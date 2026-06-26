Într-un clip viral, un soldat îl amenință pe Putin că armata rusă va întoarce armele împotriva Kremlinului. „Voi spune întregul adevăr”

Alexander Lunin, un soldat rus din regiunea Voronej, care a participat la invazia Ucrainei și administrează un blog pe Instagram și pe alte platforme, a înregistrat joi un mesaj video adresat președintelui Vladimir Putin, în care amenință că trupele Moscovei vor întoarce armele împotriva Kremlinului, dacă nu va fi primit în audiență de șeful statului, scrie Meduza.

În primele patru ore de la publicare, videoclipul a strâns peste 3,5 milioane de vizualizaări și peste 125.000 de aprecieri pe Instagram. Acum are peste 12,3 milioane de vizualizări și a primit mai mult de 367.000 de like-uri.

În videoclip, Lunin susține că miercuri și joi a primit vizita unor oficiali, printre care reprezentanți ai Ministerului Apărării și ai altor agenții de securitate.

El a susținut că aceștia i-au cerut să transmită un mesaj președintelui Rusiei.

„Dacă nu îmi acordă o audiență în direct, voi spune întregul adevăr despre ceea ce se întâmplă în țara noastră în acest moment”, a spus militarul.

Lunin nu a explicat de ce oficialii l-au ales tocmai pe el pentru această misiune.

„În acest moment, zeci – sute, mii – dintre soldații noștri putrezesc în în gropi, aruncați acolo de propriii lor comandanți. Stau pur și simplu acolo, putrezesc, sunt torturați și maltratați de cei pe care colegii lor îi numesc Gestapo. De ce? Pentru că au refuzat să urmeze ordine idioate și sinucigașe. Pentru că au refuzat să-și predea proprii bani. Iar în final sunt șterși din evidență, trecuți ca dispăruți în misiune. Vladimir Vladimirovici, fii atent la asta, invită-mă să vin să te văd. Consecințele vor fi foarte grave. Dacă nu vin la Kremlin în viitorul apropiat și nu vorbesc, în direct, alături de tine, armata își va îndrepta armele împotriva Kremlinului – eu doar transmit un mesaj”, a spus Lunin, potrivit presei independente ruse.

Într-un alt videoclip, Lunin a spus că „acesta nu este un bluf” și că, dacă i se întâmplă ceva lui sau familiei sale, „va fi un semnal pentru începerea acțiunii”.

El a mai afirmat că este dispus să dezvăluie identitatea celor care l-ar fi vizitat și i-ar fi transmis mesajul pentru Putin doar președintelui direct.

„Transmit un mesaj, nimic mai mult. Nu sunt liderul unei rebeliuni. Au venit la mine dintr-un singur motiv simplu: pentru că nu pot fi cumpărat, pentru că președintele m-a auzit (nu este clar la ce se referă, n.r.)”, a adăugat Lunin, promițând „un măcel în țară”.