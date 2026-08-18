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Imagine ilustrativă. Fotografie principală: Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici

Răzvan Filip
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Parolele angajaților Agenției Naționale de Cadastru (ANCPI) și ale cetățenilor români care foloseau aplicațiile instituției erau expuse pe Internet înainte să aibă loc atacul din iulie 2026, arată documentarea realizată de HotNews, care a putut consulta aceste parole cu ajutorul unui instrument care indexează date personale expuse pe Internet și Dark Web.

  • Pe internet se găsesc și astăzi parolele folosite de mii de utilizatori obișnuiți, care nu sunt angajați ai ANCPI și care au folosit aplicațiile ANCPI în interes personal sau profesional. 
  • Aceștia sunt reprezentanți ai instituțiilor publice (primării, consilii locale) sau profesioniști din diverse domenii (notari, avocați, ingineri, arhitecți). 
  • Am vorbit cu unii dintre oameni, care au ajuns chiar să fie șantajați după ce hackeri au intrat în posesia datelor lor, obținute prin pătrunderile în sistemele ANCPI.

Mai mulți angajați ANCPI responsabili cu infrastructura informatică a instituției aveau parolele expuse pe Dark Web cu ani înainte ca instituția să fie atacată cibernetic de un grup de hackeri intitulat „ByteToBreach”. 