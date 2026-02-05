INVESTIGAȚIE. Cum au ajuns să plece din România către Israel exporturi militare de zeci de milioane de euro în 2025. Componente pentru Elbit, transportate cu avioane de linie. „Eu sunt un furnizor, pe mine nu mă interesează ce face clientul cu produsul”

România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de site-ul de investigații Snoop. Majoritatea transporturilor au fost făcute cu avionul, iar Snoop a identificat zeci de zboruri de linie operate de Tarom care au avut în cală componente care au ajuns la Elbit Systems, unul dintre principalii furnizori ai Armatei Israeliene.

Un raport ONU, publicat pe 20 octombrie 2025, intitulat „Genocidul din Gaza: o crimă colectivă”, numește România între țările care au făcut cele mai multe exporturi militare către Israel în ultimii doi ani. Peste 70 de mii de palestinieni, între care 20 de mii de copii, au fost uciși.

Deși autoritățile de la București refuză să comunice transparent despre relația comercială cu Israelul de la începutul războiului, ministrul de Externe israelian s-a declarat recunoscător „față de sprijinul constant pe care România l-a acordat Israelului pe durata războiului”.

În paralel cu fluxul de produse militare România-Israel, relația politică bilaterală a fost consolidată și prin contacte oficiale la cel mai înalt nivel. Astăzi, o delegație condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, își încheie vizita în Israel, unde s-a întâlnit inclusiv cu premierul Benjamin Netanyahu.

Snoop a analizat o bază de date oficială a Guvernului israelian cu peste 17.500 de înregistrări de importuri din România și zeci de coduri vamale. Astfel că numărul total al exporturilor militare făcute în 2025 este, cel mai probabil, mai mare. Documentele au fost obținute în colaborare cu ziariștii irlandezi de la On The Ditch și ziariștii greci de la Reporters United.

Transporturi cu avioane de linie Tarom și HiSky

Snoop a intrat în posesia unor documente oficiale care detaliază 29 dintre exporturile care au plecat din România și au ajuns la Elbit Systems, în Israel, în 2025. Majoritatea sunt de „spare parts” (piese de schimb sau componente, n.r.) și au plecat de la subsidiarele din țară ale companiei israeliene și de la firma G.R.R. International, parteneră a Israelului.

Zboruri comerciale ale Tarom și HiSky au avut în cală nu doar bagajele pasagerilor, ci și componente care au ajuns la cea mai mare companie privată de armament din Israel. România nu este însă singura țară care trimite produse către Elbit cu avioane de linie. Investigații internaționale au dezvăluit astfel de practici în Grecia și Australia.

Recent, publicația Reporters United din Grecia a scris despre o companie aeriană care operează regulat zboruri comerciale pe ruta Atena-Tel Aviv și care a făcut mai multe transporturi de materiale cu utilizare militară, declarate oficial drept „bunuri comune”.

Ministerul Transporturilor confirmă

Ministerul Transporturilor, în a cărui subordine se află Tarom, compania națională aeriană, a confirmat practica transportului de componente militare cu zboruri civile.

Într-un răspuns pentru Snoop, instituția a precizat că „în cazul în care produsele specificate ca «spare parts» se încadrau în categoria «armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României», precizăm că Tarom a deținut autorizare de transport în acord cu prevederile HG 859/2021 pentru toate cursele menționate”.

Snoop a transmis mai multe întrebări și către conducerea Tarom, în data de 5 noiembrie 2025. Deși un reprezentant al companiei a comunicat că va răspunde în scris, până la publicarea acestui articol, redacția nu a primit răspuns.

În tot acest circuit, controlul pare fragmentat. ANCEX – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, structură aflată în subordinea MAE care reglementează și controlează exporturile, importurile și alte operațiuni cu bunuri militare – a subliniat că nu deține informații despre zborurile comerciale folosite, invocând faptul că firmele exportatoare nu au obligația legală de a raporta prin ce mijloace își livrează produsele militare.

Din cele 29 de zboruri identificate de Snoop din România, 21 au fost făcute de o singură companie, G.R.R. International, în perioada iulie–noiembrie 2025. Toate bunurile au ajuns în Israel, la Elbit. 19 zboruri au fost operate pe curse de linie Tarom, iar două de compania HiSky.

Cele mai multe exporturi au fost de „spare parts”, iar unul de „fin assy” (abrevierea de la fin assembly, n.r.). Acest termen tehnic desemnează, conform nomenclatoarelor de armament, ansamblurile de tip aripă/stabilizator, componente critice pentru controlul traiectoriei rachetelor sau proiectilelor dirijate.fF5

Compania deținută de un fost director Romarm

Potrivit datelor publice de pe portalul Termene.ro, G.R.R. International are ca principal obiect de activitate „operațiuni de mecanică generală” și produce, între altele, „componente pentru sisteme aeriene militare, terestre și optice”. Activează în Râșnov și în Moieciu de Jos, Brașov.

Compania a fost înființată în 2017 și este deținută în continuare de Ioan Gîrbacea, fost director al Romarm, Marcu Rosenthal, cetățean israelian care a avut diverse funcții de conducere în cadrul Elbit Systems, și un alt om de afaceri israelian – Alon Rosental.

În 2024, cifra de afaceri a companiei a fost de peste 17,2 milioane de lei (3,3 milioane euro).

Contactat de Snoop, asociatul și administratorul Ioan Gîrbacea a declarat că „dacă aveți documente oficiale (despre exporturile în Israel, n.r.) înseamnă că oficial s-a întâmplat acest lucru”.

Gîrbacea confirmă că firma sa face componente pentru industria militară, care pot avea dublă utilizare: civilă și militară.

„Noi nu livrăm produse militare, ci niște componente ce pot fi puse la produse militare”.

Întrebat dacă știe care dintre componentele pe care le livrează sunt folosite în scopuri civile și care militare, Gîrbacea spune că „pe noi nu ne interesează, noi primim o comandă, noi avem autorizație, ANCEX hotărăște dacă se livrează sau nu. Noi nu livrăm nimic fără aprobare”.

„Eu sunt un furnizor, Israelul e un client, iar eu respect toată legislația, pe mine nu mă interesează ce face clientul cu produsul”, a spus acesta.

Administratorul companiei românești a precizat și că multe din transporturile către Israel au fost făcute pe comenzi plasate în trecut.

