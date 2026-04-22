Într-un oraș de provincie din România se mănâncă cel puțin 10.000 de shaorma pe zi. „Și asta e doar așa, rotunjit. Cifra ar putea fi mai mare”

Peste 10.000 de porții shaorma sunt consumate zilnic în Iași, scrie publicația Ziarul de Iași, care citează estimări din industria locală.

Potrivit Ziarului de Iași, restaurantele cu cele mai mari încasări sunt cele de tip fast-food. Iar pe primul loc în acest top se află Mado Corporation SRL, cu o cifră de afaceri de 55,76 milioane de lei în 2024. Iar Iașiul este orașul cu cea mai tânără populație din țară, susține publicația, dat fiind și numărul mare de studenți.

„Numai de la Mado ieșenii mănâncă zilnic circa 1000 – 1.500 de porții de shaorma. Asta înseamnă că în tot Iașiul se consumă în fiecare zi cel puțin zece mii de porții, dar cred că și mai mult”, a estimat pentru Ziarul de Iași, patronul de la Mado, Ibrahim Günbeyi. O estimare confirmată și de directorul de producție la fabrica Mado, acolo unde se procesează carnea pentru restaurante: „ Gândiți-vă că sunt cel puțin 50 de shaormerii în oraș și gândiți-vă și la cei care mănâncă noaptea”.

Al treilea oraș al țării

Potrivit recensământului din 2021, municipiul Iași are 271.692 locuitori, fiind al treilea oraș ca populație din România, după București și Cluj-Napoca, notează Wikipedia. La aceștia se adaugă și populația care nu este înregistrată cu acte în oraș, cea din zonele limitrofe, cea în tranzit sau turiștii.