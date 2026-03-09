Întreruperile internetului mobil s-au extins în cele mai mari orașe ale Rusiei

Bărbat verificându-și telefonul în timp ce se plimbă prin piața Roșie din Moscova, cu Kremlinul în fundal, FOTO: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia Images

După capitala Moscova, și Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș al Rusiei, se confruntă cu întreruperi ale internetului mobil. Blocajele au început luni, 9 martie, după ora 06:00, relatează The Moscow Times, citând datele Downdetector.

Site-ul care monitorizează în timp real problemele cu diverse platforme și aplicații online a înregistrat aproape 2.500 de reclamații de la locuitori din Sankt Petersburg, aceștia raportând că aplicațiile lor de mesagerie, site-urile web și serviciile bancare online nu funcționează. Reclamanții afirmă că pot accesa doar servicii „de pe lista albă”.

Începând cu toamna anului trecut, autoritățile ruse au implementat gradual un registru limitat de site-uri aprobate de guvern, pe care oamenii le mai pot accesa pe telefoanele lor în timpul întreruperilor, ceea ce limitează sever tipul de informații la care au acces. Rușii numesc acest registru „lista albă” a site-urilor aprobate de guvern.

Întreruperile de luni ale internetului mobil în Sankt Petersburg au coincis cu un anunț al lui Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad în care se află orașul, privind pericolele reprezentate de drone și o posibilă „reducere a vitezei internetului mobil”.

După ora 10:00, Drozdenko a raportat că amenințarea a fost eliminată și că o dronă a fost doborâtă. Autoritățile din Sankt Petersburg nu au făcut niciun anunț ulterior despre restricțiile de internet mobil sau despre aeronavele care soseau.

Între timp, Moscova are probleme cu internetul mobil de cinci zile, însă rețelele sociale VKontakte (echivalentul rusesc al Facebook) și Odnoklassniki (unul de videosharing), serviciile Yandex, piețele online și resursele agențiilor guvernamentale sunt operaționale.

Rusia, lider mondial la întreruperile de internet

Cu o zi înainte, mai mulți furnizori de internet au anunțat că întreruperile au fost cauzate de „restricții externe” care nu au legătură cu ei. Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, a scris, citând surse ale sale din piața telecomunicațiilor, că operatorilor li s-a ordonat să restricționeze serviciul de internet mobil în anumite zone ale capitalei.

În perioada 5-6 martie, a fost testată o pană totală de rețea în centrul orașului. Potrivit publicației IT „Kod Durova”, atât internetul mobil, cât și apelurile telefonice au fost afectate – telefoanele afișau starea „doar apeluri de urgență”.

O situație similară a fost observată luni la Sankt Petersburg, unde locuitorii s-au plâns de o întrerupere completă a serviciului în centrul orașului.

Autoritățile ruse au început să întrerupă serviciile de internet mobil de la sfârșitul primăverii lui 2025, Rusia devenind anul trecut lider mondial la numărul de astfel de întreruperi.

Potrivit site-ului Top10VPN, întreruperile au durat 37.166 de ore, afectând aproape întreaga populație de 146 de milioane de oameni. În medie, restricții sunt impuse zilnic în 63 dintre cele 89 de regiuni ale Rusiei, potrivit proiectului „On the Line” care monitorizează situația.

Pe 21 februarie 2026, președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la simpla cerere a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a mai fi necesară aprobarea guvernului sau a președinției.

Noua legislație stipulează că operatorii nu vor fi responsabili față de clienți pentru întreruperea serviciilor de telefonie mobilă, dacă tăierea se face la cererea FSB.