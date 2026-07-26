Invazia chinezilor trage în jos Dacia Duster, VW T-Roc și pe japonezi. Noua ierarhie europeană a SUV-urilor

Ponderea SUV-urilor în vânzările de automobile din Europa a continuat să crească și în prima jumătate de an, fiind stimulată de avansul mare pe care l-au luat motorizările electrice. Cumulat, pe toate segmentele de SUV, Europa are o schimbare importantă de lider, care a afectat principalii competitori, inclusiv Dacia Duster, conform analizei Profit.ro.

SUV-urile din Europa au înregistrat din nou creșteri mari în Europa, mult peste ritmul pieței. În total, SUV-urile au avansat în prima jumătate de an, în regiune, cu 11%, la 4,75 milioane de vehicule, aproape jumătate de milion în plus față de anul trecut, potrivit datelor de înmatriculări analizate de Profit.ro.

Cota de piață a acestui tip de caroserie, indiferent de dimensiuni, a urcat accelerat la 61,5%, cu 3,6 puncte procentuale în plus față de anul precedent, pe o piață care a crescut cu numai 4,4% în intervalul analizat.

În acest context extrem de favorabil, Tesla Model Y a reușit să redevină cel mai vândut SUV din Europa, după ce timp de luni bune ieșise de pe radar.

A beneficiat de cererea crescută de mașini electrice și de prețurile agresive practicate de producătorul american, aceste două motive determinând un avans de peste 60% pentru Model Y, la un volum de 113.260 unități, adică peste 43.000 de unități în plus față de anul trecut. Este o creștere spectaculoasă, mai ales pentru o mașină care nu mai este nouă de multă vreme și care intrase deja pe un trend descendent natural.

Principalii jucători afectați sunt VW T-Roc și VW Tiguan, care anul trecut dominau segmentul SUV-urilor și care în acest an au avut scăderi de aproximativ 6 procente.

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