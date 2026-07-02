Inundațiile din Vechiul București, imagini din interbelic. Doamnele cochete străbăteau străzile noroioase în galoși

În noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie 2026, Bucureștiul a fost lovit de una dintre cele mai puternice vijelii din ultimii ani.

Străzi și pasaje sub apă, stații de metrou inundate, copaci doborâți de rafalele de vânt, ore pierdute în traficul aproape paralizat din oraș – este radiografia ultimelor ore de după codul roșu de furtuni emis de ANM.

Privind imagini surprinse în urmă cu un secol, în perioada interbelică, ploile torențiale transformau și atunci orașul în Mica Veneție. Dacă în centrul Capitalei, unde străzile și bulevardele asfaltate nu erau atât de grav afectate, periferiile se transformau în adevărate mlaștini.

Citește, pe B365.ro, despre cum erau afectați locuitorii orașului de inundații în perioada interbelică.