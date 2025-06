Întrevedere între Wilders și Trump. Ce spune președintele SUA despre poziția anti-islam a liderului extremei drepte din Olanda

Liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders i-a mulţumit miercuri preşedintelui american Donald Trump pentru întrevederea lor, pe care a calificat-o drept „excelentă”, în marja summitului NATO de la Haga, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Mulţumesc mult Domnule Preşedinte Donald Trump pentru excelenta întrevedere pe care tocmai am avut-o şi discuţia noastră asupra necesităţii unor legi privind imigraţia mai stricte!”, a scris Wilders pe reţeaua socială X, postând o fotografie a sa cu preşedintele american, amândoi zâmbitori.

La rândul său, Donald Trump a declarat în faţa presei că el „nu a fost deranjat” de poziţiile anti-islam ale lui Geert Wilders.

„Este doar un punct de vedere. El nu este de acord cu modul în care lucrurile se întâmplă în această ţară”, a adăugat Trump.

