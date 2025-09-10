Percheziții la „Fly Lili”, compania aeriană care îi ducea în Congo pe mercenarii lui Potra / „Nu am fugit din țară”

Polițiștii din Capitală au făcut, miercuri, percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Site-ul independent Context a scris că avioane ale Fly Lili, deținută de omul de afaceri sibian Jurgen Faff, au dus în Congo mercenari ai lui Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Potra este dat în urmărire internațională, având mandat de arestare într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Conform unui comunicat transmis, miercuri de Poliția Capitalei, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în București și în județul Sibiu, într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Poliția spune că este vizată o firmă ai cărei reprezentanți sunt suepectați că în perioada 2024 – prezent au reținut și nu au plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei”.

„De asemenea, din cercetări s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati (piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii mai spun că două persoane, una având calitatea de martor, au fost duse la audieri, în baza mandatelor de aducere care au fost emise pe numele lor. „Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, mai spune Poliția Capitalei.

„Fly Lili”, compania aeriană care ducea în Congo mercenari ai lui Potra, vizată în anchetă

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că în acest dosar de evaziune fiscală este vizată compania aeriană „Fly Lili”.

Suspecți în dosar sunt patronul firmei, omul de afaceri din Sibiu Jurgen Faff, și directorul companiei. Contabila companiei aeriene este audiată în calitate de martor.

Potrivit acelorași surse, „se fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff”.

Contactat de publicația locală Ora de Sibiu, Jurgen Faff a spus că există datorii acumulate către stat în 2024, dar a negat orice intenție de evaziune.

„Nu sunt în Sibiu, dar nu am fugit din țară. S-a nimerit să fiu plecat, însă dacă sunt chemat, vin oricând. Nu am făcut nimic cu rea-credință și nu am furat statul. Dimpotrivă, facem eforturi constante să ne achităm obligațiile”, a declarat fondatorul Fly Lili.

Compania sa ducea mercenarii lui Potra în Congo

În luna februarie, site-ul independent Context scria despre cum compania aeriană Fly Lili, deținută de omul de afaceri sibian Jurgen Faff, a făcut zeci de zboruri România-Congo. Avioanele firmei au transportat angajații lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com, analizate de Context, indică prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu. Aici, conform unui angajat al lui Potra care a stat de vorbă cu jurnalistul Victor Ilie, controalele erau inexistente: „Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”.

Aceeași firmă aeriană a semnat un contract în valoare de peste 6 milioane de euro cu Southwind Airlines. Considerată paravan al rușilor, companiei i s-a interzis accesul în spațiul aerian european anul trecut. Conform contractului, Fly Lili ar fi trebuit să pună la dispoziția Southwind o aeronavă și echipaj de zbor pentru 1.800 de ore.

Jurgen Andreas Faff s-a născut la Mediaș, județul Sibiu. După 1989, aici și-a înființat zeci de firme, de la producția obiectelor din lemn, la cafenele. Tot în Mediaș locuiește și Horațiu Potra, devenit consilier local din partea Partidului Patrioților.

Conform unei alte investigații Context, Jurgen Faff deține zeci de firme, care au primit zeci de milioane de euro de la stat.