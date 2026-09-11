Investigație Context.ro – 16 milioane de euro de la stat pentru un parc fotovoltaic nefuncțional: „Jurgen coordona tot”

Omul de afaceri sibian Jurgen Faff și partenerii săi chinezi au construit un sistem complex care a acaparat zeci de milioane de euro din mai multe proiecte subvenționate de UE, potrivit unei investigații realizate de Context.ro.

Faff a fost în centrul unei minirețele care a preluat controlul a trei firme care aveau deja aprobate finanțări europene pentru construcția unor parcuri fotovoltaice și a atribuit toate contractele pentru realizarea proiectelor „la cheie” aceleiași companii elvețiene, abia înființate, afirmă site-ul citat.

Era de fapt un proxy pentru o entitate chineză, producătorul modulelor solare utilizate în proiecte. Prețurile pentru lucrări și materiale au fost umflate artificial prin interpuși, iar firma elvețiană, care a funcționat fix cât să încaseze banii din România, nu a declarat tot TVA-ul datorat, în valoare de 10 milioane de euro, potrivit investigației.

Cel mai mare dintre parcurile solare, finanțat cu 16 milioane de euro de la bugetul EU, nu a funcționat niciodată. Restul au produs mai puțină energie verde decât ar fi trebuit, scrie Context.ro în investigația Milioanele pierdute din fotovoltaice: Suveica firmelor paravan din patru țări care a dublat facturile decontate de UE . “Jurgen coordona tot”.

Site-ul a scris în februarie anul trecut că avioane ale Fly Lili, deținută de Jurgen Faff, au dus în Congo mercenari ai lui Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. În septembrie 2025, polițiștii din Capitală au făcut percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală.