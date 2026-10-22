„Într-un interval de 20 de minute, mi-am pierdut soția și cel mai bun prieten”. Mărturia unui jurnalist despre cum să găsești „o altă cale” când totul se destramă

„Într-un interval de 20 de minute, mi-am pierdut soția și cel mai bun prieten. În următoarele săptămâni și luni, urma să-mi pierd casa, jumătate din bani și tot atât din timpul cu băieții. Aveam 42 de ani. Nimic din ce era adevărat în viața mea nu avea să mai fie adevărat vreodată”, scrie jurnalistul și autorul Chris Jones în cea mai recentă carte a sa. A găsit însă o cale spre vindecare, despre care vorbește în ediția de vineri, 23 octombrie, a newsletterului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

Abonează-te Partea Bună Descoperă povești despre oameni, inițiative și idei care aduc mai multă speranță în jurul nostru. Abonează-te la Newsletter Partea Bună Descoperă povești despre oameni, inițiative și idei care aduc mai multă speranță în jurul nostru. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „Partea Bună”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Luna aceasta a apărut în limba română cartea autobiografică „Legs Hearts Minds” (n.r. „Picioare Inimi Minți”), în care jurnalistul Chris Jones scrie despre pierdere, dar și despre cum fotbalul, mai exact mica echipă de suflet a mamei sale, l-a ajutat să găsească drumul spre vindecare.

Povestea care stă la baza cărții apărute la Publica, în traducerea lui Cristian Lupșa, pleacă de la o inimă frântă care găsește o soluție de a se face bine. Unul dintre motivele care fac posibil finalul fericit este că e vorba de o inimă frântă, dar nu una împietrită.

Un altul, la fel de important, este că apar în tot procesul oameni care fac gesturi de bunătate care schimbă totul. Cartea scrisă de Chris Jones ajunge să fie terapeutică pentru că arată o imagine neidealizată a suferinței: deși a fost cel înșelat în cuplu, își asumă partea de responsabilitate pentru asta. Deși a suferit, recunoaște că a ajuns, din cauza durerii, pe punctul de a deveni agresor. Autorul descrie însă o cale de a îndrepta totul spre un punct fericit, care, deși e departe de a fi finalul, merită celebrat. „Cartea prezintă o alternativă. Există o altă cale. Și sper ca oamenii aflați într-o situație asemănătoare s-o găsească”, spune autorul.

Născut la Londra, Chris Jones și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Canada, unde locuiește și astăzi. Este un ziarist premiat pentru reportajele sale, a scris pentru Esquire, The Atlantic, The New York Times Magazine, WIRED, The Wall Street Journal Magazine și ESPN și a fost scenarist și producător pentru serialul Netflix „Away”.

Am vorbit cu Chris Jones pentru „Partea Bună” și mi-a plăcut felul lui sincer și uman de a se privi pe sine, dar și pe ceilalți. În timpul discuției, a mărturisit că are o relație specială cu România. „Această ediție a cărții, cea românească, e mulțumirea mea pentru România”, mi-a spus. România a fost o parte din procesul de vindecare. „E locul în care vin ca să simt speranță și iubire”, a povestit scriitorul.

Citiți continuarea poveștii în ediția de vineri a newsletterului „Partea Bună”.