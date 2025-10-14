Invenția unei companii din SUA are potențialul de a revoluționa lumea construcțiilor

O companie americană a creat „Superlemnul”, un nou tip de lemn despre care spune că un raport rezistență-greutate de până la zece ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase ori mai ușor, potrivit CNN.

„Superlemnul” a fost lansat recent ca produs comercial de către compania InventWood, cofondată de omul de știință în domeniul materialelor Liangbing Hu.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Hu și-a propus să reinventeze unul dintre cele mai vechi materiale de construcție cunoscute de omenire. În timp ce lucra la Centrul pentru Inovarea Materialelor al Universității din Maryland, cercetătorul, este acum profesor la Yale, a găsit modalități inovatoare de a reproiecta structura lemnului.

De la lemnul transparent, la „Superlemnul”

La un moment dat, Hu a reușit chiar să facă lemnul transparent, însă adevăratul său obiectiv era să facă lemnul mai rezistent, folosind celuloza, componenta principală a fibrelor vegetale și „cel mai abundent biopolimer de pe planetă”.

În anul 2017, omul de știință a reușit pentru prima dată să întărească lemnul obișnuit printr-un tratament chimic menit să amplifice rezistența naturală a celulozei, transformându-l într-un material de construcție superior.

Procesul presupunea fierberea lemnului într-o soluție specială de apă și substanțe chimice, urmată de presarea la cald pentru a-i colapsa structura celulară, făcându-l mult mai dens. După o săptămână de tratament, lemnul rezultat avea un raport rezistență-greutate „mai mare decât al majorității metalelor și aliajelor structurale”, potrivit studiului publicat în revista Nature.

După ani de perfecționare și peste 140 de brevete depuse, „Superlemnul” este acum disponibil comercial.

Ar putea înlocui oțelul în construcții

„Arată exact ca lemnul și, când îl testezi, se comportă ca lemnul, cu excepția faptului că este mult mai rezistent și mai bun decât lemnul în aproape toate aspectele pe care le-am testat”, a explicat Alex Lau, CEO al InventWood.

El spune că „superlemnul” va permite construirea de structuri de până la patru ori mai ușoare decât cele actuale. Asta înseamnă clădiri construite mai rapid și cu o rezistență mai mare la cutremure.

Noul tip de lemn este produs acum de InventWood în fabrica sa din Frederick, Maryland. Deși timpul de producție a fost redus de la zile la câteva ore, va fi nevoie de ceva timp pentru a crește producția.

În prima fază, compania intenționează să se concentreze pe aplicații externe, cum ar fi terase și placare, înainte de a trece la aplicații interne, cum ar fi lambriuri, pardoseli și mobilier pentru casă, cândva anul viitor.

„Oamenii se plâng mereu că mobilierul se strică în timp, iar asta se întâmplă adesea din cauza faptului că se deformează sau se rupe la îmbinări, care în prezent sunt realizate din metal, deoarece lemnul nu este suficient de rezistent”, a spus Lau. Noul tip de lemn ar putea fi utilizat pentru a înlocui aceste piese, a spus omul de știință.

Într-un viitor apropiat întregi clădiri ar putea fi construite din „Superlemn”, dar materialul necesită încă testări suplimentare.

„Industria construcțiilor este reticentă”

InventWood afirmă că materialul său este de până la 20 de ori mai rezistent decât lemnul obișnuit și de până la 10 ori mai rezistent la lovituri, deoarece structura poroasă naturală a lemnului a fost compactată și întărită. Acest lucru îl face impermeabil la ciuperci și insecte. De asemenea, a obținut cea mai înaltă calificare în testele standard de rezistență la foc.

În prezent, „Superlemnul” costă mai mult decât lemnul obișnuit și are, de asemenea, o amprentă de carbon mai mare la fabricare, dar inventatorul său afirmă că în comparație cu fabricarea oțelului, emisiile de carbon sunt cu 90% mai mici. Obiectivul este „nu să fie mai ieftin decât lemnul, ci să fie competitiv cu oțelul” atunci când producția va crește, mai afirmă profesorul de la Yale.

Profesorul Philip Oldfield, specialist în arhitectură la Universitatea din New South Wales, spune că lemnul are avantaje ecologice clare. „Produsele din lemn pot fi considerate un sistem de stocare pe termen lung al carbonului, iar utilizarea lor în construcții ar putea ‘bloca’ aceste emisii în clădiri pentru perioade îndelungate”, a explicat el.

Totuși, profesorul precizează că produsele din lemn stratificat concurează deja cu oțelul și betonul. „Problema nu este neapărat lipsa de rezistență, ci faptul că industria construcțiilor este reticentă la riscuri și lentă la schimbare”.

În viitor, pentru a vedea mai multe clădiri din lemn, spune Oldfield, este nevoie de educație, proiecte pilot și reglementări mai flexibile.

Sursa foto: Dreamstime.com