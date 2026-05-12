Într-o industrie în suferință, a avut curajul de a face ceva diferit. „Am început la o scară foarte mare”. Povestea unui model de succes 

În urmă cu 20 de ani, când jurnalistul slovac Tomas Bella vorbea cu oameni din Norvegia sau Elveția despre nevoia de a plăti pentru a citi articole online, primea mereu același răspuns: „Știți, norvegienii nu vor plăti niciodată pentru conținut online”. Astăzi să plătești pentru a avea acces la articole din presă a devenit o obișnuință în Europa.

Tomas Bella, alături de colegii săi, a fondat publicația Denník N în Slovacia, un exemplu de succes care a trecut granițele țării. Un model de reușită într-o industrie media aflată în mari încercări.

Publicația Dennik N din Bratislava are o echipă de 130 de oameni, între care 110 jurnaliști, și a înregistrat anul trecut venituri de 7,8 milioane de euro. Comparativ, în România, o redacție online, precum HotNews, are aproape 40 de jurnaliști.

Dacă oamenii nu ar plăti „am angaja nu 130 de oameni, ci 10 sau 20”

Modelul Denník N se bazează pe abonamente plătite de cititori. „Avem un paywall (n.r. sistem de acces pe bază de abonament) foarte strict și avem acum 75.000 de abonați într-o țară cu cinci milioane de oameni. Sunt mulți abonați, iar nouă nu ne este deloc rușine de paywall, pentru că, dacă nu l-am avea, în primul rând nu am angaja 130 de oameni, ci 10 sau 20. Amploarea jurnalismului și numărul de scandaluri pe care le-am putea descoperi ar fi mult mai mici”, spune Tomas Bella, Chief Digital Officer și co-fondator al Denník N într-o discuție cu HotNews.

„Oamenii pun problema astfel: „Trebuie să aleg între media gratuită și cea pentru care trebuie să plătești?”. În realitate, nu aceasta este alegerea”, continuă jurnalistul, care argumentează că, în varianta în care totul este „gratuit” „devine mult mai greu să afli ce se întâmplă cu adevărat pentru că media moare”.

Cum a ajuns o publicație din Est să cumpere una din Vest

HotNews: – Domnule Tomas Bella, aș începe discuția noastră de la momentul în care publicația slovacă Denník N a devenit editorul EUobserver, cel mai vechi site specializat în afaceri europene, cu sediul la Bruxelles. Este un fapt destul de atipic pentru peisajul mediatic, de obicei, auzim despre tranzacții în sens invers: editori occidentali cumpără instituții media în Europa de Est și Centrală. Cum ați ajuns aici?

Tomas Bella: – Într-un mod destul de amuzant, povestea a început în urmă cu 11 ani, când a fost lansat Denník N, tocmai pentru că editorii occidentali părăseau Europa Centrală. Compania noastră anterioară era deținută de un editor german, care a vândut-o unui oligarh, iar noi am plecat și ne-am înființat propria publicație. Practic, ne-au forțat să ne începem propria afacere.

În acești câțiva ani, am descoperit un model relativ de succes despre cum poți supraviețui într-un mediu foarte ostil, în care guvernul te atacă, oligarhii te atacă.

A trebuit să construim un model care se bazează pe cititori, care să plătească efectiv pentru jurnalism – și nu pentru orice jurnalism, ci pentru cel mai costisitor tip, cel de investigație. În acești 10 ani, am crescut de la 40 de oameni, care era deja o redacție uriașă la acel moment, la 130 de oameni în Slovacia. Este cea mai mare redacție din țară.

Acum, mulți alți editori din întreaga lume se află în aceeași situație: au jurnaliști buni, fac o treabă excelentă, dar încă caută un model de business bun. Mai ales pentru mulți dintre cei care operau ca ONG-uri lucrurile au devenit mult mai dificile după anulările de granturi din partea SUA, iar trendul a fost clar de câțiva ani: cei care se bazează pe granturi vor avea momente tot mai grele.

Astfel, în ultimii ani, am vorbit cu mulți editori care au încercat să învețe ceva de la noi, iar noi am încercat să învățăm de la ei. Aveam deja un istoric în acest sens: lucrăm cu mulți editori din Europa de Est, îi ajutăm cu software-ul nostru, îi învățăm cum să gestioneze veniturile de la cititori.

EUobserver a fost unul dintre cei care căutau un nou model de business și am început să discutăm despre o cooperare tehnică, pentru că aveau nevoie de tehnologie. Apoi am vorbit despre un schimb de know-how pentru creșterea veniturilor. În cele din urmă, au decis că cea mai bună cale de urmat, după 25 de ani de existență ca organizație non-profit, ar fi să se transforme într-o companie normală care să ne permită să le aducem, în primul rând, tehnologia, în al doilea rând, metoda de a crește veniturile de la cititori și, în al treilea rând, chiar și conținut.

Acum avem alte patru titluri publicate în trei limbi (slovacă, cehă și maghiară) și avem deja multă experiență cu tipul de articole care funcționează dacă sunt traduse, putem crește volumul de conținut și acolo.

„Uneori, mediul politic turbulent creează modele de business foarte rezistente”

A fost o potrivire bună, deși și noi am fost îngrijorați, era puțin ciudat. Ne-am mai simțit ciudat înainte, când noi, ca firmă slovacă, am înființat companii de știri în Republica Cehă. Pentru că mereu s-a întâmplat invers: în ultimii 300 de ani, cehii au venit la noi, răspândind cultura și învățându-ne cum să facem lucrurile.

Așadar, a fost ciudat și atunci, dar ne-am dat seama că funcționează destul de bine. Avem ceva special: când crești în condiții foarte dure, înveți lucruri care pot fi folosite și într-un mediu mai normal.

Am fost ușor îngrijorați de cum va arăta asta, niște central europeni „ciudați” venind la Bruxelles, dar până acum nu am avut nicio reacție negativă. Cred că oamenii apreciază faptul că nu poți judeca o întreagă țară doar după cine este prim-ministru. Uneori, mediul politic turbulent creează modele de business foarte rezistente, care pot funcționa și în alte țări.

„Nu am început cu cinci sau zece oameni, ci cu 40”

– Din experiența dvs, cum poți supraviețui cu succes, ca platformă media, într-o țară în care guvernul este ostil presei?

– În primul rând, aceasta este povestea multor țări din Europa Centrală și de Est. Chiar și povestea proprietarilor străini care vând vechile trusturi unor oameni foarte răi (pentru că oamenii răi sunt de obicei dispuși să plătească cel mai mult) este foarte comună în regiune.

Un lucru pe care l-am făcut diferit față de multe alte publicații lansate atunci când oamenii părăseau redacțiile (fiind forțați să facă propagandă pro-guvernamentală sau pro-oligarhică) a fost că am început la o scară foarte mare.

E foarte comun în aceste țări să pornești o publicație nouă cu cinci sau zece jurnaliști, să faci o treabă bună, jurnalism independent, investigații, dar la această scară impactul nu este atât de mare. Și este foarte greu să supraviețuiești, lipsa anvergurii este problematică pentru supraviețuire.

Lucrul pe care l-am făcut diferit, și care părea complet nebunesc la acea vreme, a fost că nu am început cu cinci sau zece oameni, ci cu 40. Desigur, nu știam sigur ce va fi; exista posibilitatea ca în jumătate de an să cheltuim toți banii și să nu mai existăm.

Dar asta ne-a permis să spunem: „Suntem serioși. Nu vrem să fim o publicație mică a unor tipi care au fost nevoiți să plece, pe care îi citesc câțiva oameni, dar care nu are influență asupra situației politice. Vrem să fim unul dintre marile ziare și să fim luați la fel de în serios ca toate ziarele tradiționale care există de zeci de ani.” Aceasta a fost o decizie majoră.

„Odată ce intri în acea spirală a contracției anuale, este foarte, foarte greu să o inversezi”

Este un pic paradoxal. Cred că este valabil și pentru EUobserver: în timp ce multe entități media s-au micșorat în ultimii ani, odată ce intri în acea spirală a contracției anuale, este foarte, foarte greu să o inversezi. Noi credem că până și EUobserver trebuie să fie mult mai mare decât este acum și vrem să îl creștem, pentru că este mai ușor să fii sustenabil așa decât dacă ești foarte mic.

„Dacă ne dai 7 euro pe lună, noi putem face ceva în fiecare zi”

Al doilea lucru este să încerci să folosești acel mediu ostil în avantajul tău. Din nou, e mai ușor de zis decât de făcut. Dar pentru noi, cu cât guvernul face lucruri mai oribile acum – propagandă pro-rusă și tot felul de lucruri groaznice – am reușit să ne poziționăm astfel: „Dacă ești disperat din cauza acestei situații, noi suntem cei care îți oferim speranță. Dacă ne dai 7 euro pe lună, noi putem face ceva în fiecare zi pentru a schimba situația, pentru a schimba mentalitățile oamenilor.”

Dacă ești suficient de puternic și te poți poziționa credibil ca fiind cel care aduce informații serioase în loc de propagandă, cel care aduce adevărul, atunci cu cât te atacă mai mult guvernul, cu atât este mai bine pentru afacerea ta. De fiecare dată când prim-ministrul ne atacă într-o conferință de presă importantă – ceea ce se întâmplă aproape zilnic – numărul nostru de abonați crește. Astfel, poți explica oamenilor în mod credibil că, dacă sunt disperați, pot face ceva: pot susține jurnalismul independent.

Tomas Bella. Foto: Tomas Benedikovic

Nu vor să schimbe opinia oamenilor, spun că vor să-i informeze

– Cum poți contracara eficient propaganda rusă, care este foarte activă și în România, și dezinformarea de pe rețelele sociale?

– Cred că este important să înțelegem cum funcționează lucrurile. Oamenii care citesc doar site-urile de propagandă pură și care votează cu partidele pro-ruse nu vor citi un articol din ziarul nostru pentru a-și schimba opinia. Asta nu se va întâmpla.

După părerea mea personală, între două grupuri de oameni precum pro-ruși și pro-ucraineni sau pot fi pro-vaccin și anti-vaccin, există o prăpastie atât de adâncă și o neîncredere atât de mare încât fiecare va citi doar media din tabăra sa.

Rolul nostru este, mai degrabă, să oferim instrumente cititorilor noștri care să îi ajute atunci când merg la nunta unei rude și întâlnesc oameni cu opinii diferite. După trei ore de băut, încep să se certe pe teme politice. Atunci, cititorul nostru ar putea fi puțin mai informat despre ce s-a întâmplat, ce scandal de corupție a fost, ce ar putea schimba puțin opinia vărului său de la nuntă despre cine este de vină în conflict. Deci, schimbarea se produce prin intermediul oamenilor, iar asta are implicații și asupra produsului nostru.

„Nu ne este deloc rușine de paywall”. Despre reguli și excepții

– Există o discuție importantă: dacă informația este un bun esențial pentru o societate, iar presa este un serviciu public, este etic să pui articolele sub paywall, să îi ceri publicului să plătească pentru informație?

– Avem această dezbatere aici de 20 de ani. Iată cum vedem noi lucrurile: modelul nostru se bazează pe abonamente, avem un paywall foarte strict și avem acum 75.000 de abonați într-o țară cu cinci milioane de oameni.

În al doilea rând, nu este ca și cum, dacă am scoate paywall-ul, dintr-odată, oamenii cu convingeri pro-ruse și-ar schimba opiniile pentru că ar citi ceva ce am scris noi. Pur și simplu, nu funcționează așa. Clienții noștri, cititorii noștri, sunt oameni ale căror valori de bază sunt aliniate cu ale noastre.

Cine votează pentru prima oară primește un abonament gratuit

Unul dintre lucrurile cu care vrem să îi ajutăm este cum să îi convingă pe oamenii pe care îi întâlnesc la nunți că lucrurile stau ușor diferit față de cum cred ei. Ei sunt clienții. Dar, la nivel de produs, facem tot posibilul să le oferim instrumentele necesare.

De exemplu, avem acest paywall strict, dar facem multe excepții. Dacă votezi pentru prima dată în Slovacia, primești abonamentul gratuit. Îl oferim cu drag, pentru că nu ai suficiente informații și mergi la vot prima dată. Dacă ești o persoană în vârstă care probabil nu are mulți bani, poți obține acces gratuit. Oferim chiar și gratuit abonamente tipărite căminelor de bătrâni dacă ne solicită.

De asemenea, tipărim sute de mii de reviste pe teme precum dezinformarea sau sănătatea. Obținem sponsorizări pentru ele și le distribuim gratuit în școlile slovace, astfel încât tinerii să poată accesa informația.

Este important să ai principiul că informația de calitate nu poate fi gratuită (aproape nimeni în lume nu poate face asta sustenabil, poate doar The Guardian și alți câțiva), dar apoi trebuie să îți asculți cititorii.

Iar cititorii ne spun: „Da, vedem o problemă în faptul că prietenul meu nu poate citi articolul”. Așa că facem excepții: cititorii noștri pot debloca articole pentru prieteni. Și funcționează mult mai bine dacă un prieten îți trimite un articol decât dacă ziarul pur și simplu îl deblochează. Ascultăm cititorii și încercăm să le facilităm folosirea informațiilor noastre pentru a discuta cu ceilalți.

Nevoie de realism

-Pe lângă aceste oferte gratuite, de ce credeți că este important ca publicul să plătească pentru informație, pentru munca jurnaliștilor?

– Ca cititor, desigur că și eu aș prefera ca toată media să fie gratuită. Problema este că nu trăim într-o lume ideală. Oamenii pun problema astfel: „Trebuie să aleg între media gratuită și cea pentru care trebuie să plătesc”. În realitate, nu aceasta este alegerea.

Alegerea este între a avea mai multe entități media pe piață, mai multe opinii, mai multe investigații și o sferă publică mai largă unde se aud mai multe voci, iar unele dintre aceste entități media sunt accesibile contra cost, sau varianta a doua: totul este „gratuit” și devine mult mai greu să afli ce se întâmplă cu adevărat pentru că media moare.

Între aceste două opțiuni, cred că este mai bine să plătești 5 euro și să ai acces la mai multă informație decât să nu plătești și să vezi cum jumătate din media dispare. Este o alegere nefericită, dar realistă.

„Fiecare țară din lume a trecut prin asta la un moment dat”

– În România, există această credință larg răspândită că oamenii nu vor plăti conținut media. Care este perspectiva dvs?

-În primul rând, fiecare țară din lume a trecut prin asta la un moment dat, eu m-am ocupat de paywall-uri în ultimii 15-20 de ani. Acum 20 de ani, când mergeam în Norvegia sau Elveția, oamenii îmi spuneau: „Știți, norvegienii nu vor plăti niciodată pentru conținut online”. Este exact aceeași gândire și aceeași cale pe care o urmează toate țările. Doar că începe și se termină în momente diferite. Am văzut același lucru în Slovacia; durează, să zicem, 10 ani să schimbi mentalitatea.

„Trecerea de la 0% la 3% sau 5% din populație face o diferență uriașă”

Al doilea lucru: nu vorbim despre faptul că toți oamenii vor plăti. Majoritatea oamenilor se vor mulțumi mereu cu informațiile gratuite disponibile, la fel cum mulți folosesc Spotify gratuit sau YouTube gratuit. Vorbim despre, să zicem, 5% din populație.

Trecerea de la 0% la 3% sau 5% din populație care plătește pentru știri online face o diferență uriașă pentru ecosistemul media dintr-o țară.

Nu trebuie să îi convingi pe toți românii să plătească, ci doar pe acei 5%, iar atunci vei avea un ecosistem sănătos, cu multe voci diferite, analize și investigații. Acei 5% sunt de obicei oameni care au nevoie de informații profunde, probabil puțin mai educați sau cu venituri peste medie (dar nu exagerat, căci vorbim totuși de câțiva euro).

Multe publicații fac o greșeală mare când încep abonamentele: pun prețuri prea mici pentru că se gândesc „cât ar plăti românul mediu?”. Dar românul mediu nu este grupul tău țintă; ținta ta sunt cei 5% din topul consumului de media, iar acei oameni sunt dispuși să plătească mult mai mult decât media.

„Nu ne pasă deloc de click-uri”

– Multe instituții media din toată lumea simt presiunea de a oferi publicului ceea ce acesta vrea să audă. Cât de eficientă mai este „vânătoarea de click-uri”?

– Nouă nu ne pasă deloc de click-uri. Ne pasă de conversii. Ne pasă de ceea ce oamenii vor să cumpere, nu de lucrurile pe care vor să dea click. Este o distincție uriașă. Dacă vrei click-uri, pui „sex” în titlu și oamenii vor da click. Dar asta nu înseamnă că vor plăti pentru acel articol.

Odată ce treci de la monitorizarea click-urilor la monitorizarea a ceea ce oamenii sunt dispuși să plătească, ideea ta despre ce fel de jurnalism ar trebui să faci se schimbă radical. Realizezi că oamenii vor articole mai lungi, analize care oferă perspective noi, vor să aprofundezi subiectul, vor investigații.

Este o viziune complet diferită dacă ești în afacerea cu abonamente față de cea cu publicitate. Și este mult mai sănătos pentru jurnalism, pentru că nici jurnaliștilor nu le place să scrie zilnic articole ieftine cu titluri clickbait. Și ei preferă să petreacă mai mult timp pe un material și să meargă în profunzime.

Cum schimbă reel-urile munca jurnaliștilor

-Vorbiți despre articole mai lungi, despre articole de profunzime. Percepția universală este că publicul nu mai are răbdarea necesară pentru a citi articole lungi. Care este părerea dumneavoastră?

– Articolele noastre, în primii 6-7 ani, au devenit de două ori mai lungi decât erau la început. Și nu pentru că am vrut noi, ci pentru că datele ne spuneau că oamenii chiar vor articole mai lungi. Desigur, toți suntem dependenți de telefoane, de Instagram, toți suferim de probleme de atenție. Dar cu siguranță nu este adevărat că oamenii nu mai citesc articole lungi.

Aș spune că, pe măsură ce videoclipurile scurte, de 20 de secunde, ne ocupă tot mai mult viața, devine mai vizibilă valoarea articolelor lungi. Dacă vrei doar să distrezi oamenii, cum făceau ziarele acum 15 ani cu articole despre celebrități, acum e foarte greu să concurezi cu videoclipurile scurte de pe rețelele sociale. Nu cred că mulți editori ar avea succes în acea competiție.

„Cum îi ajutăm pe oameni să înțeleagă lumea?”

Așa că vrem să intrăm într-o competiție diferită: cum îi ajutăm pe oameni să înțeleagă lumea? Nu 100% din cetățeni vor fi interesați, dar există o parte uriașă a populației care nu vrea să stea 100% din timp pe TikTok. Sunt oameni care au nevoie de informații pentru muncă sau care vor să fie mai bine informați despre lume.

„Majoritatea acestor oameni înțeleg de ce este nevoie de presă independentă”

– Asistăm, de asemenea, la un fenomen masiv de evitare a știrilor, deoarece oamenii sunt obosiți de veștile proaste și copleșiți de cantitatea de informații. Unii se închid complet în fața presei. Ce soluție vedeți?

– Avem două moduri de abordare. În primul rând, în țara noastră, în Slovacia, dacă ești pro-occidental și pro-democrație, știrile sunt foarte deprimante, pentru că guvernul este împotriva acestor valori. Mulți oameni se dezabonează, spunând: „Vă plac, dar nu mai suport, sunt prea multe vești proaste”.

Un lucru pe care îl poți face este să le explici, uneori literal: „Nu trebuie să citești asta. Noi o vom face pentru tine”. Majoritatea acestor oameni înțeleg de ce este nevoie de presă independentă.

Ei doar nu vor să mai citească despre încă un scandal cu 100 de milioane de euro furați. Așa că le spunem: „E în regulă dacă te deconectezi. Rămâi abonat și vom face noi munca asta oribilă pentru tine – cea de a urmări politicienii la TV. Tu nu trebuie să te uiți, poți doar să plătești cei 7 euro pe lună, ca o datorie de cetățean, și noi ne ocupăm de restul”.

Al doilea mod este legat de produs. Avem, de exemplu, un newsletter de mare succes numit „Weekend fără politică”. În Europa Centrală există acest obicei ciudat ca duminica, la prânz, să fie toate dezbaterile politice cu cei mai oribili politicieni.

Noi oferim acest produs care promite: „Îți oferim lucruri interesante de citit și nu va fi deloc politică”. Deci, poți încerca să oferi și altceva în afară de vești proaste. Pe de altă parte, trebuie să scrii în continuare despre lucrurile rele, dar le poți spune cititorilor că nu e obligatoriu să le citească, atâta timp cât ne susțin să ne facem treaba.

„Regulile sunt clare: nu se publică nimic scris direct de AI”

– Folosiți inteligența artificială în munca dumneavoastră? Cum poate jurnalismul să integreze inteligența artificială în mod etic?

– O folosim în multe locuri, dar mai ales ca instrument tehnic. De exemplu, pentru transcriere, în instrumentele de business și abonamente. Unde progresăm lent este asistentul pentru articole. În sistemul nostru de redactare, când jurnalistul termină articolul, are câteva butoane: unul pentru idei de titluri, unul pentru rezumate și unul care oferă un fel de critică foarte lungă a articolului.

Încă experimentăm mult cu asta. Interesant este că oameni diferiți îl folosesc în scopuri diferite. Unii jurnaliști adoră să scrie titluri, alții urăsc asta. Dacă îți place, fă-o tu. Dacă urăști, apasă butonul și AI te poate ajuta cu idei.

Regulile sunt clare: nu se publică nimic scris direct de AI. Oamenii o folosesc pentru feedback. Poate fi ceva simplu: „verifică dacă am scris numele la fel de trei ori în articol”. Sau sfaturi: „aici ar merge mai bine un grafic în loc de descriere”. Este un proces lent de reglare fină a instrumentelor pentru a fi cu adevărat utile.

Inteligența artificială nu poate înlocui un jurnalist care merge pe teren și vorbește cu oamenii

-Credeți că inteligența artificială poate înlocui jurnaliștii? Aceasta este una dintre discuțiile actuale…

– Oamenii din afara presei nu realizează că jurnalismul nu înseamnă doar a scrie. Sunt două părți: colectarea informației și scrierea ei. Inteligența artificială nu poate înlocui un jurnalist care merge la Parlament, vorbește cu oamenii pe holuri și face o evaluare bazată pe ceea ce vede.

Cu cât un jurnalist folosește mai multe surse care nu sunt online, cu atât este mai în siguranță. Dacă ești genul de jurnalist care doar stă la calculator, citește articole online și le compilează, atunci, da, este problematic. Acea parte poate fi deja înlocuită. Dar dacă munca ta înseamnă să întâlnești oameni reali, să obții informații originale care nu au mai fost online, atunci ești imposibil de înlocuit momentan. Jurnalismul nu este o compilație, ci înseamnă să pui întrebări care nu au mai fost puse.

„Acum 15-20 de ani, ne permiteam, ca jurnaliști, să fim mai aroganți. Credeam că noi știm ce e important”

-Sunteți jurnalist de mult timp. Cum s-a schimbat această profesie de-a lungul anilor și ce înseamnă să fii jurnalist astăzi? De ce abilități ai nevoie?

– Există multe feluri de jurnaliști. Unii scriu opinii, alții aleargă după politicieni. Am avut o discuție cu colegii din Cehia despre AI. Eu sunt genul căruia îi place să scrie, deci nu aș folosi AI pentru asta. Dar avem un coleg faimos care spune că adoră să descopere idei noi, dar urăște partea de scriere; el abia așteaptă ca AI să poată scrie în locul lui.

Acum 15-20 de ani, ne permiteam să fim puțin mai aroganți. Credeam că noi știm ce e important și ce trebuie scris, iar dacă cititorii nu citeau, ziceam că sunt „proști”. Internetul a adus și lucruri rele, ca vânătoarea de click-uri, dar ne-a făcut mai puțin aroganți. Dacă scriem ceva și nu citește nimeni, e greu să mai dăm vina pe cititori.

Sunt subiecte, cum e Uniunea Europeană, care nu bat recorduri de audiență, dar pe care trebuie să le acoperim. Jobul nostru acum este să găsim mereu moduri noi de a scrie despre aceleași lucruri până când reușim să convingem oamenii de ce e important ce se întâmplă la Bruxelles, folosind un limbaj digerabil. Avem acum mult mai multe date despre ce funcționează și ce nu, ceea ce ne oferă un spațiu mai bun pentru experimentare.

Oameni care să pună întrebările incomode

– Este rolul media mai important astăzi decât în trecut? Sunt mizele mai mari odată cu rețelele sociale și dezinformarea?

– Cred că da. Nimeni nu știe sigur ce va fi, mai ales cu AI. Există o teorie că, din moment ce oricine poate genera un text care sună rezonabil, dar e inventat, brandul unei instituții media va deveni mult mai important în viitor. Uneori, brandul va fi singura cale prin care vei recunoaște dacă ceva s-a întâmplat real sau e generat de AI cu citate credibile, dar false.

Oamenii care chiar vor să știe adevărul se vor baza pe branduri tradiționale care garantează: „Acesta este un jurnalist real, garantăm că acest lucru chiar s-a întâmplat”.

Aceasta este o oportunitate dacă știm să ne adaptăm. În țări ca ale noastre, vedem clar diferența în comportamentul politicienilor atunci când media îi urmărește versus atunci când nu o face. Avem nevoie în continuare de oameni care să facă munca grea, investigațiile dificile și să pună întrebările incomode.