Într-o schimbare de strategie, Canada renunță la avioanele-radar ale gigantului american Boeing și a pus ochii pe modelul suedez GlobalEye

Canada, care afirmă că dorește să-și reducă dependența de firmele americane din domeniul apărării, a anunțat miercuri că intenționează să achiziționeze o flotă de avioane de avertizare timpurie de la compania suedeză Saab, în locul unei opțiuni concurente oferite de Boeing, informează Reuters.

Prim-ministrul Mark Carney a declarat în fața reporterilor că țara lui va opta pentru modelul GlobalEye al Saab, care are la bază avionul Global 6500 al conglomeratului canadian Bombardier.

Modelul de avion-radar E-7 Wedgetail al gigantului american Boeing – afectat de întârzieri și depășiri de costuri – a fost, de asemenea, în cursă.

„Această mișcare consolidează autonomia strategică a Canadei, creează locuri de muncă în Canada și întărește poziția Canadei ca lider global. Și este produsul preferat de mulți dintre partenerii Canadei, inclusiv Franța, Suedia și Emiratele Arabe Unite”, a spus Carney.

Saab este, de asemenea, în cursa pentru a vinde Canadei unele dintre avioanele sale de vânătoare Gripen.

Canada are un acord pentru achiziționarea a 88 de avioane de luptă F-35 de la Lockheed-Martin, dar anul trecut, după ce Statele Unite au impus taxe vamale asupra importurilor canadiene cheie, Carney a cerut armatei să analizeze dacă ar putea reduce comanda și să cumpere unele avioane de la un alt producător. Guvernul de la Ottawa nu a anunțat încă o decizie în această chestiune.