere aici. Dar data viitoare va fi mai rău, mai ales cu Trump la Casa Albă.

French: Așa cum am văzut în timpul pandemiei, Trump este cel mai rău în timpul unei crize. A fost atât rău intenționat, cât și incompetent. Cu siguranță trebuie să îi acordăm lui Trump credit pentru Operațiunea Warp Speed, dar în multe alte moduri, Trump a picat test după test în 2020. Răspunsul său la pandemie i-a divizat pe americani și a diminuat eficiența răspunsului în materie de sănătate publică. Răspunsul său la moartea lui George Floyd și la proteste a contribuit la ruperea crustă a unei serii de răni americane vechi, iar răspunsul său la o pierdere electorală strânsă aproape că a aruncat America în haos constituțional. El nu este un om pregătit să facă față momentelor importante și periculoase.

„Israelul își va câștiga războaiele cu binecuvântarea și sprijinul material al lui Trump”

Care credeți că va fi cel mai mare impact al lui Trump în relațiile internaționale sau în securitatea națională în 2025?

French: Cel mai mult mă interesează impactul imediat pe câmpurile de luptă active din Orientul Mijlociu și Ucraina. Vom asista la două abordări foarte diferite față de doi aliați americani – Israelul se va bucura de o mână mult mai liberă, în timp ce Ucrainei i se pot restrânge opțiunile până la punctul unei crize strategice.

Polgreen: Având în vedere starea lumii și rolul vital al FBI în investigarea și prevenirea atacurilor teroriste, trebuie să vă faceți griji că Kash Patel (alegerea lui Trump pentru conducerea FBI-ului) va demola biroul cu vânătoarea sa de vrăjitoare.

Stephens: Israelul își va câștiga războaiele cu binecuvântarea și sprijinul material al lui Trump. Liderii Hamas vor fi distruși în Gaza sau exilați din ea. Hezbollah nu se va putea reînarma pentru a-și amenința vecinii. Acesta este un lucru bun pentru toată lumea, nu în ultimul rând pentru palestinienii și libanezii obișnuiți care suferă sub conducătorii teroriști. Să sperăm că, în curând, ar putea urma un acord de pace între Ierusalim și Riad.

Care lider mondial va avea cele mai mari consecințe neașteptate în 2025 și de ce?

Polgreen: Nu sunt sigur că acest lucru este neașteptat, dar a fost uimitor să îl urmăresc pe Recep Erdogan din Turcia în ultimii doi ani. Cutremurele dezastruoase din 2023 păreau să fi sunat ceasul morții pentru anii săi îndelungați la putere, însă, într-un fel, este mai puternic ca niciodată și se află în postura de lider cu Siria.

Stephens: Javier Milei în Argentina. Dacă reformele sale de șoc reușesc – și primele semne privind inflația și peso-ul argentinian sunt bune – ar putea schimba în bine întreaga Americă Latină.

Francez: Meloni din Italia ar putea avea un rol interesant de jucat. Se pare că este prietenă atât cu Trump, cât și cu Elon Musk și este o susținătoare fermă a Ucrainei. Aceasta este o combinație neobișnuită și este posibil ca ea să aibă susținerea lui Trump mai mult decât majoritatea liderilor europeni.

„Europa este practic lipsită de lideri”

Care vid de leadership va conta cel mai mult în 2025 – Siria, Germania sau Canada?

Stephens: Adevăratul vid de leadership care mă îngrijorează este în țara mea natală, Mexicul. Nu mi-e deloc clar că Claudia Sheinbaum, noul președinte, este mai mult decât o portavoce a perniciosului său predecesor, Andrés Manuel López Obrador, a cărui dublă moștenire este erodarea democrației mexicane.

French: Sunt mai preocupat de o țară complet diferită – Coreea de Sud. Încă aflăm detaliile încercării nepotrivite a lui Yoon Suk Yeol de a declara legea marțială, dar acest grad de instabilitate într-un aliat american cheie este profund îngrijorător.

Polgreen: Europa este practic lipsită de lideri, având în vedere ceea ce se întâmplă în Franța și Germania, precum și tendința generală de a se îndepărta de Bruxelles și de a se orienta către partide populiste mai naționaliste.

În Orientul Mijlociu există un vid imens în Siria și Liban, alături de un grup de lideri care își dispută întâietatea – Erdogan în Turcia, Mohammed bin Salman în Arabia Saudită, Mohamed bin Zayed în Emiratele Arabe Unite, ca să nu mai vorbim de Netanyahu în Israel. În America Latină se desfășoară o competiție acerbă între versiunile de dreapta – Nayib Bukele în El Salvador și Milei – și stânga – Sheinbaum și un Luiz Inácio Lula da Silva îmbătrânit în Brazilia.

Dar cel mai important post vacant, cred eu, este cel de lider al lumii libere, așa cum am înțeles-o de mult timp. Într-o epocă a conflictelor legate de migrație, climă, teritoriu, religie, cultură, economie – cine va întruchipa un etos care să ducă lumea mai departe, într-o oarecare aparență de pace și prosperitate? Începând cu cel de-al Doilea Război Mondial, președintele Statelor Unite a revendicat acest rol, însă Trump pare să aibă o viziune foarte diferită pentru America și pentru lume.