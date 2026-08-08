Întrebarea ironică a ministrului Apărării pentru cei care cred că „ne-a furat cineva Dunărea”. „O campanie de dezinformare, din partea zonei suveraniste, pro-rusești”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a negat în mod categoric speculațiile despre cauzele debitului scăzut al Dunării și susține că acestea fac parte dintr-o „o campanie de dezinformare, din partea zonei suveraniste, pro-rusești”.

În ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, jurnalistul Florin Negruțiu l-a întrebat pe ministru dacă știe că „sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva «ne-a furat Dunărea»”.

Radu Miruță a răspuns cu o ironie pentru cei care cred în astfel de teorii.

„Știu, dar, mai în glumă, mai în serios, i-aș întreba unde a dus-o (…). E multă dezinformare, e și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să îl poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. E foarte ușor de spus că n-avem noi apă suficientă că a oprit-o cineva în amonte – evident, e o prostie, nu se poate”, a declarat ministrul Miruță.

Astfel de dezinformări „pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta”

Ministrul interimar al Apărării susține că mesajele de tip „Dunărea furată” fac parte dintr-o „campanie de dezinformare (…), din partea zonei suveraniste, pro-rusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbite”.

El consideră că „lupta cu dezinformarea e una dintre cele mai mari provocări, la care și România trebuie să facă față”, și că este necesară „o abordare prin mai multe unghiuri”.

„Sigur că educația e la bază, dar asta nu produce efecte a doua zi. În paralel, instituții ale statului ar avea capacitatea ca, prin autoritatea funcției ministrului sau diverșilor secretari de stat, să reacționeze, să dezmintă. Va compensa parțial, nu va putea compensa tot. Există și instrumente tehnice, care eu cred că trebuie folosite, neatingând libertatea de exprimare. E o dezbatere, însă riscăm, sub fenta scuzei artificiale de afectare a libertății exprimare, să fim depășiți de o capacitate organizată tehnic de a influența opinia publică prin astfel de dezinformări”, a adăugat oficialul.

Radu Miruță a spus că există rețele de dezinformare formate din „zeci de mii de conturi artificiale, coordonate de softuri de inteligență artificială”, și că „astfel de lucruri pot fi oprite tehnic”.

„Ceea ce vedem noi indus în spațiul public nu este prin manifestarea unei persoane care să invoce libertatea proprie de a se manifesta astfel. Sunt zeci de mii de conturi artificiale, coordonate de softuri de inteligență artificială, care propagă o minciună și o controlează psihologic, în ce moment al zilei, către ce categorii să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.