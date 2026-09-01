Într-o lume modelată de tehnologie și AI, Ajungem MARI caută 1000 de voluntari care să fie modele pentru copiii instituționalizați din București și din 29 de județe. Înscrieri deschise până pe 30 septembrie!

Ajungem MARI, cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copiii și tinerii instituționalizați din România, lansează un nou apel de recrutare de voluntari. Într-o lume din ce în ce mai conectată, copiii și tinerii din sistemul de protecție sunt din ce în ce mai singuri și debusolați. Asociația caută 1.000 de voluntari pentru cei peste 3.500 de copii și tineri pe care îi sprijină în București și 29 de județe din țară. Pentru cei care își doresc să ofere 3 ore pe săptămână și ajutor necondiționat, înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie pe https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/.

Campania este ilustrată printr-un spot-manifest regizat și filmat de actorul Alex Bogdan, ambasador Ajungem MARI, alături de Paul Tatcu, iar vocea din spot îi aparține Ramonei Dumitrescu.

Vezi VIDEO campanie aici

Copiii și tinerii au nevoie de ghidaj într-o lume modelată tot mai mult de tehnologie

Apelul Ajungem MARI vine anul acesta într-un context în care tot mai mulți copii cresc înconjurați de ecrane și mai puțin de modele umane care să îi ghideze. Potrivit unui sondaj recent al Comisiei Europene, adolescenții din UE petrec în medie 4,5 ore pe zi online în timpul săptămânii și peste 6 ore în weekend. Tinerii din România ajung la 6,7 ore în weekend, mult peste media europeană. Efectele se văd deja: 9 din 10 adolescenți raportează cel puțin o consecință negativă, de la oboseală oculară, dureri de cap și dificultăți de concentrare, până la o alimentație dezechilibrată. Aproape 1 din 3 spune că rețelele sociale îl fac să se simtă stresat, trist sau exclus. Pentru copiii instituționalizați, aceste lucruri se resimt șii mai puternic, în contextul traumatic în care cresc.

În paralel, o analiză UNICEF arată că cei mici adoptă inteligența artificială de peste trei ori mai repede decât adulții. 1 din 10 copii recunoaște că apelează la AI pentru sfaturi legate de probleme personale sau emoționale. Acest lucru arată cât de singuri se simt și cât de mult le lipsesc adulții de încredere din preajmă. În plus, mulți copii nu cunosc limitele acestor tehnologii și tind să aibă mai multă încredere în răspunsurile lor decât ar fi cazul.

„Am ales să lansăm apelul nostru de recrutare de noi voluntari cu un mesaj care ne arată cât de mare este nevoia de sprijin pentru copiii instituționalizați, mai ales dacă impactul negativ este atât de pronunțat și pentru copiii care trăiesc în familiile lor. «Copiii nu ajung MARI cu AI» nu este o critică adusă tehnologiei, ci o observație simplă, pe care o vedem confirmată zi de zi în interacțiunile noastre cu ei: copiii vorbesc tot mai mult cu ecranele, pentru că, de multe ori, este tot ce au la îndemână. Sunt foarte singuri. Dar inteligența artificială, oricât de avansată ar fi în acest moment, nu poate înlocui prezența și căldura umană, nu poate înlocui modelele adevărate de care au nevoie copiii și tinerii. Nu poate să le dea încredere, nu le poate vorbi din experiența reală de viață. De aceea, căutăm oameni cu calități reale: răbdare, atenție, empatie – modele adevărate pentru copiii noștri. Altfel, visurile lor riscă să rămână doar pe un ecran.Te așteptăm în familia Ajungem MARI” – spune Iarina Taban, fondatoare Ajungem MARI.

sursa foto: Ajungem Mari

Tehnologia doar pare prietenul perfect

În lipsa părinților, a modelelor și a prietenilor adevărați, ecranul ajunge de multe ori singurul interlocutor mereu disponibil. Iar tehnologia poate părea prietenul perfect: nu te contrazice, nu te judecă, nu te jignește. Dar nu îți poate răspunde cu adevărat la întrebarea „E cineva aici pentru mine?” așa cum o fac voluntarii Ajungem MARI de peste 12 ani.

„Un program de inteligență artificială poate răspunde la întrebări, dar nu poate înlocui un adult care te ascultă, își amintește ce i-ai povestit săptămâna trecută și nu-ți spune doar ce vrei să auzi, ci și ce ai nevoie să auzi. Tocmai această relație este cea pe care copiii nu o pot găsi într-un ecran” – spune Andrei Amăriucăi, voluntar Ajungem MARI și specialist IT.

Voluntarii sunt prezenți în viața copiilor și tinerilor instituționalizați timp de 3 ore pe săptămână. Îi pregătesc pentru examenele finale, îi ascultă, îi încurajează și încearcă să le arate lumea. Merg cu ei la muzeu, la teatru, le devin prieteni și mentori.

„Nu are cum să nu te lovească emoțional experiența acestor copii care cresc fără familie. Este inuman. Când am citit povestea unui copil care și-a petrecut toată copilăria în sistemul de protecție am simţit multă, multă durere, dar şi un tip de speranţă că încă există oameni buni ca voluntarii Ajungem MARI. Iar pe acești oameni i-aş trage la un xerox uman, să fie mai mulţi ca ei printre noi şi poate atunci mai avem vreo şansă” – spune Alex Bogdan, actor și ambasador Ajungem MARI.

sursa foto: Ajungem Mari

Vrei să fii voluntar Ajungem MARI? Iată ce trebuie să știi

Modulul de voluntariat dedicat copiilor și tinerilor din sistemul de protecție – centre de plasament, centre de zi, centre de primire în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial – începe pe 1 noiembrie 2026 și se încheie pe 30 iunie 2027.

Voluntarii petrec 3 ore pe săptămână cu copiii și tinerii, în format fizic, oferindu-le sprijin la meditații, sprijin moral și emoțional și șansa unor experiențe noi. Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani împliniți la data înscrierii, fără limită superioară de vârstă. Voluntarii Ajungem MARI sunt, în general, adulți, studenți sau liceeni, pensionari, care pot deveni la rândul lor modele constante pentru copii.

Pe tot parcursul acestui modul, voluntarii participă și la ședințe de consiliere, traininguri de formare și alte activități necesare pentru toți cei care ajung să lucreze cu copiii instituționalizați. Acestea sunt etape menite să ajute în procesul de selecție a oamenilor potriviți, care înțeleg angajamentul și sunt deciși să le fie alături copiilor pe termen lung.

Ajungem MARI își propune să-și extindă activitatea și în alte județe, dacă în timpul campaniei de recrutare se înscriu în județele respective cel puțin 15 persoane dornice să fie alături de copiii instituționalizați.

Oricine își dorește să se alăture poate aplica în programul de voluntariat până pe 30 septembrie pe https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/

O experiență care schimbă și viața voluntarilor

De 12 ani, peste 13.000 de voluntari s-au alăturat misiunii Ajungem MARI, devenind sprijinul real al copiilor și tinerilor. Voluntarii au construit punți între sistemul de protecție și lumea reală, oferindu-le o șansă la un viitor.

„Voluntarii sunt oamenii la care știm că putem merge atunci când avem nevoie de un sfat sau de cineva care să ne asculte. Ne acceptă așa cum suntem, ne încurajează și ne ajută să găsim singuri cele mai bune decizii. Cu ei prindem mai mult curaj și începem să avem mai multă încredere în noi. Asta înseamnă foarte mult pentru noi.” – povestește Andrei, tânăr din sistemul de protecție

Însă, voluntariatul nu schimbă doar viața copiilor și tinerilor vulnerabili, ci și viața voluntarilor care aleg să le fie alături copiilor necondiționat. Pentru mulți dintre ei, cele câteva ore petrecute în fiecare săptămână cu tinerii și copiii devin un exercițiu de prezență reală, într-o perioadă în care tot mai multe interacțiuni se mută în online.

„Privind în urmă la toată activitatea mea de voluntariat la Ajungem MARI şi făcând o analiză a mea ca om, cred că am crescut foarte mult, că am atins un nivel ridicat de înţelegere a firii umane şi empatie. Dacă îți dorești să aplici, încearcă, nu ai nimic de pierdut. S-ar putea să descoperi o parte din tine de care nu știai. S-ar putea să îţi găsești în asta scopul vieţii tale” – spune și Mihaela Vulpe, voluntar Ajungem Mari

Despre Ajungem MARI

Ajungem MARI este cel mai mare program național care susţine pe termen lung copiii și tinerii instituționalizați şi din medii defavorizate să devină adulți responsabili, independenți și fericiți. Peste 3.500 de copii sunt sprijiniți anual educațional, moral și emoțional de o echipă de 1.500 de voluntari, în București și 29 de județe din țară: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Gorj, Iași, Ilfov, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea. Mai multe informații despre organizație și proiectele desfășurate puteți citi aici: www.ajungemmari.ro.

Parteneriat media